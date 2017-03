Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giảm sau thỏa thuận mua đất công gây tranh cãi dính líu đến lãnh đạo một trường có mối quan hệ với vợ của ông Abe.

Theo kết quả thăm dò do hãng tin Kyodo (Nhật Bản) tiến hành qua điện thoại cuối tuần qua và được công bố ngày 12/3, tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Abe xuống còn 55,7%, giảm 6 điểm phần trăm so với tháng trước. 86,5% người trả lời nói rằng việc tổ chức giáo dục tư nhân Moritomo Gakuen mua mảnh đất công ở miền Tây Nhật Bản với mức giá thấp là bất hợp lý, trong khi 6,6% người được hỏi cho rằng việc này là hợp lý. Cũng theo kết quả thăm dò trên, 74,6% người được hỏi bày tỏ ủng hộ việc triệu tập lãnh đạo tổ chức trên, ông Yasunori Kagoike đến phiên họp của quốc hội để giải trình về thỏa thuận mua đất.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuần trước, một cuộc thăm dò do “Japan News Network”, mạng lưới tin truyền hình thương mại, tiến hành cho thấy tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông Abe giảm 4,4 điểm phần trăm xuống 61% so với một tháng trước đó. Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của “Nihon Keizai Shimbun” cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Abe giảm mạnh xuống còn 36,1%, so với tỷ lệ 63,7% của 10 ngày trước đó.

Tháng 6/2016, tổ chức Moritomo Gakuen, có trụ sở tại thành phố Osaka, đã mua một lô đất có diện tích 8.770 m2 ở khu Toyonaka, cũng thuộc tỉnh này với giá 134 triệu yen (tương đương 1,2 triệu USD), chỉ tương đương 14% mức giá thẩm định. Theo kế hoạch, mảnh đất này là nơi xây dựng một trường tiểu học mới dự kiến mở vào tháng 4 tới và vợ của ông Abe, bà Akie sẽ làm hiệu trưởng danh dự.

Trả lời trước Quốc hội, Thủ tướng Abe đã phủ nhận việc ông và vợ mình có dính líu tới bê bối trên, đồng thời cho biết bà Akie đã từ bỏ chức hiệu trưởng danh dự. Ông cũng khẳng định đã bác bỏ yêu cầu ngôi trường này mang tên ông cũng như không biết việc tên của ông đã được dùng để gây quỹ cho trường.

Đầu tuần này, Moritomo Gakuen đã rút hồ sơ xin chính quyền địa phương cấp phép mở trường tiểu học mới trên trong khi Yasunori Kagoike, người được cho là có quan hệ gần gũi với Thủ tướng và nội các, tuyên bố sẽ từ chức để chấm dứt tranh cãi.

TTXVN/Tin Tức