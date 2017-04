Chiều tối 9/4, trên các sân Chi Lăng (Đà Nẵng), 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa) và Long An tiếp tục diễn ra 3 trận đấu muộn tại vòng 12 Giải bóng đá vô địch Quốc gia – Toyota 2017 (V.League 2017).

Theo nhận định, đây là vòng đấu áp chót lượt đi của V.League 2017, nên việc các đội ở tốp đầu dồn hết sức lực để bảo toàn điểm số, cũng như những đội đang đứng cuối bảng xếp hạng đang cố gắng “đấu tranh” giành giật từng điểm số để thoát khỏi vùng lầy tụt hạng của mình.

Trước khi diễn ra vòng đấu này, ở vị trí tốp đầu, những cái tên luôn được nhắc đến trên con đường chinh phục vinh quang là Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa, Quảng Nam FC, Sanna Khánh Hòa BVN cùng được 19 điểm, nhưng chỉ có Hà Nội FC dẫn đầu Bảng xếp hạng V.League 2017 do hơn hệ số bàn thắng thua với các đội cùng điểm với mình. Chính vì vậy, cuộc chạm trán ở vòng 12 vào các tối 7- 8 và 9/4 sẽ là cuộc săn tìm bàn thắng để mang về những điểm số quý giá cho các đội trên đường chinh phục ngôi vương ở lượt đi này.

Hoàng Anh Gia Lai thua FLC Thanh Hóa trong trận đấu diễn ra ngày 8/4. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Với tâm điểm tại 3 trận đấu muộn diễn ra trong tối 9/4 là cuộc đối đầu giữa Sanna Khánh Hòa BVN và đương kim vô địch Hà Nội FC được giới chuyên môn và người hâm mộ hướng tới bởi tính chất quyết định thứ hạng của cả hai đội, khi chỉ cần “sai 1 ly sẽ đi 1 dặm”, đồng nghĩa với việc nhường ngôi vương cho đối thủ của mình. Chính vì vậy, cả hai đội nhập cuộc rất thận trọng trong suốt 20 phút đầu của trận đấu. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Sana Khánh Hòa BVN đã tỏ ra có bản lĩnh hơn trước đương kim vô địch Hà Nội FC. Phút 23 và phút 30, sự phối hợp giữa tiền vệ Quốc Chí và tiền đạo Sadio Diao của Sanna Khánh Hòa BVN đã tạo nên những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương và đây được xem là những dấu ấn trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1.

Sang hiệp 2, mục tiêu giành trọn 3 điểm của cả hai đội bóng đã khiến trận đấu được đẩy nhanh tốc độ bằng các đợt tấn công mạnh mẽ về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, sự phòng thủ chặt chẽ của cả chủ nhà và đội khách đã không tạo nên một bàn thắng nào cho các chân sút. Phải đến phút 68, từ pha phạt góc bên cánh trái, trung vệ Alvaro Silva của Hà Nội FC đón đúng điểm rơi để đánh đầu đưa bóng vào lưới của Sanna Khánh Hòa BVN, mở tỷ số của trận đấu. Chỉ bốn phút sau, chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN có cơ hội tương tự để gỡ hòa, trong một tình huống phản công nhanh, trung vệ Văn Vũ đã chuyền bóng cho cầu thủ người Pháp Zarour Chaher để cầu thủ này đánh đầu khá tốt, tuy nhiên bóng đi trúng xà ngang bật ra ngoài.

Miệt mài tấn công không mệt mỏi cũng được đền đạp cho đội chủ nhà, phút 88, đợt tấn công áp sát khung thành Hà Nội FC của các cầu thủ Sanna Khánh Hòa BVN đã tạo cơ hội cho hậu vệ Tấn Điền sau khi nhận được bóng của đồng đội chuyền ngang, để kết thúc chính xác ngay trong vòng cấm của đội khách Hà Nội FC, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tỷ số 1 – 1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu tâm điểm này.

