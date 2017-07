Nếu ví Kpop như một vườn hoa, thì những nhóm nhạc như DBSK, SNSD, BigBang hay Super Junior đích thực là những cây cao bóng cả.

DBSK, BigBang, SNSD hay Super Junior… đã trở thành những cái tên “lão làng” của Kpop với trên dưới chục năm hoạt động. “Kho tàng” thành tích và tiếng tăm vươn xa quốc tế của họ qua thời gian là không thể bàn cãi. Song thời kỳ hoàng kim rồi cũng phải qua đi để nhường bước cho những thế hệ “măng non” kế cận. Sau 10 năm cùng kề vai sát cánh, dù Kpop ngày càng khắc nghiệt và không ngừng thay đổi, chẳng ai có thể phủ nhận rằng: Họ chính là huyền thoại, là “bức tường thành” không một ai có thể thay thế ở làng giải trí xứ Kim chi.

DBSK

Nhắc tới những idol 10 năm, đầu tiên phải gọi tên “Những vị thần Phương Đông” DBSK. Nhóm là một trong những “công thần lập quốc”, là idol group đặt những viên gạch đầu tiên để “đế chế” Kpop có thể lớn mạnh và lan tỏa mạnh mẽ ra phạm vi nước ngoài.

DBSK luôn được xướng tên tại tất cả các lễ trao lớn nhỏ trong và ngoài nước ở thời hoàng kim của nhóm.

Từ năm 2006, DBSK đã ghi cho mình rất nhiều kỷ lục và thành tích về mặt thương mại. Không chỉ là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức buổi biểu diễn tại Malaysia, DBSK còn là nhóm nhạc đầu tiên chiếm ngôi vị Oricon ở Nhật với đĩa đơn Purple Line vào năm 2008 và single thứ 23. Năm 2009, họ là nhóm nhạc đầu tiên của xứ Kim chi tổ chức liveshow tại Tokyo Dome của Nhật Bản, điểm đến mơ ước của rất nhiều nghệ sĩ lúc bấy giờ. DBSK cũng tích lũy cho mình một khối lượng giải thưởng khổng lồ bao gồm Daesang, Bonsang của các lễ trao giải nổi tiếng trong nước và ngoài nước như Trung Quốc, Thái Lan…

Họ là nhóm nhạc tẩu tán đĩa “khủng” nhất trong lịch sử Kpop với hàng ngàn danh hiệu khác, không có ngòi bút nào có thể kể hết được những thành công mà DBSK đạt được.

Có thể nói DBSK là minh chứng cho một “tượng đài sống” của Kpop, bạn sẽ không bao giờ tìm được một nhóm nhạc nào hoàn hảo như DBSK.

“Bất hủ ca” Mirotic từng khuấy đảo cộng đồng fan Kpop một thời.

DBSK có lẽ là nhóm nhạc nhiều thăng trầm nhất trong số những nhóm “tường thành” của Kpop. Sau vụ kiện tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông với công ty quản lý, 3 thành viên rời nhóm. Đó đã có thể là một “nhát dao chí mạng” đối với DBSK. Fan không khỏi đau xót khi 5 chàng trai cùng chung chí hướng, cùng chung đam mê giờ đây lại đứng ở 2 đầu chiến tuyến. DBSK phải ngưng hoạt động 2 năm 3 tháng vì vụ kiện, nhưng cuối cùng 2 thành viên Chang min và Yunho cũng trở lại với album thứ 5 Keep Your Head Down.

Comeback dưới sự thiếu vắng thành viên, nhưng điều đó không làm cái tên DBSK hết hot. Ca khúc trở lại sau sóng gió của DBSK phiên bản 2 thành viên Keep Your Head Down gây được tiếng vang và nhanh chóng leo lên #1 trên Gaon chart sau 2 tuần phát hành.

MV Keep Your Head Down

Sau khi rời khỏi SM, 3 anh chàng Jaejoong, Yoochun, Junsu hoạt động tại Nhật với cái tên mới JYJ. Vận đen dường như chưa buông tha 3 anh chàng khi họ bị hạn chế mọi hoạt động. Nhưng với tài năng và niềm đam mê âm nhạc, JYJ đã nhanh chóng đem sản phẩm của mình chạm đến trái tim người hâm mộ - Đó là Beginning.

