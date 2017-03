Tuần vừa qua, những cuộc thi ca nhạc “chiếm sóng” truyền hình đem đến những ấn tượng tốt đẹp cho khán giả.

The Remix: Hương Giang sexy, hạ “đo ván” đội Yanbi

Tập 8 của The Remix là phần “đối đầu của Hương Giang Idol và đội Yanbi và Yến Lê. Ngồi ghế nóng chương trình vẫn là bộ ba Lưu Thiên Hương, Hồ Hoài Anh và Dương Khắc Linh cùng giám khảo khách mời là Vũ Cát Tường.

Hương Giang Idol gợi cảm với những vũ điệu bốc lửa trên sân khấu The Remix

Hương Giang Idol trình bày ba ca khúc sôi động là Chạm tới mặt trời - No Me Ames – Say cùng vũ điệu bốc lửa. Khán giả được dịp chứng kiến sự khéo léo về dàn dựng trong tiết mục của Hương Giang Idol. Vẻ đẹp gợi cảm, nữ tính của cô còn khiến Vũ Cát Tường bối rối.

Trong khi đó, Yanbi - Yến Lê và các đồng đội lại đem đến một câu chuyện tình yêu xúc động. Mặc dù mô tuýp kịch bản không mới nhưng cách thể hiện đầy cảm xúc của Yanbi và Yến Lê vẫn chạm đến cảm xúc của người nghe.

Team Yanbi - Yến Lê có phần trình diễn vô cùng cảm xúc

Cả đội Hương Giang Idol và đội Yanbi – Yến Lê đều đạt 39 điểm. Tuy nhiên, đội Hương Giang Idol có điểm quy đổi từ bình chọn của khán giả nhiều hơn nên giành chiến thắng trong tập 8. Tập 9 sẽ là phần đối đầu của team S.T và nhóm nhạc nữ lip B.

The Voice: Khởi động phần Đối đầu không kịch tính như mong đợi

Sau phần Giấu mặt, các đội bắt đầu bước vào màn Đối đầu. Tập 1 cũng lộ diện các cố vấn của các đội đều là những nghệ sĩ nổi tiếng. Đội huấn luyện viên Thu Minh là Nhạc sĩ Khắc Hưng - Nguyễn Trần Trung Quân, đội Noo Phước Thịnh là nữ ca sĩ Phương Thanh, đội Đông Nhi là danh ca Thanh Hà, đội Tóc Tiên là nữ Diva Mỹ Linh.

Các tiết mục của tập 1 vòng Đối đầu đáp ứng được phần nhìn nhiều hơn phần nghe

Trong tập 1 vòng Đối đầu, 11 thí sinh của 4 đội ra quân để chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất vào vòng liveshow. Tuy nhiên, các tiết mục trong tập vừa qua chưa thực sự bùng nổ. Có lẽ, do sức ép tâm lý nên đa số các thí sinh đều không thể hiện được cảm xúc trong tiết mục của mình. Đa số các phần trình diễn đều cứng và thiếu cảm xúc.

Phần trình diễn của Đức Tài và Huyền Dung với ca khúc “Cho em một ngày” đem tới nhiều cảm xúc hơn cả. Huấn luyện viên Đông Nhi đã mời Thanh Hà, Hoàng Tôn, Đỗ Hiếu hỗ trợ cho phần thi của team mình đồng thời trực tiếp thị phạm cho hai thí sinh.

Vòng Đối đầu của The Voice 2017 khởi đầu còn thiếu "nhiệt"

Trong khi đó, đội Tóc Tiên "hâm nóng" sân khấu với vẻ sexy, quyến rũ của Hiền Hồ, Lan Hương và Hoàng Yến.

Thần tượng Bolero: Mở màn đầy ấn tượng

Tập 1 vòng Tinh hoa của Thần tượng bolero đã lên sóng VTV3 vào tối 9/3 vừa qua. So với năm trước, Thần tượng bolero 2017 có nhiều điểm thay đổi với ba vòng thi là vòng Tinh hoa, vòng Đo ván và vòng Thách đấu và Liveshow.

Bốn vị huấn luyện viên của chương trình năm nay là Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên và Ngọc Sơn.

