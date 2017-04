Ngày 12/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đối với đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu những nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016 gồm IX chương, 68 Điều, trong đó quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật được áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Luật có các Điều khoản quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Tại Hội nghị, Vụ phó Vụ pháp chế - Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thị Định phổ biến, trao đổi về các Điều khoản trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Trên cơ sở đó lãnh đạo các tổ chức tôn giáo thảo luận nhằm nắm rõ các quy định của Luật này, để triển khai thực hiện quy định của Luật trong các hoạt động tín ngưỡng của các tổ chức tôn giáo tại cơ sở, địa phương.

Theo Luật này, MTTQ có trách nhiệm tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phản biện xã hội đối với các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội của Nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật.