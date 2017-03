Mạng tin Aljazeera nhận định rằng kết quả chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thể xác định tương lai mối quan hệ giữa Ankara và Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: AP)

Aljazeera.com/Reuters đưa tin nhận định về chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30/3 tới của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, bài viết trên mạng tin Aljazeera ngày 29/3 nhận định rằng kết quả của chuyến thăm này có thể xác định tương lai mối quan hệ giữa Ankara và Washington.

Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa giới chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống Mỹ.

Chuyến thăm này sẽ được bao trùm bởi 3 vấn đề chính đang định hình môi trường chính trị của khu vực Trung Đông.

Đó là cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vai trò gia tăng của Iran về an ninh trong khu vực Trung Đông, và việc Mỹ rút dần khỏi khu vực này, nhất là về lĩnh vực an ninh và quốc phòng, cho phép Nga tăng cường vai trò trong khu vực.

Trong khi đó, phía Ankara thông báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Tillerson về vấn đề Syria và việc dẫn độ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen sống lưu vong ở Mỹ, nhân vật bị Ankara đổ lỗi về vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Thông báo này được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đưa ra ngày 29/3 trước thềm chuyến thăm Ankara của người đồng cấp Tillerson.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TRT Haber, ông Cavusoglu cho biết hai bên cũng sẽ thảo luận về việc bắt giữ ông Hakan Atilla, Phó Tổng giám đốc ngân hàng nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Halkbank tại New York, với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Hôm 28/3, Phó Tổng giám đốc Hakan Atilla đã bị các công tố viên của Mỹ cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran, vụ việc khiến căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ leo thang.

Trong khi đó, Aljazeera nhận định rằng một câu hỏi hết sức quan trọng với Ankara trong chuyến thăm của ông Tillerson là liệu ông có tập trung thảo luận về cuộc chiến chống IS hay liệu Mỹ có kế hoạch kiềm chế tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực hay không.

Nếu Washington quyết định ưu tiên việc đối đầu với sự trỗi dậy của Iran trong khu vực thì Ankara sẽ trở thành một trong những đồng minh chủ chốt của Mỹ trong kế hoạch này và mối quan hệ giữa hai bên tất yếu sẽ phát triển./.