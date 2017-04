Ở trận đấu lúc 20h30 tối 23/4, Tiến Linh (2 bàn), Hoàng Nam và Tiến Anh lập công giúp U20 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước U21 Roda JC (Hà Lan).

Chiều 23/4, U20 Việt Nam phải di chuyển hơn 1 tiếng từ Đức sang Hà Lan để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu thứ hai trong khuôn khổ chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại châu Âu.

Cuộc so tài giữa U20 Việt Nam vs U21 Roda JC (Hà Lan) diễn ra lúc 15h30 (20h30 giờ Việt Nam). Trước đối thủ vừa sức nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn gặp khá nhiều khó khăn trong hiệp 1 do đội bạn đá rát và tranh chấp quyết liệt. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc khá tẻ nhạt với tỷ số 0-0, trong khi U20 Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn.

Bước sang hiệp 2, tiền đạo đá chính Đinh Thanh Bình (HAGL) gặp chấn thương. HLV Hoàng Anh Tuấn trao cơ hội cho Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương) đá cắm trên hàng công của U20 Việt Nam.

Cầu thủ sinh năm 1997 lập tức cho thấy duyên ghi bàn khi tỏa sáng ở các phút 55 (dứt điểm cận thành) và phút 58 (penalty), đưa U20 Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0.

Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Hoàng Nam có cú sút xa từ ngoài vùng cấm nâng tỷ số lên 3-0 cho U20 Việt Nam.

Khi trận đấu còn 8 phút, HLV Hoàng Anh Tuấn có sự thay đổi người cuối cùng khi tung Hồ Minh Dĩ vào sân. "Chú lùn" của U20 Việt Nam mang về một quả sút phạt từ sát vòng 16,5 m, nhưng đáng tiếc Tống Anh Tỷ không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Trước khi hết giờ, tiền vệ Tiến Anh bình tĩnh đi bóng loại hậu vệ U21 Roda JC, lập công ấn định chiến thắng 4-0 cho U20 Việt Nam.

Vượt qua U21 Roda JC (Hà Lan) với tỷ số 4-0, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhận được phần thưởng bằng một bữa cơm thuần Việt tại Đức từ kiều bào.

Sau trận thắng đậm 4-0 trước đối thủ đến từ Hà Lan, ngày 26/4, lúc 23h30 (giờ Việt Nam), U20 Việt Nam sẽ chạm trán U19 Fortuna 05 Dusseldorf ở Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau. Kết thúc trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ trở về Việt Nam vào 28/4 để chuẩn bị cho cuộc so tài với U20 Argentina hôm 10/5 (trên SVĐ Thống Nhất).

Tùng Lê