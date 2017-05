Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh khẳng định không có việc bé gái 7 tuổi ở quận Thủ Đức bị hiếp dâm hay dâm ô ở trường học.

Hôm nay, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM đã cung cấp thông tin xung quanh vụ việc bé gái lớp 1 ở quận Thủ Đức nghi bị xâm hại trong khi học ở trường, khẳng định kết quả điều tra cho thấy không có việc bé gái 7 tuổi này bị hiếp dâm hay dâm ô ở trường học.

Các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khẳng định đã tiến hành điều tra thận trọng, kỹ lưỡng và dựa trên các căn cứ, giám định khoa học.

Theo Thiếu tướng Minh, kết quả giám định cho thấy màng trinh bé không rách, không giãn. Sự tác động nếu có chỉ xảy ra ở bên ngoài.

Thiếu tướng Phan Anh Minh. Ảnh: Thạch Quý

Từ những chứng cứ thu thập được, có thể những vết thương của bé N. là do té ngã - ông Minh khẳng định.

Cơ quan Công an đã tiến hành các bước lấy lời khai của các cháu bé học chung lớp của cháu N, có người giám hộ. Các cháu bé đều khẳng định, trưa hôm đó N vẫn vui đùa bình thường và khi vào lớp, có đùa giỡn và bị té, bị thương ở vùng kín.

Cụ thể, kết quả điều tra xác thực, khi các cháu bé vào lớp và khi giáo viên chủ nhiệm chưa đến, cháu N bị té từ trên bàn xuống, va chạm vào cạnh bàn, bị thương ở vùng kín. Cháu N kiểm tra thấy có máu ở vùng kín nên lau sạch và kể với cô giáo.

Đến tối khi cháu N về nhà, người mẹ, tức bà C phát hiện có máu chảy ở vùng kín nên gặng hỏi và cháu bé có nói do bị té. Tuy nhiên người mẹ đã không tin, liền trình báo là con mình bị xâm hại tại trường.

Tế bào lạ trên khăn

Theo Phó GĐ Công an TP.HCM, khi ở trường, cháu N. không bao giờ ở một mình, các cháu bé khác là nhân chứng khách quan, sẽ bị ấn tượng rất nặng nề. Quá trình lấy lời khai 4 học sinh cùng lớp đều có người giám hộ.

"Tất cả đều khẳng định không có. Nếu các cháu khai gian, bố mẹ sẽ chuyển trường để bảo vệ con" - Thiếu tướng Minh khẳng định.

Công an cũng đã làm rõ, cha mẹ của cháu N vì bận việc nên trong ngày hôm đó đã nhờ người em gái của bà C, là chủ 1 tiệm hớt tóc đón về. Sau đó, người nhà có tắm cho cháu và dùng khăn dùng cho khách hàng để lau cho bé.

Trường tiểu học Lương Thế Vinh

Nói về diễn biến này, Thiếu tướng Công an TP.HCM cho hay, trên chiếc khăn để lau khô người cho bé có nhiều tế bào lạ của khách để lại. Do đó, việc mang khăn đi giám định AND không nói lên điều gì.

Theo cơ quan công an, chuyện vùng kín của cháu bé theo giám định có tế bào nam, lý giải trên cơ sở này là hoàn toàn bình thường, dễ hiểu theo cơ chế khoa học.

Lượng tế bào nam này bị phân hủy và lượng rất ít nên công tác giám định vẫn không truy nguyên được là của ai.

Để vụ việc khách quan, quá trình điều tra, cơ quan công an đã xem xét cả ở hành vi hiếp dâm và hành vi dâm ô đối với bé gái.

Khi xác minh thì thấy rằng cháu N. không tiếp xúc riêng với bất kỳ người đàn ông nào ngoài cha, thứ 2 là không thể xâm hại trước đó vì thương tích xác định xảy ra trong ngày 14/2.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, tới đây, Công an Q.Thủ Đức sẽ mời gia đình bé N. lên thông báo chính thức kết luận vụ việc.

Vì sao camera không hoạt động?

Về việc có một camera không hoạt động trong khoảng thời gian trưa 14/2, phía công an điều tra và đã xác định camera này không ảnh hưởng nhiều. Camera này có kết nối nguồn điện với hội trường của trường và người nữ lao công tình cơ ngắt nguồn điện.

Công an quận Thủ Đức khẳng định không thể nào có vụ việc xâm hại học sinh

Nhưng trong trường có 7 camera khác vẫn hoạt động tốt vẫn soi chiếu toàn bộ các ngóc ngách, nên nếu có người lạ vào trường, người đàn ông nào vào lớp học của bé N trong giờ trưa thì rất dễ dàng để phát hiện dựa trên việc trích xuất các hình ảnh camera.

Lãnh đạo Công an Q.Thủ Đức cũng khẳng định, không có và không thể nào có vụ việc xâm hại học sinh xảy ra tại trương tiểu học Lương Thế Vinh như nói trên.

Công an Q.Thủ Đức đã có thống nhất với liên ngành tố tụng là có quyết định không khởi tố vụ án và thông báo cho gia đình bà C biết.

Liên quan đến vụ việc này, Công an Q.Thủ Đức cũng khuyến cáo, việc báo chí và 1 số trang mạng có đưa thông tin, đích danh cùng hình ảnh của một người là nhân viên hợp đồng của trường và ám chỉ là có hành vi xâm hại cháu N. Việc này được xác định là không có căn cứ, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, gia đình của người đàn ông nói trên.

Bên cạnh đó vụ việc được cho là không có căn cứ nhưng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến trường tiểu học Lương Thế Vinh rất nhiều.

Anh Sinh - Thạch Quý