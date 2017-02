Tượng vàng "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" - một hạng mục diễn xuất quan trọng - đã thuộc về nam diễn viên da màu Mahershala Ali cho vai diễn trong phim "Moonlight" của đạo diễn Barry Jenkins.

Nam diễn viên Mahershala Ali trên bục nhận tượng vàng Oscar cho vai diễn trong phim "Moonlight".

Ngôi sao 43 tuổi đã chinh phục hội đồng giám khảo giải Oscar với màn thể hiện xuất sắc nhân vật một kẻ buôn lậu thuốc phiện nhận chăm sóc cho một cậu bé bị bắt nạt.

Năm 2016 đánh dấu một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của nam diễn viên này, bên cạnh tượng vàng Oscar đầu tiên trong nghề diễn, Ali trước đó cũng tạo dựng danh tiếng với series phim "Luke Cage" của mạng trực tuyến Netflix.

Chiến thắng của Ali đã vượt qua nhiều tên tuổi sáng giá bao gồm nam diễn viên người Anh Dev Patel (phim "Lion"), hai ngôi sao kỳ cựu Jeff Bridges (phim "Hell or High Water") và Michael Shannon (phim "Nortunal Animals"), cũng như ngôi sao trẻ Lucas Hedges (phim "Manchester by the Sea").

Sự kiện điện ảnh được mong đợi nhất trong năm của nước Mỹ, lễ trao giải Oscar lần thứ 89 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức, diễn ra ngày 26/2 (giờ địa phương, tức sáng 27/2 giờ VN) tại nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles.

Lễ trao giải năm nay mở màn đầy sôi động với phần trình diễn của nam ca sĩ Justin Timberlake với ca khúc "Can't Stop the Feeling" - ca khúc được đề cử "Nhạc phim xuất sắc nhất" cho bộ phim hoạt hình "Trolls".

TTXVN/Tin Tức