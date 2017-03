Lực lượng cứu hộ Úc hôm 30-3 phát hiện một con cá mập trên con đường ngập đầy nước ở bang Queensland.

Cư dân bang Queensland – Úc được cảnh báo ở yên trong nhà sau khi cơn bão Debbie “lôi” một con cá mập dài khoảng 1,7 m lên một con đường trong khu vực.

Cơ quan cứu hỏa và cứu hộ Queensland phát hiện con cá mập này khi họ kiểm tra những con đường bị ngập nước tại thị trấn Ayr, nằm về phía Bắc khu vực mà bão Debbie đang càn quét.

Gió mạnh, mưa lớn và lũ lụt buộc hàng ngàn người phải sơ tán. Debbie – được xác định là cơn bão cấp độ 4 - đổ bộ gần bãi biển Airlie khoảng giữa trưa 28-3 (giờ địa phương). Mưa lớn tập trung ở phía Đông Nam bang Queensland và Đông Nam bang New South Wales, gây lũ lụt nghiêm trọng.

Bão mạnh cuốn cá mập lên bờ ở bang Queensland. Ảnh: ABC NEWS

Theo báo The Sydney Morning Herald, hàng ngàn cư dân sinh sống gần các con sông ở phía Bắc bang New South Wales được lệnh phải sơ tán vì lũ lụt. Tổng Cục Thống kê Úc (BOM) cho biết lượng mưa đo được trong 24 giờ qua tại vùng Đông Bắc bang New South Wales là 423 mm.

Mực nước sông Tweed nhanh chóng tăng hơn 4 m, trong khi lực lượng cứu hộ thực hiện 30 cuộc giải cứu người mắc kẹt trong lũ ở phía Bắc bang New South Wales kể từ tối 29-3. Sau đó 1 ngày, lũ lụt nghiêm trọng cũng xảy ra dọc theo nhiều con sông lớn ở phía Đông Nam bang Queensland.

Các trường học tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vẫn đang bị đóng cửa. Chuyên gia khí tượng Kristina Pydynowski cảnh báo Debbie sẽ tiếp tục gây mưa lớn và lũ lụt, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân cho tới khi nó di chuyển ra xa bờ biển.

“Các cơn mưa ven biển sẽ gia tăng vào cuối tuần này. Một số trận mưa nhỏ khiến tình trạng ngập lụt thêm trầm trọng” – bà Pydynowski dự báo.

Hãng tin AP thống kê khoảng 60.000 căn nhà tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão không có điện sử dụng. Một du khách thiệt mạng hôm 27-3 liên quan tới thời tiết xấu và 1 người đàn ông bị thương nặng do bị tường đè ở thị trấn Proserpine.

Phạm Nghĩa (Theo ABC News)