"Hoa hậu rồi sẽ tạo nên Hoa hậu", dòng chia sẻ của Phạm Hương khi học trò của cô tại The Face đăng quang ngôi vị Hoa khôi Du lịch Việt Nam khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Người khen cô tài giỏi, người bảo cô là "Lý Thông cướp công Thạch Sanh".

Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 lẽ ra chẳng mấy ai biết tới nếu như người giành vương miện Hoa hậu không phải là Đỗ Trần Khánh Ngân.

Khánh Ngân - Tân Hoa khôi Du lịch Việt Nam.

Khánh Ngân từng đoạt giải Á quân The Face - Gương mặt thương hiệu 2016 với sự dìu dắt và huấn luyện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương. Do đó, người ta quen gọi cô là học trò của Phạm Hương. Dù rằng, danh nghĩa "học trò - sự phụ" chỉ nằm trong khuôn khổ một chương trình truyền hình thực tế. Thi xong, chơi xong thì ai về nhà nấy.

Khánh Ngân từng là học trò cưng của Phạm Hương trong cuộc thi The Face - Gương mặt thương hiệu.

Điều đáng nói là, ngay khi Khánh Ngân đăng quang Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017, Hoa hậu Hoàn vũ đã đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái đầy kiêu hãnh: "Hoa hậu rồi sẽ tạo nên Hoa hậu".

Bất kì ai theo dõi The Face Việt mùa đầu tiên thì đều nhớ đến nguyên cớ của dòng trạng thái trên. Còn nhớ, ở ngay tập 1, để giành thí sinh Chúng Huyền Thanh về đội của mình, Phạm Hương đã mang ra chiếc vương miện Hoa hậu và nói: "Chị tự tin có thể biến em giống như chị lúc này và có được những gì như chị ngày hôm nay." Khi đó, Hồ Ngọc Hà đã cười khẩy: "Ít khi Hoa hậu biến người khác thành Hoa hậu lắm". Kết quả, Chúng Huyền Thanh đã chọn về đội của Hồ Ngọc Hà.

Phạm Hương mang vương miện ra để dụ dỗ thí sinh Chúng Huyền Thanh nhưng cô đã nghe lời của Hà Hồ "Ít khi Hoa hậu biến người khác thành Hoa hậu lắm."

Nhưng Hồ Ngọc Hà đã dự đoán sai. Bởi chỉ hơn nửa năm sau, Đỗ Trần Khánh Ngân của đội Phạm Hương đã giành vương miện trong một cuộc thi Hoa hậu. Lời của Phạm Hương, rằng "Hoa hậu rồi sẽ tạo nên Hoa hậu" chỉ đơn giản là nhắc lại tuyên ngôn của cô trong The Face phiên bản Việt mà thôi. Nhắc lại một cách đầy kiêu hãnh như một sự đáp trả sâu sắc lời mỉa mai của đàn chị Hà Hồ cách đây nửa năm. Nhắc lại để khẳng định cô không phải một người nói suông hứa hão như phần lớn các huấn luyện viên hay lộng ngôn trên các sân chơi truyền hình, luôn miệng sẽ giúp thí sinh tỏa sáng nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Nhắc lại để khẳng định Hoa hậu hoàn toàn có thể biến người khác thành Hoa hậu chứ không ích kỉ giữ nghề, không để cho ai được quyền đẹp hơn mình, được quyền thành công hơn mình như thói đua tranh trong showbiz Việt.

"Hoa hậu rồi sẽ tạo nên Hoa hậu" - Phạm Hương đã thực hiện được lời hứa của mình trong The Face chứ không phải là nói suông?

Sự kiêu hãnh của Phạm Hương đã gây nên những tranh cãi gay gắt trong cộng động mạng suốt 24 giờ qua. Fan hâm mộ của Phạm Hương thì cho rằng chiếc vương miện của Khánh Ngân là công lao đào tạo của Phạm Hương. Thậm chí có người để lại bình luận trên trang cá nhân của Phạm Hương, khuyên cô nên mở lò luyện thi Hoa hậu. Trong khi ấy, số còn lại cho rằng Phạm Hương quá kiêu ngạo và ảo tưởng về bản thân. Thành tích của Khánh Ngân là do cô ấy tự nỗ lực mà có bởi hành trình thi Hoa hậu của Khánh Ngân không có bóng dáng của Phạm Hương bên cạnh.

