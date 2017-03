Những lợi ích sức khỏe không nhỏ được mang đến trong loại trái cây có hình dáng và kích thước nhỏ bé: Trái chanh.

Chúng ta đều biết chanh và những loại trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp vitamin C giàu có. Chanh cung cấp cho cơ thể chất xơ, kali, canxi, sinh tố B, Niacin, vitamin B6, B2, phốt pho, ma giê, đồng, vitamin B5 và nhiều dưỡng chất tự nhiên có lợi khác.

Axit citric trong nước chanh giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn, giảm đầy hơi, giảm hiện tượng táo bón và hỗ trợ khả năng hấp thụ dinh dưỡng cho cơ thể.

Ngoài ra, chanh là 1 trong những nhân tố giúp cơ thể chống lại nguy cơ tử vong do tim mạch, tăng cường mật độ chất khoáng trong xương và ngăn ngừa loãng xương.

Uống đều đặn 1 cốc nước chanh mỗi ngày giúp bạn có được những lợi ích sức khỏe to lớn chỉ sau 2 tuần:

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C rất tốt cho hệ miễn dịch của bạn, còn chanh thì vô cùng giàu có loại vitamin này. Hàm lượng vitamin C trong cơ thể là một trong những yếu tố đầu tiên để giúp bạn giảm căng thẳng, đó là lí do tại sao các chuyên gia khuyến cáo bạn nên bổ sung vitamin C trong những ngày đặc biệt căng thẳng.

Điều hòa huyết áp

Ngoài vitamin C, hàm lượng kali có trong chanh là nhân tố thiết yếu giúp điều hòa huyết áp của bạn.

Cân bằng độ pH trong cơ thể

Đa số mọi người đều nghĩ rằng axit citric trong chanh sẽ làm tăng độ axit trong ruột, gây ra đau dạ dày và co thắt ruột. Tuy nhiên, sự thực là chanh là thực phẩm có tính kiềm. Uống nước chanh thường xuyên sẽ giúp làm giảm nồng độ axit trong cơ thể, cân bằng pH, từ đó giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa.

Làm sáng da

Vitamin C trong chanh giúp làm giảm nếp nhăn và làm sáng da từ bên trong. Làn da của bạn khi được cung cấp đầy đủ vitamin C sẽ trở nên mịn màng, căng mọng rất tự nhiên mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của các loại mỹ phẩm.

Thải độc cơ thể

Đây là một trong những lợi ích tốt nhất và to lớn nhất của chanh. Trong chanh có chứa chất chống oxy hóa D-limonene, được chứng minh là rất tốt cho việc kích hoạt các enzym trong gan, giúp thúc đẩy quá trình hoạt động của gan, từ đó thải độc cho cơ thể.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Với tác dụng thải độc cực tốt như đã nói ở trên, nước chanh sẽ giúp thải tất cả mọi độc tố không mong muốn ra khỏi cơ thể bằng cách kích thích đường tiêu hóa và nhu động ruột.

Giảm viêm

Nếu bạn uống nước chanh thường xuyên, nồng độ axit trong cơ thể của bạn, tác nhân gây tình trạng bệnh tật, cũng giảm đi. Chanh cũng giúp loại bỏ axit uric trong khớp xương, một trong những nguyên nhân chính của tình trạng viêm.

Giúp chống nhiễm virus hiệu quả

Khi có một hệ miễn dịch khỏe mạnh thì hiệu quả trông thấy là cơ thể sẵn sàng miễn nhiễm với mọi loại virus.

Các nhà khoa học khuyên nên dùng nước chanh sau mỗi bữa sáng trong ngày để có ngày làm việc thật hiệu quả và khỏe mạnh.

Linh Linh/ dịch từ womenshealth