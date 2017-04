Ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua vào vị trí Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in, ngày 13/4 đã công bố các cam kết tranh cử với trọng tâm là nỗ lực tạo việc làm và cải cách chính trị, trong bối cảnh đối thủ Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân đang thu hẹp khoảng cách.

Thông cáo báo chí nhóm vận động tranh cử của ông Moon nêu rõ "Tạo việc làm mới – món quà tốt nhất cho người dân”. Trước đây, ông Moon đã từng tuyên bố nếu thắng cử, ông sẽ tạo thêm 810.000 chỗ làm mới trong lĩnh vực nhà nước, qua đó góp phần tạo ra 500.000 chỗ làm mới trong lĩnh vực tư nhân mỗi năm.

Ông Moon Jae-in. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Về cải cách chính trị, ông Moon đã cam kết sẽ tìm cách sửa đổi Hiến pháp để giảm nhiệm kỳ tổng thống từ 5 năm hiện nay xuống còn 4 năm và người đứng đầu nhà nước có thể được bầu lại chứ không phải chỉ được đảm đương trách nhiệm trong 1 nhiệm kỳ.

Ứng cử viên này còn tuyên bố sẽ cải cách các tập đoàn kinh tế gia đình, đồng thời cam kết sẽ phát triển hay cải thiện khả năng quốc phòng để đối phó với những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ngoài ra, ứng cử viên Moon Jae-in còn nhấn mạnh sẽ chú trọng các vấn đề như nâng lương tối thiểu, cải thiện điều kiện làm việc và bình đẳng giới, hỗ trợ thêm cho việc nuôi dưỡng trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và người tự tạo việc làm, cũng như tăng cường an sinh nói chung cho người dân.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng Realmeter mới tiến hành với 1.525 cử tri trên toàn Hàn Quốc cho thấy ông Moon Jae-in của đảng Dân chủ theo đường lối tự do giành được sự ủng hộ của 44,8% tổng số cử tri, tăng 2,6% so với tuần trước; trong khi ông Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân theo đường lối trung tả giành được 36,5%, tăng 2,4%, bỏ xa ứng cử viên Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc Tự do ở vị trí thứ ba với 8,1%.

TTXVN/Tin Tức