Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/4 tiếp tục giảm mặc dù những thông tin từ nền kinh tế Mỹ đang thúc đẩy cho việc tăng lãi suất của Fed.

Tính đến đầu phiên giao dịch (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đạt 100,42 điểm, giảm 0,03%.

Đồng bạc xanh giảm so với các đồng tiền tệ khác sau khi số liệu về tiêu dùng ca nhân và niềm tin của người tiêu dùng thấp hơn so với dự báo. Theo Đại học Michigan, chỉ số niềm tin người tiêu dùng giảm xuống còn 96.9 trong tháng 3 so với ước tính ban đầu là 97.6, thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế.

Bộ Thương mại cho biết chi tiêu người tiêu dùng chỉ tăng 0.1%, thấp hơn so với kỳ vọng là 0.2%.

Trong khi đó, chỉ số quản lý mua hàng của Chicago đã tăng 57,7 trong tháng 3 từ 57,4 trong tháng hai. Các quan chức Fed vẫn bày tỏ quan điểm đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất trong năm nay.

Trên thị trường ngoại tệ trong nước cuối tuần qua, Vietcombank và VietinBank niêm yết ở mức: 22.715 đồng (mua) và 22.785 đồng (bán). BIDV: 22.710 đồng (mua) và 22.780 đồng (bán). ACB: 22.730 đồng (mua) và 22.800 đồng (bán). Techcombank: 22.690 đồng (mua) và 22.790 đồng (bán).

Nam Hải