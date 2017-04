Ngày 6/4, mạng xã hội Twitter đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ lên một tòa án liên bang, chỉ trích một số cơ quan chính phủ đã vi phạm Hiến pháp khi yêu cầu hãng này cung cấp danh tính người dùng đứng sau một tài khoản chuyên đăng tải các chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một số cơ quan chính phủ Mỹ yêu cầu Twitter cung cấp danh tính của chủ tài khoản @ALT_USCIS.

Theo đơn kiện trình lên một tòa án liên bang tại bang California, Bộ An ninh nội địa và Cơ quan Bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ đã yêu cầu Twitter cung cấp danh tính của chủ sở hữu tài khoản @ALT_USCIS. Tài khoản này tự nhận là do một hoặc một nhóm nhân viên của Cơ quan Di cư và tư cách công dân Mỹ (USCIS), một đơn vị trực thuộc Bộ An ninh nội địa, điều hành. Tài khoản thường xuyên đăng tải các chỉ trích về chính sách nhập cư của Tổng thống Trump.

Đơn kiện của Twitter nêu rõ Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ quy định người dân được quyền đưa ra những phát biểu chính trị dưới dạng giấu tên hoặc sử dụng biệt danh. Chính phủ "không thể bắt buộc Twitter cung cấp danh tính của những người dùng này mà không đưa ra bằng chứng về việc vi phạm tội hình sự hoặc dân sự".

Theo Twitter, hãng này nhận được một yêu cầu vào ngày 14/3 yêu cầu cung cấp tên tuổi của người đứng sau tài khoản @ALT_USCIS, đồng thời đề nghị Twitter giữ bí mật về trát yêu cầu trên. Đại diện của hãng sau đó đã liên lạc với phía gửi trát yêu cầu song nhân được câu trả lời "chung chung" rằng họ "đang tiến hành một cuộc điều tra" liên quan tới vấn đề về thuế và nhập cư.

Kể từ sau khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi tháng 1, đã xuất hiện nhiều tài khoản Twitter sử dụng tên và hình ảnh của các cơ quan chính phủ Mỹ để phản đối quan điểm của người đứng đầu Nhà Trắng đối với các vấn đề như biến đổi khí hậu hay người di cư.

Bộ An ninh nội địa từ chối bình luận về vụ việc, trong khi Bộ Tư pháp và Nhà Trắng chưa đưa ra phát biểu chính thức. Hiện Twitter cũng chưa đưa ra thêm bình luận nào ngoài những thông tin cung cấp trong đơn kiện.

Đây không phải lần đầu tiên Twitter phản đối ra tòa việc chính phủ yêu cầu hãng này cung cấp thông tin người dùng. Hồi năm 2014, mạng xã hội này từng đệ đơn kiện Bộ Tư pháp Mỹ liên quan tới vấn đề tương tự. Giới quan sát cho rằng vụ việc của Twitter có thể làm bùng nổ một cuộc chiến mới giữa giới công nghệ và Chính phủ Mỹ về câu chuyện bảo mật thông tin người dùng.

TTXVN/Tin Tức