Với các trận đấu sớm diễn ra tối 7 và 8/4, FLC Thanh Hóa đã có trận thắng lội ngược dòng 3- 2 trước chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai để tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch của mình; còn với XSKT Cần Thơ tiếp tục lún sâu trên Bảng xếp hạng với trận thua 3 – 1 trước đội bóng đất cảng Hải Phòng.

Ở trận đấu diễn ra tối 7/4 giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai và FLC Thanh Hóa, lợi thế sân nhà được Hoàng Anh Gia Lai thể hiện ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút thứ 2, Hoàng Anh Gia Lai được hưởng một quả đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng 16m50. Cầu thủ mang áo số 10 Nguyễn Công Phượng đã thực hiện cú sút kỹ thuật, đưa bóng về góc xa khung thành đối phương, khiến thủ môn của đội khách không thể cản phá. Tỷ số được mở 1 – 0 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Sau bàn thua sớm, các cầu thủ FLC Thanh Hóa chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Việc sở hữu hai ngoại binh là Pape Omar Faye và Uche Iheruome trên hàng tấn công giúp cho đội khách chiếm được nhiều ưu thế trong các pha bóng bổng. Phút 45+3, FLC Thanh Hóa được hưởng cú đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm. Bóng lập bập và đến chân của Uche Iheruome, song cú đánh gót sau đó của cầu thủ này lại đưa bóng đến cột dọc khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, FLC Thanh Hóa tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 ở phút thứ 52. Công Phượng tiếp tục có pha đi bóng lắt léo ngoài vòng 16m50 của đội khách, rồi bấm bóng vào vòng cấm địa cho Nguyễn Phong Hồng Duy tung cú sút vào góc gần, hạ gục thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 2 – 0 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Sau thời điểm này, FLC Thanh Hóa dồn toàn lực lên tấn công. Phút 69, nhận đường tạt bóng của đồng đội, Uche Iheruome bên phía FLC Thanh Hóa xoay sở trong vòng cấm của đội chủ nhà rồi tung cú dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 2 cho đội khách. Tiếp đến, phút 76, bóng được đưa bổng vào vòng cấm địa của Hoàng Anh Gia Lai, bóng đến chân của Lê Quốc Phương dứt điểm hạ gục thủ môn Hoàng Anh Gia Lai, cân bằng tỷ số 2 – 2 cho FLC Thanh Hóa. Không dừng lại ở đó, phút 90, nhận được đường chọc khe của đồng đội, Uche Iheruome nhận bóng trong tư thế đối mặt với thủ môn Hoàng Anh Gia Lai rồi dứt điểm nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên thành 3 – 2 cho đội khách FLC Thanh Hóa, và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, v ới kết quả của 2 trận cầu tâm điểm: Sanna Khánh Hòa BVN gỡ hòa 1 – 1 trước đương kim vô địch Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai để thua ngược 2 – 3 trước FLC Thanh Hóa thì Bảng xếp hạng V.League 2017 sau vòng 12 đã có thay đổi. Từ vị trí thứ 2 vươn lên dẫn đầu là FLC Thanh Hóa với 22 điểm, đồng thời đẩy đương kim vô địch Hà Nội FC từ dẫn đầu xuống vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng với 20 điểm, nhường vị trí thứ 2 cho đội bóng Hải Phòng với 21 điểm.

Ở vị trí cuối Bảng xếp hạng, với kết quả XSKT Cần Thơ thua 1 – 2 trước Hải Phòng và Long An để thua 1 – 2 trước Than Quảng Ninh thì thứ hạng không thay đổi. Long An vẫn ở cuối Bảng với 4 điểm (thứ 14/14 câu lạc bộ tham dự); XSKT Cần Thơ được 6 điểm (thứ 13/14 câu lạc bộ tham dự)./.

Nguyễn Quốc Trị - Phương Anh (TTXVN)