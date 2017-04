Trong khi CEO Munoz tuyên bố đã nhiều lần gọi điện cho ông David Dao để xin lỗi, luật sư của bác sĩ gốc Việt lại hoàn toàn phủ nhận điều này.

Mới đây, hãng hàng không United Airlines lại tiếp tục gửi đi một phát biểu mới về sự cố xảy ra với bác sĩ David Dao - hành khách bị kéo lê trên máy bay của hãng này. Trong thư, đại diện hãng hàng không tiếp tục bày tỏ lời xin lỗi đến nạn nhân và nói rằng sự việc hành khách bị kéo lê là một “bài học kinh nghiệm khắc nghiệt”

Thư phát biểu được gửi đi ngay thời điểm gia đình bác sĩ Dao tổ chức họp báo để nói về những gì vừa xảy ra với bác sĩ trong sự cố vừa qua.

Nội dung thư:

Chúng tôi tiếp tục gửi lời xin lỗi chân thành đến bác sĩ Dao.

Tình huống khủng khiếp này đã mang đến cho chúng tôi một bài học kinh nghiệm khắc nghiệt đủ để chúng tôi có thể hành động cụ thể ngay lập tức. Chúng tôi đã cam kết với khách hàng và các nhân viên của hãng rằng sẽ khắc phục mọi sự cố và không bao giờ để tình trạng này xảy ra nữa.

Đầu tiên, chúng tôi cam kết rằng United Airlines sẽ không tiếp tục yêu cầu các nhân viên thi hành luật loại bỏ khách khỏi các chuyến bay của chúng tôi trừ khi đó là các vấn đề liên quan đến an toàn và an ninh. Thứ hai, chúng tôi đã bắt đầu xem xét kĩ lưỡng các chính sách điều khiển hoạt động của đoàn bay, cách khuyến khích người tình nguyện trong các tình huống tương tự, cách xử lý tình trạng bán quá số ghế và sẽ có một cuộc kiểm tra về tình hình hợp tác giữa hãng và các nhân viên an ninh sân bay, cũng như cơ quan pháp luât địa phương. Thứ ba, chúng tôi sẽ xem xét lại và nâng cấp chương trình huấn luyện nhân viên để bảo đảm rằng tất cả được chuẩn bị để đặt khách lên hàng đầu. Giá trị của chúng tôi - không phải chỉ là hệ thống sẽ là tôn chỉ hoạt động. Chúng tôi sẽ công bố kết quả đánh giá và các các hoạt động sẽ được hoàn thành trước ngày 30/4.

Giám đốc điều hành của United Airlines, Oscar Munoz và hãng đã có vài lần gọi điện cho bác sĩ Dao để bày tỏ sự lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất.

Tuy nhiên, luật sư đại diện của bác sĩ Dao lại cho biết, ông Dao chưa từng nói chuyện với hãng United trước đó. Trong buổi họp báo được tổ chức sáng thứ năm 13/3 tại Chicago, ông Demetrio cũng có đề cập đến lời xin lỗi của United Airlines, ông cho rằng những lời xin lỗi đó giả tạo, có sắp đặt và thiếu thuyết phục.

Con gái bác sĩ David Dao đại diện cha lên án hành động thô bạo đã xảy ra trên máy bay của hãng hàng không United Airlines.

Dường như, tất cả lời xin lỗi mà United Airlines gửi đến bác sĩ Dao thông qua các phương tiện truyền thông đang phản lại chính hãng hàng không này, chẳng những không thể làm dịu đi sự phẫn nộ của người dân mà nó còn khiến ông Dao càng nhận được thêm nhiều cảm thông từ dư luận.

Hiện tại, ông David Dao vẫn chưa thể xuất hiện trước công chúng. Luât sư của ông cho biết, thân chủ của mình đã bị gãy mũi, mất 2 chiếc răng và tổn thương đầu do va chạm chưa thể nói trước được lành hay dữ.

Hoàng Kì