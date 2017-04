Tối 1/4, trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Sài Gòn (Sài Gòn FC) đã chiến thắng Câu lạc bộ Long An với tỷ số lên đến 4 - 0, giành trọn 3 điểm, tại vòng 11 của V.League 2017.

Trước đó, cơn mưa lớn bất thường từ chiều 1/4 gây ảnh hưởng không ít đến trận đấu giữa Sài Gòn FC và Long An. Vì mưa to nên rất ít khán giả đến sân vận động Thống Nhất cổ vũ cho hai đội bóng. Sân cỏ trơn, sũng nước làm hạn chế những pha dẫn và chuyền bóng của các cầu thủ, đội Sài Gòn FC cũng gặp trở ngại khi thực hiện lối chơi phối hợp phạm vi hẹp với những đường chuyền ngắn.

Tuy nhiên, vừa trải qua 3 trận bất bại (1 thắng, 2 hòa), Sài Gòn FC hiện có tinh thần thi đấu khá ổn định. Chính điều này đã khiến huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tự tin tung ra đội hình hoàn toàn là "nội binh" với các trụ cột như Quốc Long, Xuân Dương, Ngọc Duy, Văn Đại trong trận đối đầu với Long An.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Long An hiện có phong độ thấp nhất mùa giải, đã để thua 7 trận liên tiếp và luôn nằm ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng V.League 2017. Bên cạnh đó, việc trở lại thi đấu trên sân vận động Thống Nhất có phần gây áp lực với các cầu thủ Long An khi trước đó trong trận gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 6 V.League 2017, đội Long An để xảy ra sự cố đáng tiếc và phải nhận án phạt khá nặng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Phút thứ 12 của hiệp 1, đội tuyển Long An có được quả phạt đền sau pha lao người cản bóng quyết liệt của thủ môn Sài Gòn FC. Cầu thủ số 22 Apollon thực hiện cú phạt đền nhưng thủ môn Tống Đức An đã xuất sắc bắt trọn quả bóng, cứu bàn thua cho Sài Gòn FC. Sau đó, do sơ hở của hàng phòng ngự Long An, cầu thủ số 29 Ngân Văn Đại đi đường bóng dài, sút tung khung thành đối phương, ghi bàn thắng mở màn cho Sài Gòn FC ở phút thứ 19.

Ở phút thứ 40 của hiệp 1, đội tuyển Long An phải thi đấu chỉ với 10 cầu thủ do Oseni Bolaji bị truất quyền thi đấu sau pha đạp thẳng chân vào người Nguyễn Tiến Duy của Sài Gòn FC. Các cầu thủ Long An chật vật bảo vệ khung thành không để đối phương ghi thêm bàn thắng cho đến hết hiệp 1.

Mưa trở nên nặng hạt khi hai đội bóng bước vào hiệp 2. Mặt sân sũng nước khiến các cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền không chính xác và xảy ra va chạm nhiều hơn. Do chỉ thi đấu với 10 cầu thủ nên đội bóng Long An thực hiện những pha phối hợp tấn công không hiệu quả và rơi vào thế “vỡ trận” khi để đối phương ghi quá nhiều bàn thắng. Phút thứ 57, cầu thủ mang áo số 5 Nguyễn Tiến Duy thực hiện cú sút xa vào khung thành, nâng tỷ số lên 2 - 0. Ngay sau đó, vào các phút thứ 59 và 61, Ngân Văn Đại liên tiếp ghi thêm 2 bàn thắng, đưa tỷ số lên 4 - 0. Các cầu thủ Long An dường như mất hết sức lực thi đấu và không ghi được một bàn thắng nào cho đến cuối trận đấu.

Với “cơn mưa” bàn thắng trong trậu đấu dưới thời tiết mưa tầm tã, Sài Gòn FC vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V.League 2017, tiếp tục làm chủ nhà tại sân Thống Nhất trong trận gặp Quảng Nam FC ngày 7/4. Trong khi đó, Câu lạc bộ Long An tiếp tục xếp ở vị trí cuối bảng, sẽ gặp đội Than Quảng Ninh ở vòng 12 ngày 9/4 trên sân vận động Long An.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)