Bộ tứ huấn luyện viên của Thần tượng Bolero

Đàm Vĩnh Hưng "phiêu" cùng thí sinh

Tiết mục ấn tượng nhất của thí sinh Ý Linh (đội Lệ Quyên)

Trong tập đầu tiên, 4 vị huấn luyện viên đã có những màn “tranh giành” quyết liệt để đem về cho đội của mình những thí sinh xuất sắc nhất. Ở tập đầu tiên, 7 thí sinh được lựa chọn đi tiếp vào vòng Đo ván. Trong đó, tiết mục của thí sinh Phan Thị Ý Linh được đánh giá là xuất sắc nhất khi được cả 4 vị huấn luyện viên lựa chọn. Tuy nhiên, Ý Linh quyết định về đầu quân cho đội của Lệ Quyên.

Thần tượng tương lai: Bất ngờ với giọng ca của bé 7 tuổi

Tập đầu tiên của Thần tượng tương lai lên sóng khiến nhiều người bất ngờ với những tài năng nhí. Đây là chương trình thu hút được nhiều bạn nhỏ với những phần trình diễn vô cùng ấn tượng. Ngồi “ghế nóng” của chương trình là bộ ba: NSND Thu Hiền, ca sĩ Quang Linh và ca sĩ Cẩm Ly.

Bộ ba giám khảo của Thần tượng tương lai

Tiết mục Bún riêu cua đồng của cô bé 7 tuổi Nghi Đình khiến người xem bất ngờ với phong thái chuyên nghiệp, tự tin và giọng ca chắc, giàu cảm xúc. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền cho rằng, không còn lời nào để nói khi cô bé vừa xinh đẹp, hát hay, biểu cảm nội tâm hài hòa, phù hợp. Trong khi đó, ca sĩ Quang Linh lại có cảm giác đó là giọng ca của một người đã lớn tuổi và rất từng trải.

Giọng hát của Nghi Đình "đốn tim" hàng triệu khán giả

Tiết mục của Nghi đình nhận được cả 3 sự đồng ý. Nó cũng giúp cho Thần tượng tương lai có một phần ra mắt vô cùng ấn tượng.

Biệt tài tí hon: Bé gái 5 tuổi nói tiếng Anh trôi chảy, chuẩn chỉnh ngang tầm Trấn Thành

Tập 9 chương trình Biệt tài tí hon đã lên sóng và tiếp tục gây ấn tượng tốt với khán giả bởi những màn biểu diễn tài năng vô cùng ấn tượng của các bé. Nổi bật trong số đó được nhiều người nhắc đến là phần trình diễn tài năng kể chuyện bằng tiếng Anh vô cùng xuất sắc của bé Đoàn Ngọc Minh Anh (5 tuổi). Cô bé khiến cả 4 vị ban giám khảo Trấn Thành , Mỹ Linh, Trịnh Thăng Bình , John Huy Trần và MC Ngô Kiến Huy quá ngạc nhiên.

Mở đầu màn trình diễn, Minh Anh giới thiệu đến khán giả màn múa võ vô cùng tự tin khiến giám khảo đoán sai tài năng thực sự của cô bé, cho rằng cô bé biết vẽ tranh hoặc diễn xuất nhưng thực ra, Minh Anh nói tiếng Anh cực tốt. Sau màn trình diễn tài năng, Minh Anh đã tiếp tục trò chuyện với 4 vị ban giám khảo bằng tiếng Anh một cách vô cùng trôi chảy như người bản xứ.

Minh Anh tiết lộ bằng tiếng Anh rằng cô bé học tiếng Anh từ mẹ, học ở trường, học trên mạng youtube và cuối cùng là thực hiện các trò chơi tiếng Anh từ gợi ý và hướng dẫn của cha mẹ. Minh Anh khiến khán giả Trấn Thành ngỡ ngàng mà thốt lên rằng: "5 tuổi làm sao có thể làm được như vậy? Đúng là thiên tài thật đấy". Giám khảo Trịnh Thăng Bình nhận xét thêm: "Vấn đề là phong thái của bé nói chuyện rất thoải mái".

Phần trình diễn nói tiếng Anh trôi chảy, tự tin và những thông tin về gia đình mà cô bé đem đến khiến cho khán giả những tràng vỗ tay thán phục không ngớt.

Theo Quốc Khánh (Khám phá)