Bắt đầu lại từ đầu mà không có sự nâng đỡ của “ông lớn” SM nhưng JYJ cho thấy sự nỗ lực và khả năng không thua kém ai, nhóm nhanh chóng lấy lại chỗ đứng cho riêng mình.

Sau thành công vang dội với Beginning, JYJ trở lại và khẳng định vị trí của mình với In Heaven. Dù gần như làm lại từ đầu và có phần gian nan hơn, 3 anh chàng cũng đã có những thành công cho riêng mình.

MV In Heaven

Sau cơn mưa trời lại sáng, dù đã chia làm hai ngả nhưng trong tim mỗi fan chân chính thì cả 5 thành viên vẫn luôn là một. Có thể nói DBSK và JYJ là những “tượng đài sống” bởi cống hiến nghệ thuật bền bỉ của họ với số năm hoạt động lên tới 14.

14 năm thành tích lừng lẫy qua đi, giờ đây tuy không còn tạo được tiếng vang như xưa nhưng họ vẫn là cái tên mà khán giả mong chờ nhất mỗi khi SM rục rịch cho “gà nhà” tái xuất. Cũng như nơi nào có họ, nơi đó có “biển đỏ” Cassiopeia luôn sẵn sàng rực sáng.

BigBang

BigBang vừa kỉ niệm 10 năm hoạt động bằng tour diễn thế kỷ MADE với 1,5 triệu khán giả trong 66 đêm diễn vòng quanh thế giới. Để nói về BigBang, có lẽ sẽ mất cả ngày bởi những gì nhóm đã làm được là không đếm xuể. Ra mắt với ca khúc Lies, BigBang đã gây sự chú ý với hình tượng “cool ngầu” của những chàng badboy và sự hi sinh cho một tình yêu đẹp được lồng ghép trong vụ án mạng đẫm nước mắt.

BigBang đã phá vỡ định kiến về các nhóm nhạc thần tượng Kpop rằng đó chỉ là “những nhóm nhạc được sản xuất công nghiệp, trai xinh gái đẹp và hát nhép”.

MV Lies

BigBang còn được biết đến như là “ông vua nhạc số” với hàng loạt kỉ lục ấn tượng. Điển hình là ca khúc Bang Bang Bang đã dẫn đầu top các ca khúc được tải nhiều nhất năm của trang Gaon với hơn 1.5 triệu lượt tải. Các MV của nhóm cũng thu hút được sự chú ý của đông đảo fan Kpop trên toàn thế giới, trong đó phải kể đến MV Fantastic Baby với hơn 300 triệu lượt xem. Và BigBang là nhóm nhạc nam duy nhất ở Kpop sở hữu tới 9 MV đạt 100 triệu view.

Sức ảnh hưởng của 5 chàng trai vượt ra khỏi ranh giới quốc gia, châu lục mà chạm tới hàng triệu trái tim yêu nhạc toàn thế giới.

Bàn về sự nghiệp của nhóm sau mốc 10 năm, BigBang hiện đang đứng trước một thách thức vô cùng to lớn. Các thành viên sẽ lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự, dẫn đến việc đội hình 5 người của nhóm sẽ bị gián đoạn trong một khoảng thời gian khá dài. Bên cạnh đó, khả năng trở lại hoạt động của anh chàng rapper tài năng T.O.P sau lùm xùm vừa qua là rất thấp.

Hoạt động 10 năm liền BigBang từng đối mặt với rất nhiều scandal nhưng họ vẫn “bất tử” vượt qua và giữ vững vị thế nhóm nhạc hàng đầu Kpop.

Chắc chắn sự vắng mặt của 5 “ông vua” sẽ là thời cơ để những tên tuổi đàn em hoạt động mạnh mẽ. Thế nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, đây không phải lần đầu tiên nhóm đối mặt với khó khăn và bằng cái tâm yêu nghề, yêu khán giả, hết mình vì nghệ thuật, các chàng trai vẫn xứng đáng có cơ hội cùng nhau tỏa sáng trở lại trên sân khấu.

BigBang luôn và chỉ luôn hoàn hảo với 5 mảnh ghép.

Fxxk It là ca khúc gần nhất của nhóm comeback với đội hình đầy đủ 5 thành viên, nó nhanh chóng càn quét mọi BXH lớn nhỏ trong và ngoài nước, phá “tung nóc” Melon chưa đầy 5 phút.

