Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã chỉ trích bà Marine Le Pen về một hình thức chối bỏ kiểu mới đầy nguy hiểm liên quan tới trách nhiệm của châu Âu với nạn diệt chủng người Do Thái.

Ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử ở Perpignan. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thống Israel Reuven Rivlin ngày 24/4 đã chỉ trích ứng cử viên Tổng thống Pháp theo đường lối cực hữu Marine Le Pen về một hình thức chối bỏ kiểu mới đầy nguy hiểm liên quan tới trách nhiệm của châu Âu với nạn diệt chủng người Do Thái trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Phát biểu tại một buổi lễ nhân Ngày tưởng niệm nạn diệt chủng người Do Thái, Tổng thống Rivlin nói: "Thông điệp xuyên suốt trong những tuyên bố chính trị gần đây là rất đáng lo ngại. Tại mỗi địa điểm, thông điệp này đều giống nhau: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nạn diệt chủng người Do Thái. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong việc người Do Thái bị giết hại bên trong lãnh thổ của chúng tôi."

Tổng thống Rivlin nhấn mạnh: "Ví dụ cách đây 2 tuần, một ứng cử viên Tổng thống Pháp đã chối bỏ trách nhiệm của Pháp đối với việc trục xuất những công dân gốc Do Thái tới các trại tập trung của Đức quốc xã."

[Thủ tướng Pháp cáo buộc bà Le Pen "lợi dụng" vụ tấn công tại Paris]

Trước đó, bà Le Pen, người đã giành quyền vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, ngày 9/4 cho biết bà không "nghĩ rằng Pháp có trách nhiệm với sự kiện Vel d'Hiv" diễn ra vào năm 1942 khi những người Do Thái tại Paris bị vây bắt sau đó bị đưa tới các trại tập trung của Đức quốc xã.

Chính quyền Israel đã lên án phát biểu của bà Le Pen là "trái ngược với tính chân thực của lịch sử, trong khi các Tổng thống Pháp đã thừa nhận trách nhiệm của nước này đối với số phận của những người Pháp gốc Do Thái bị giết hại trong nạn diệt chủng"./.