Hành trình thi Hoa hậu của Khánh Ngân không có bóng dáng của Phạm Hương bên cạnh

Giữa lúc ấy, nhà thiết kế Lý Quý Khánh lại đổ thêm dầu vào lửa khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Em thắng là do em nỗ lực. Em thắng là do em mặc đồ của anh đẹp (lyquikhanh fashion). Em thắng nhờ có anh quản lý giỏi (anh Phúc Nadam). Thắng vì may mắn nữa chứ. Hết". Không khó để nhận ra, cách Lý Quý Khánh liệt kê những nguyên nhân chiến thắng của Khánh Ngân là sự khẳng định ngầm rằng: chẳng có nguyên nhân nào liên quan đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Nói cách khác, Phạm Hương chẳng có công gì trong việc Khánh Ngân giành vương miện Hoa hậu. Sâu xa hơn, Phạm Hương đang cố vơ công vào mình một cách lố bịch.

Phạm Hương đã lố bịch khi vơ công vào mình?

Dĩ nhiên, sẽ chẳng quá đáng chú ý nếu như Lý Quý Khánh không phải là một nhà thiết kế đặc biệt thân thiết với Hà Hồ. Cũng như nếu Hà Hồ không để lại bình luận đồng tình dưới dòng trạng thái này của Lý Quý Khánh. Bởi từ tranh cãi quanh sự ảo tưởng của Phạm Hương, câu chuyện đã chuyển xoay theo chiều hướng đậm đặc màu sắc showbiz: lòng đố kị giữa những người đồng nghiệp.

Có thể Phạm Hương đã ảo tưởng về sức mạnh của mình. Có thể Phạm Hương đã quá tự tin khi tự nhận công lao của mình trong chiến thắng của Khánh Ngân tại sân chơi nhan sắc. Nhưng không thể phủ nhận sạch trơn những đóng góp của Phạm Hương cho sự nghiệp của Á quân The Face Đỗ Trần Khánh Ngân.

Phạm Hương là người đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Khánh Ngân trên hành trình đăng quang Hoa khôi Du lịch Việt Nam.

Lật lại tập 1 của The Face, Khánh Ngân đã được cả ba huấn luyện viên chọn nhưng cô lại chọn về đội của Phạm Hương với lí do đã quen biết Hoa hậu Hoàn vũ từ lâu. Khánh Ngân thậm chí suýt bật khóc khi chia sẻ: "Chị Hương biết em khi em còn là một cô bé chưa bước chân vào nghề người mẫu. Nhớ lúc chị Hương ôm eo dìu em đi từng bước chân." Khánh Ngân cũng khẳng định, được chứng kiến những thất bại và thành công của Phạm Hương khiến cô nỗ lực hơn.

Chỉ riêng những chia sẻ đó của Khánh Ngân đã đủ cho thấy, Phạm Hương có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cô như thế nào.

Dĩ nhiên, bất kì cô gái nào biết về hành trình đi đến thành công của Phạm Hương thì đều được tiếp thêm động lực chứ chẳng riêng Khánh Ngân. Một cô gái xuất thân từ vùng quê nghèo với gương mặt không quá đẹp và thân hình thô kệch đã không ngừng nuôi dưỡng đam mê, không ngừng rèn giũa bản thân, kiên trì tập luyện để có sự thay đổi ngoạn mục về sắc vóc, chấp nhận thất bại liên tiếp ở các cuộc thi nhan sắc để tôi rèn kinh nghiệm. Cuối cùng cô gái ấy trở thành một Hoa hậu thành công nhất trong các Hoa hậu.

Bất kì cô gái nào biết về hành trình đi đến thành công của Phạm Hương thì đều được tiếp thêm động lực.