BigBang không hổ danh là “ông hoàng Kpop” khi thành tích chung cũng như các tour diễn riêng của các thành viên trong nhóm luôn thành công nhất nhì lịch sử làng nhạc Kpop. Dù có phải đối mặt với bão tố, V.I.P vẫn luôn vững tin vào thần tượng, họ sẽ cùng nhau vượt qua khoảng thời gian đen tối này. Như những gì mà trưởng nhóm GD từng nói: “Chúng tôi muốn sống như cỏ dại. Sẽ chịu đựng và vượt qua tất cả hơn là những bông hoa rực rỡ nhưng chóng tàn”.

SNSD

Gần tròn 10 năm kể từ ngày ra mắt đầu tiên (5/8/2007 trên Inkigayo), SNSD đã viết nên những “trang sử” cho riêng mình. Nhìn vào thành công của SNSD, người ta bảo nó như một giấc mơ lãng mạn trải đầy hoa hồng. Nhưng “để có được những gì người khác không có thì phải chịu đựng những điều không ai có thể chịu đựng”, để chạm được tới con số 10 năm hoạt động, SNSD đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng.

SNSD trở thành “bức tường thành” vững chắc của Kpop, khó có nhóm nhạc nữ nào vượt qua được những thành tích mà 9 cô nàng đã kỳ công gây dựng.

Nhớ về những năm tháng đầu debut, chưa từng có nhóm nhạc nào phải chịu sự ghẻ lạnh kinh khủng đến từ cộng đồng fan Kpop như SNSD. Nguyên do vì nhiều lẽ, nhưng người ta sẽ không bao giờ quên sự cố “black ocean” dành cho 9 cô gái thuở mới chập chững vào nghề. Sau tất cả, SNSD ngày càng mạnh mẽ và bằng tài năng, sự nỗ lực, nhóm đã gặt được rất nhiều quả ngọt. Để rồi ca khúc debut của nhóm đồng thời cũng trở thành “thánh ca” cho các thế hệ idol nữ sau này: Into The New World.

MV Into The New World

Theo bảng thống kê các sao nữ có số lượng album được bán tuần đầu nhiều nhất được công bố gần đây, các album của SNSD chiếm hầu hết các vị trí trong top 15. Album của nhóm nhỏ Taetiseo hay các album solo của Taeyeon , Tiffany cũng chiếm thứ hạng cao trong danh sách này.

Bạn có thể chưa biết rằng SNSD là nhóm nhạc nữ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử 30 năm trao giải của giải thưởng danh giá Golden Disk Awards chiến thắng ở hạng mục cao quý nhất là Disk Daesang. Đồng thời nhóm cũng là nhóm nhạc duy nhất thắng 3 lần giải Daesang tại Golden Disk Awards trong 3 năm liên tiếp là 2009, 2010, 2011.

Các bài hát của nhóm luôn trở thành hit đỉnh, nhanh chóng thống trị các BXH âm nhạc lớn, nhỏ, rinh về vô số cúp và các giải thưởng danh giá trong sự nghiệp.

Về khoản lượt view Youtube, các MV SNSD cũng chiếm kha khá nhiều vị trí trong hạng mục 20 MV Kpop có lượt view trên Youtube cao nhất trong lịch sử, đơn cử phải kể đến Gee, Oh!, I Got A Boy… Đây là 3 MV giúp SNSD trở thành nhóm nữ có nhiều MV 100 triệu lượt xem nhất Kpop.

Chỉ tiếc một điều rằng 9 cô gái đã không thể cùng nhau nắm tay đi tới cuối con đường. Năm 2014, sự ra đi của Jessica đã phá vỡ con số 9 huyền thoại, nhưng không phải vì thế mà cái tên SNSD hết nóng trên thị trường Kpop. Lần trở lại gần nhất với Party đậm chất mùa hè đã không khiến người hâm mộ thất vọng.

MV Party

Số cúp mà SNSD dinh về tới thời điểm này đã lên tới 100, thành tích của SNSD có lẽ giờ đây chẳng cần phải chứng minh nữa, bởi những gì họ đã cống hiến và đóng góp cho làn sóng Hallyu đã được cả Đại Hàn Dân Quốc công nhận dưới một cái tên tinh hoa “Nhóm nhạc quốc dân”.

Trước sự tan rã của hàng loạt girlgroup thế hệ thứ 2, SNSD chính là bức “tường thành” vững chắc của Kpop. Các cô gái cũng đang tích cực chuẩn bị cho màn comeback kỉ niệm 10 năm trong sự mong ngóng của người hâm mộ. Đây chắc chắn sẽ là màn comeback hoành tráng nhất của 8 cô gái vàng!

