Sau một tuần đến Hàn Quốc, chiều 18/5 thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn mới chính thức hoạt động theo chương trình của Ban tổ chức vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017.

Các cầu thủ U20 Việt Nam đổ bộ đến thành phố Cheonan, nơi diễn ra hai trận đấu đầu tiên của U20 Việt Nam.

Ngay sau trận giao hữu với U20 Argentina ở sân Thống Nhất, U20 Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn muốn đến sớm để làm quen khí hậu nên toàn bộ kinh phí lúc đó do Liên đoàn bóng đá việt Nam chi trả. Các cầu thủ Việt Nam chọn trung tâm bóng đá Mokpo để tập luyện và thi đấu giao hữu.

Hôm nay, toàn đội đã di chuyển từ địa điểm này về thành phố Cheonan, nơi diễn ra hai trận đấu đầu tiên của U20 Việt Nam. Ban tổ chức bố trí khách sạn hạng sang On City cho đội thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đồn trú, cùng đối thủ New Zealand.

Ban tổ chức cũng đã điều một chiếc xe buýt tiện nghi xuống tận trung tâm bóng đá Mokpo chở HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ về khách sạn. Sau ba giờ di chuyển, toàn đội nhận phòng, dùng bữa ăn đầu tiên tại đây. Sau đó đội chia tay hai cầu thủ Văn Tới và Tiến Anh để họ về nước.

Tại khách sạn On City, đội U20 Việt Nam được bố trí ở tầng 10 và 11 trong khi New Zealand ở tầng 7 và 8. Ban tổ chức bỏ trống tầng 9 để giữ sự yên tĩnh cho hai đội. Ngoài ra, lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt ở cổng khách sạn, và cấm giới truyền thông vào trong tác nghiệp.

HLV Hoàng Anh Tuấn và phó đoàn Dương Nghiệp Khôi bên chiếc xe bus phục vụ U20 Việt Nam suốt giải.

Để tránh lộ bài, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng vừa thông báo các buổi tập của U20 Việt Nam từ nay đến ngày đá trận đầu với U20 New Zealand sẽ tập kín. Giới truyền thông chỉ được tác nghiệp 15 phút khởi động.

Đội U20 Việt Nam sẽ đóng quân tại Cheonan và thi đấu hai trận gặp U20 New Zealand ngày 22/5, gặp U20 Pháp ngày 25/5 sau đó di chuyển đến Jeonju để gặp U20 Honduras ở trận cuối vòng bảng.

Theo Đoàn Huynh/VnExpress