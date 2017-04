Uống rượu, ghen tuông cãi nhau giết người rồi tử thủ. Sau một tiếng đồng hồ, nghi can đã bị bắt gọn, tước hung khí trên tay.

Chiều 27-4, ông Hồ Viết Sơn, Chủ tịch UBND xã Tam Quang (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn bản Tân Hương (xã Tam Quang) vừa xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân bị đâm chết tại nhà là ông Vi Văn Phúc (58 tuổi, trú xã Tam Quang).

Thông tin ban đầu, Vi Văn Nuôi (45 tuổi, trú tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) có "cặp kè" với một phụ nữ ở bản Tân Hương. Khoảng 5g sáng 27-4, ông Phúc sang nhà người phụ nữ trên thì Nuôi nổi cơn ghen và hai ông có lời qua tiếng lại với nhau. Đến gần trưa cùng ngày, ông Phúc mời người bạn đến nhà nhậu, uống rượu cho vui.

Khi đã uống rượu, giữa Nuôi và ông Phúc có xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Nuôi chạy lấy hung khí chạy đến tấn công ông Phúc khiến ông gục chết tại chỗ rồi Nuôi cầm hung khí chạy trốn.

Người dân bản Tân Hương báo công an và rượt đuổi đến bắt giữ Nuôi thì Nuôi chạy vào một ngôi nhà của người dân trong bản đóng cửa lại, cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an xã Tam Quang và Đồn biên phòng Tam Quang, Công an huyện Tương Dương đến vây bắt thì Nuôi đứng trong nhà cầm hung khí, chửi bới, thách thức. Sau một tiếng đồng hồ, các chiến sĩ bắt gọn, tước hung khí trên tay Nuôi. Được biết, Nuôi từng có một tiền án về tội giết người, từng nghiện ma úy.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Tương Dương và Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (P45), Công an tinh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.