Tỷ phú Jack Ma khẳng định, nếu nhìn vào trận chiến Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi mà so sánh võ thuật truyền thống Trung Quốc với võ tự do MMA là vô nghĩa.

Người sáng lập của tập đoàn Alibaba, đồng thời cũng là một người rất đam mê Thái cực quyền và cũng thích xem các trận đấu MMA cho rằng, trận đấu giữa cao thủ Thái Cực quyền Ngụy Lôi và võ sĩ tự do MMA Từ Hiểu Đông không có ý nghĩa bởi vì các nguyên tắc thi đấu của hai môn khác nhau.

Theo ông trùm thương mai điện tử Trung Quốc, trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi chỉ là “một cuộc chiến đường phố”.

“Một cuộc chiến đường phố như thế này không thể giải quyết bất kỳ cuộc tranh luận nào. So sánh các kỹ thuật nổi bật của MMA và Thái Cực quyền cũng vô nghĩa bởi các quy tắc của hai trường phái này là khác nhau.

So sánh MMA và Thái Cực quyền giống như việc so sánh bóng đá với bóng rổ, hay như so sánh gà với vịt”, Jack Ma nói trên tờ South China Morning Post.

Tỷ phú Jack Ma từng có 8 năm luyện Thái Cực quyền.

Cao thủ Thái Cực quyền Ngụy Lôi và võ sĩ tự do MMA Từ Hiểu Đông đã có một trận đấu công khai ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào hôm 27/4 vừa qua.

Trong trận đấu này, không ít người đã tỏ ra ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh Ngụy Lôi, võ sư 41 tuổi sáng lập ra phái Lôi Công (sấm sét), một nhánh của Thái Cực quyền gục ngã chóng vánh trong 10 giây trước Từ Hiểu Đông, võ sĩ MMA, 38 tuổi người vốn được mệnh danh là "gã điên" vì những ngón đòn tấn công tàn nhẫn.

Trận đấu sau đó gây ra cuộc tranh luận rộng rãi về tính hữu dụng của Thái Cực quyền trong chiến đấu thực tế.

Trong một bài viết trên tài khoản Weibo của mình, Jack Ma từng nói, ông rất thích xem MMA và UFC trên truyền hình. Ông cũng đã có 8 năm theo học Thái Cực quyền và thừa nhận, kỹ năng của mình chỉ là nghiệp dư. Ông cũng cho biết, ông chưa bao giờ tham gia bất cứ cuộc đấu nào.

Nói về T hái Cực quyền , tỷ phú Trung Quốc khẳng định đây là môn võ hữu dụng trong thực chiến. Tuy nhiên, không nhiều người có thể sử dụng. Phần lớn các võ sinh tập luyện Thái Cực quyền chỉ đơn thuần là để tập thể dục.

“Thái Cực quyền ra đời không phải vì tấn công hay phòng thủ, nó chỉ như một bước đi để minh họa cho triết lý của nó. Tấn công và phòng thủ là một phần của Thái Cực quyền song không phải là tất cả!”, Jack Ma viết.

Video: Trận chiến chóng vánh giữa Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi

Thiện An