Song, những người không ưa sự tự tin của Phạm Hương cho rằng, dù Khánh Ngân có giành giải Á quân The Face dưới danh nghĩa học trò Phạm Hương, thì cái mà Phạm Hương cho Khánh Ngân chỉ là những kinh nghiệm để giành được hợp đồng quảng cáo trong khuôn khổ một chương trình truyền hình thực tế. Rời khỏi cuộc thi thì Khánh Ngân cũng không còn là học trò của Phạm Hương nữa, giống như mọi sân chơi truyền hình khác mà thôi. Khi ấy, thành công của Khánh Ngân trong các lĩnh vực khác hay sân chơi khác không thể có cái tên Phạm Hương đi kèm. Việc Khánh Ngân đoạt giải Hoa khôi Du lịch Việt Nam là ví dụ điển hình. Đó là nỗ lực của riêng Khánh Ngân và người quản lý của cô ấy.

Thế nhưng, thành công của người là sự hội ngộ của rất nhiều cơ duyên. Đó là lí do mà mỗi khi nghệ sĩ nào bước lên bục nhận giải Oscar cũng phải ghi sẵn cả danh sách dài những người cần cảm ơn trong tờ giấy phát biểu nhận giải. Khánh Ngân cũng đã có một bài cảm ơn khá đầy đủ trên trang cá nhân. Trong đó Tân Hoa khôi không quên cảm ơn "những người thầy đã hướng dẫn Ngân, đã giúp Ngân từng ngày hoàn thiện". Và tên của Phạm Hương được nhắc đến vì "đã hỗ trợ em những lúc em khó khăn nhất."

Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây, Khánh Ngân cũng chia sẻ: "Do bận lịch công tác nước ngoài nên chị Phạm Hương không thể có mặt trực tiếp để cổ vũ cho tôi. Nhưng ngay sáng nay, chị ấy đã nhắn tin chúc mừng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có một người hướng dẫn và người truyền cảm hứng là chị Phạm Hương."

Phạm Hương không phải là cái lò đào tạo ra Hoa hậu. Và dĩ nhiên cô không phải người đã đào tạo ra Hoa khôi Khánh Ngân. Nhưng như Khánh Ngân nói, Phạm Hương chính là người hướng dẫn và truyền cảm hứng. Trong thành công của một người, người truyền cảm hứng đôi khi có vai trò như lãnh tụ tinh thần vậy. Phạm Hương có thể đã quá tự tin khi nói "Hoa hậu rồi sẽ tạo nên Hoa hậu", nhưng cô không hề ảo tưởng. Bởi sự thực là ý chí của một Hoa hậu đặc biệt như cô đã tạo nên những giấc mơ Hoa hậu. Trong vô vàn những giấc mơ ấy, đã có người được tiếp lửa thành công.

Cũng như trường hợp của Giang Hồng Ngọc, học trò của Hồ Ngọc Hà tại The X Factor. Giang Hồng Ngọc đăng quang ngôi vị Quán quân The X Factor, nhưng có bao nhiêu công lao đào tạo của Hà Hồ trong đó? Về mặt chuyên môn, rõ ràng tài năng và nội lực của Giang Hồng Ngọc thì "sư phụ" Hà Hồ không sánh được. Cái mà Hà Hồ có thể truyền dạy được cho Giang Hồng Ngọc nếu không phải là tinh thần, là ý chí thành công, là đường đi nước bước trong showbiz, thì không là cái gì cả. Giang Hồng Ngọc đã mất 10 năm vật lộn trong showbiz để một ngày kia được tỏa sáng, dĩ nhiên đó là nỗ lực và khả năng của cô ấy. Nhưng chưa bao giờ Giang Hồng Ngọc quên nói lời cảm ơn tới Hà Hồ, người tiếp lửa.

Chưa bao giờ Giang Hồng Ngọc quên nói lời cảm ơn tới Hà Hồ, người tiếp lửa.

Bởi thế, nếu như khi Giang Hồng Ngọc thành công, Hồ Quỳnh Hương có thể chúc mừng Hà Hồ, thì khi Khánh Ngân thành công, Hà Hồ cũng có thể chúc mừng Phạm Hương. Chúc mừng như những người đồng nghiệp vui niềm vui của nhau. Đơn giản vậy thôi mà xem ra thật khó lắm thay!

