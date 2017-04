Sau 4 ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, chiều 27/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phạt 13 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bằng cách nhồi 490 bánh heroin trong bình gas.

Trong đó, Tòa đã tuyên án tử hình đối với 8 bị cáo: Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1983, trú tại Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình); Đàm Việt Thắng (sinh năm 1966, trú tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn); Nghiêm Công Dũng (sinh năm 1985, trú tại Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội); Lục Văn Thượng (sinh năm 1972, trú tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn); Lò Văn Hoàn (sinh năm 1990, trú tại Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La); Lộc Minh Đức (sinh năm 1978, trú tại Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn); Đàm Ngọc Giang (sinh năm 1990, trú tại khu Dây Thép, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1989, trú tại Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Hùng còn bị kết án thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

3 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân gồm: Đặng Minh Châu (sinh năm 1973, trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Vi Văn Tuấn (sinh năm 1969, trú tại xã Phú Xã, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) và Hoàng Thị Liên (sinh năm 1983, trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 1987, trú tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) bị phạt 18 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và Huỳnh Kim Thu (sinh năm 1972, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị phạt 12 tháng tù treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Tại phiên tòa, đã làm rõ: Khoảng 12 giờ 30 ngày 23/7/2015, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Phù Đổng (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã phát hiện 3 xe ô tô đi gần nhau và có biểu hiện nghi vấn gồm: 1 xe tải nhãn hiệu Huyndai 3,5 tấn BKS 30N - 7062 do Lộc Minh Đức điều khiển, trên xe có Đàm Việt Thắng; 1 xe tải nhỏ màu trắng BKS 29H - 8682 do Nguyễn Văn Tuyến điều khiển, trên xe có Nghiêm Công Dũng và 1 xe ô tô nhãn hiệu Fortuner màu trắng bạc, BKS 29A - 355.16 do Nguyễn Quốc Hùng điều khiển, trên xe có Nguyễn Hoàng Quân.

Tổ công tác đã đưa 3 xe ô tô cùng các đối tượng về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) – Bộ Công an để tiến hành kiểm tra và phát hiện trên thùng xe tải màu trắng BKS 29H – 8682 chở 1 bình gas công nghiệp màu xanh, phần cuối bình có khớp nối vòng quanh bình, trong bình gas có chứa 170 bánh chất bột màu trắng nghi là heroin có kích thước 15 cm x 10 cm x 2,5 cm, bên ngoài quấn 1 lớp nilon màu trắng, tiếp là lớp giấy nến màu xanh có ký hiệu chữ A và chữ Trung Quốc ở 2 đầu. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 6 đối tượng cùng toàn bộ vật chứng gồm 1 bình gas màu xanh bên trong có chứa 170 bánh heroin, 3 xe ô tô và 27 triệu đồng, 400 đô la Mỹ và nhiều giấy tờ khác.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng bị bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) – Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi Nguyễn Quốc Hùng thuê để ở tại thôn Vân Lũng (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thu giữ 2 bình gas công nghiệp màu hồng, trong đó một bình gas có 153 bánh heroin, bình còn lại có 167 bánh heroin. Tổng cộng 3 bình ga bị thu giữ là 490 bánh heroin. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) – Bộ Công an thu giữ tại phòng ngủ của Quân 2 khẩu súng ngắn, trong mỗi khẩu có 8 viên đạn và 1 băng tiếp đạn, bên trong có 30 viên đạn.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt lớn, có nhiều đối tượng, ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia với thủ đoạn rất tinh vi, liều lĩnh. Các bị cáo đã móc nối với nhau tạo thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy khép kín, xuyên quốc gia, do Nguyễn Quốc Hùng và Đặng Minh Châu cầm đầu. Từ năm 2004 đến tháng 11/2015, các bị cáo đã mua bán trái phép 1.182 bánh heroin, trong đó mua bán trót lọt 614 bánh heroin, còn lại 568 bánh heroin bị các cơ quan chức năng bắt giữ. Ngoài hành vi mua bán trái phép ma túy, các bị can còn chuẩn bị vũ khí quân dụng để sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị bắt giữ.

Trong số 13 bị cáo, Đặng Minh Châu bị xác định là bị cáo đầu vụ, đã tham gia mua bán trái phép 862 bánh heroin, có tổng trọng lượng là 303.352,14 gram. Khung hình phạt của Châu bị xác định mức án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên do Châu đang nuôi con nhỏ, nên Hội đồng xét xử đã quyết định áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho Châu và tuyên án phạt bị cáo Châu mức án tù chung thân.

K.A (TTXVN)