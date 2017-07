Trong phòng họp báo sau trận gặp U22 Việt Nam, HLV Chung Jung Yong của U22 Hàn Quốc cho biết ông đã tính toán được 2 phương án mà HLV Hữu Thắng sẽ áp dụng cho U22 Việt Nam đối đầu U22 Hàn Quốc. Và ông đã bắt bài được người đồng nghiệp để đánh bại chủ nhà.

Nếu thủ môn Tiến Dũng chính xác hơn khi ra vào, nếu ban huấn luyện xử lý kinh nghiệm hơn trong trường hợp chấn thương của trung vệ Tiến Dũng, nếu hàng công với Đức Chinh hay Tuấn Tài xử lý bóng tốt hơn… rất nhiều giả thiết tiếc nuối đặt ra về trận thua của U22 Việt Nam trước U22 Hàn Quốc. Để rồi theo kết quả bốc thăm vừa diễn ra, U22 Việt Nam chắc chắn rơi vào bảng đấu khó khăn vì bị xếp loại hạt giống nhóm cuối.

Tuy nhiên, chính HLV U22 Hàn Quốc đã chỉ ra nhược điểm lớn nhất của U22 Việt Nam là lối chơi không mấy bất ngờ nên dễ bị đối thủ bắt bài. Tương tự, HLV Lê Thụy Hải cũng nói thẳng về cách tiếp cận trận đấu không mấy hợp lý của thầy trò Hữu Thắng.

U22 Việt Nam đã phải nhận thấy bại 1-2 trước U22 Hàn Quốc với những sai lầm ở hàng phòng ngự. Một mình Nguyễn Công Phượng thi đấu tốt là không đủ để giúp U22 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng.

Cựu HLV từng 4 lần vô địch V-League với B.Bình Dương cho rằng nếu U22 Việt Nam chơi với chiến thuật như của U22 Timor Leste khi đội này gặp U22 Hàn Quốc, chủ nhà sẽ thắng chứ thậm chí không thể hòa.

Có thể hiểu cảm giác hưng phấn, tự tin, tràn đầy khí thế của U22 Việt Nam khi lần đầu được xếp cửa trên so với bóng đá Hàn Quốc. Họ muốn chứng tỏ rất nhiều, có thể là một kỳ tích nữa cho bóng đá Việt Nam, bằng cách loại đương kim á quân giải đấu ra khỏi cuộc chơi.

Nhưng rồi, U22 Việt Nam không thể bay bổng như kỳ vọng. Bàn thắng gỡ hòa của Công Phượng chỉ là phút lóe sáng xuất thần của một cá nhân chứ không phải là pha phối hợp mẫu mực đến từ nhiều chân chuyền khác nhau. Chính xác là bóng chỉ qua 2 trạm luân chuyển trước khi Công Phượng đi bóng rồi hạ gục thủ thành đối phương. Sau bàn thua đó, U22 Hàn Quốc chỉ có thêm một lần sơ sẩy để tạo cơ hội nguy hiểm cho Tuấn Tài.

Ngất ngây với bàn thắng của Công Phượng và chiến tích lọt vào VCK U23 châu Á 2018, đó là lý do không nhiều người quan tâm đến thất bại sát nút trước U22 Hàn Quốc. Ngay cả người trong cuộc cũng hài lòng với thất bại này vì tỷ số phản ánh thế trận.

Và khó có ai mường tượng ra một kịch bản nếu không có 2 bàn thắng trong hiệp 1, U22 Hàn Quốc sẽ dồn ép chủ nhà thế nào ở hiệp 2. HLV Chung Jung Yong tiết lộ: “Thực sự chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị và mỗi trận đấu trước khi gặp chủ nhà tôi phải sử dụng một đội hình để kiểm tra các cầu thủ tốt nhất thông qua quan sát màn trình diễn của họ trên sân. Từ đó có thể lựa ra đội hình tối ưu thi đấu trận cuối”.

Trước giải đấu, HLV Chung Jung Yong cũng tiếc nuối khi không thể triệu tập những cầu thủ ưng ý nhất do giải VĐQG Hàn Quốc đang diễn ra và Xuân Trường thuộc diện may mắn khi được Gangwon cho về. Tiền đạo trẻ tên tuổi nhất của bóng đá Hàn Quốc là Lee Seung Woo không được CLB Barcelona trả về vì phải hướng đến mùa giải mới. Bản thân ông Chung cũng chỉ thay thế tạm vai trò HLV trưởng do người tiền nhiệm đã nhận nhiệm vụ ở ĐTQG.

Song gạt bỏ đi mọi khó khăn, đẳng cấp mà bóng đá Hàn Quốc vừa thể hiện ở Thống Nhất là không cần bàn cãi. Ngay sau trận hòa sốc trước U22 Timor Leste, người Hàn Quốc đã dạy cách bảo vệ thành quả cho bóng đá Việt Nam, khi chúng ta thường xuyên gục ngã trước ngưỡng thiên đường.

Có thể mượn lời Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói thay cho đoạn kết: “Theo tôi nghĩ bóng đá bây giờ là sự chuyên nghiệp, phải có sự thích nghi và tùy thuộc vào trình độ phát triển của quốc gia đó. Bóng đá Việt Nam mới chỉ ở trình độ trung bình khá của bóng đá châu Á thôi chứ chưa là cái gì cả”.

