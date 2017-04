Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/4 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá do giới đầu tư tháo chạy khỏi chứng khoán trước cuộc gặp Donald Trump - Tập Cận Bình. Giới đầu cơ trong nước lo ngại do diễn biến USD trái chiều.

Đầu phiên giao dịch ngày 5/4 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,2% lên 100,69 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,0649 USD; 110,62 yen đổi 1 USD và 1,2448 USD đổi 1 bảng Anh.

Đồng USD tăng giá so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác.

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá do giới đầu tư tháo chạy khỏi chứng khoán trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong khi đó, giới đầu cơ trong nước lo ngại do đồng USD diễn biến trái chiều với quốc tế. Giá USD ở trên cả hệ thống ngân hàng và trên thị trường chợ đen đều giảm rất nhanh.

Đồng USD trên thị trường thế giới tăng giá so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác chủ yếu là do giới đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản có độ rủi ro cao như chứng khoán để tìm đến các loại tài sản an toàn hơn trong đó có vàng và USD.

USD tăng còn do nền kinh tế Mỹ gần đây tiếp tục phát ra các tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, tốc độ tăng của USD khá chậm do triển vọng của nền kinh tế số 1 thế giới vẫn còn chưa rõ ràng khi mà ông Donald Trump chưa đưa ra các chính sách cụ thể. Trước đó, ông Trump đã thất bại trong nỗ lực trước quốc hội đầu tiên trong việc hủy bỏ và thay thế Obamacare.

Giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc gặp Trung - Mỹ và số liệu việc làm phi nông nghiệp vào cuối tuần này để đánh giá về khả năng Fed sẽ đẩy nhanh kế hoạch tăng lãi suất như thế nào.

Trên thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch 4/4, tỷ giá USD /VND tại các ngân hàng giảm 10-30 đồng so với phiên lieefn trước xuống phổ biến ở mức: 22.660 đồng (mua) và 22.740 đồng/USD (bán).

Vietcombank niêm yết ở mức: 22.665 đồng (mua) và 22.745 đồng (bán). Vietinbank: 22.670 đồng (mua) và 22.740 đồng (bán). BIDV: 22.655 đồng (mua) và 22.725 đồng (bán). ACB: 22.650 đồng (mua) và 22.740 đồng (bán). Techcombank: 22.645 đồng (mua) và 22.740 đồng (bán).

Tính từ đầu tháng 2, đồng USD vẫn tăng khoảng 70 đồng chiều mua vào và tăng 160 đồng chiều bán ra.

Giá USD trên thị trường tự do hiện ở khoảng: 22.730 - 22.750 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 4/4, đồng Euro đứng ở mức: 24.024 đồng (mua) và 24.311 (bán). Bảng Anh: 27.923 đồng (mua) và 28.370 (bán). Yên Nhật được mua vào ở mức 202,5 đồng và bán ra ở mức 206,4 đồng.

V. Minh