Super Junior (SuJu)

Bắt đầu sự nghiệp vào năm 2005 dưới cái mác là một nhóm nhạc dự án với 13 thành viên. 13 là một con số quá lớn cho một nhóm nhạc thần tượng, bởi vậy, không khó hiểu khi nhóm nhận phải cái nhìn không mấy thiện cảm từ khán giả lúc mới debut. Nhưng rồi, biến khó khăn thành lợi thế, 13 “siêu nhí” chinh phục hết thành công này tới thành công khác. Nhắc tới SuJu là nhắc tới loạt hit như Sorry Sorry, Mr.Simple, No Other… cùng những thành tựu khổng lồ. Tất cả đều trở thành một phần của tuổi thanh xuân fan Kpop thế hệ thứ 2.

Các chàng trai “siêu nhí” ngày nào giờ đây đã trở thành những “cây đại thụ” trong làng nhạc Kpop.

Nếu Into The New World là “thánh ca” của các idol nữ thì Sorry Sorry chính là ca khúc dành riêng cho các idol nam. Bài hát đã có thời điểm thực sự trở thành hiện tượng Kpop toàn cầu!

Sexy, Free and Single của SuJu ngay sau khi phát hành đã thống trị doanh số bán hàng năm 2012. Với 3 năm liên tiếp giữ vị trí No.1, Super Junior được coi như “vua album” cùng album thứ 6 đạt 117.718 bản.

Tháng 1/2012, Super Junior đã tham dự lễ trao giải Golden Disk Awards lần thứ 26 - giải thưởng thường niên do Hiệp hội công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc tổ chức nhằm vinh danh những nghệ sĩ có thành tựu xuất sắc trong ngành công nghiệp âm nhạc. Super Junior đã ra về với 4 giải thưởng: Disk Daesang, Bonsang, Popularity Award và Ceci Award. Đến ngày 11/1, họ đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc chiến thắng nhiều nhất trong lịch sử Golden Disk Awards với tổng cộng 13 giải thưởng.

Super Junior là nhóm nhạc có mức độ phủ sóng trên toàn thế giới.

Nhưng giờ đây “những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” hoạt động lặng lẽ hơn, ít tiếng vang hơn. Mặt trái của việc có quá nhiều thành viên đó chính là sự không cố định về đội hình nhóm. Lần lượt hết chàng này đến chàng kia đi nghĩa vụ, gặp sự cố để rồi vắng mặt trên sân khấu. Thế nhưng bằng sự kiên trì bền bỉ, son sắt, E.L.F vẫn luôn luôn mong ngóng một màn comeback đúng nghĩa và đậm chất SuJu.

Lần comeback gần nhất của nhóm là gần 2 năm trước với ca khúc Magic. Fan không khỏi xót xa khi con số 13 thành viên “thần thánh” ngày nào giờ đây chỉ còn 8.

Sau bao ngày im hơi lặng tiếng, giờ đây thông tin SuJu sắp quay trở lại đang làm nức lòng người hâm mộ. Bên cạnh niềm vui là một chút nuối tiếc bởi các thành viên chưa thể quay lại với đội hình đầy đủ thành viên. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là hy vọng và sẵn sàng chào đón một màn comeback hoành tráng của 1 trong 4 “tường thành Kpop” 10 năm này.

Tạm kết

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức” hay “gừng càng già càng cay” có lẽ là những câu nói chính xác nhất dành cho 4 idol đã trên dưới 10 năm tuổi này. Người ta nói rằng cái đích đến không quan trọng mà quan trọng là niềm hạnh phúc, hân hoan xuyên suốt cuộc hành trình. DBSK, SNSD, Super Junior hay BigBang cũng vậy, trong cuộc hành trình hơn 10 năm từ những chàng trai, cô gái trẻ đầy đam mê, nhiệt huyết họ đã trở thành “bức tường thành” Kpop không thể thay thế. Họ đã đem đến những niềm vui, hạnh phúc, những bài học về sự phấn đấu không ngừng nghỉ và đôi khi là cả những nỗi buồn, niềm tiếc nuối. Nhưng giờ đây, ở cuối chặng đường, dù có bước tiếp hay dừng lại, chúng ta đều có thể dõng dạc khẳng định rằng họ chính là những người chiến thắng.

Trần Thị Nhung