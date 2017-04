"Lực lượng vũ trang chia sẻ những khó khăn với bà con nông dân. Lực lượng quân đội hứa sẽ tiêu thụ thịt heo cho bà con nông dân" - Thiếu tướng Phan Bá Dân, đại diện Tổng Cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng, cho biết.

Chiều 28-4 đã diễn ra cuộc họp khẩn giải cứu thịt heo đang dư thừa cho người chăn nuôi giữa Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Người nuôi heo lỗ 1,5 triệu đồng/con

Tại cuộc họp, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết sản lượng chăn nuôi đã vượt xa sức tiêu thụ của thị trường nội địa trong thời gian gần đây, đặc biệt là thịt heo.

Bộ NN&PTNT chỉ ra rằng giá thịt heo loại tốt (trung bình 100-110 kg) đã xuống thấp dưới 28.000 đồng/kg, thậm chí có nơi xuống dưới 25.000 đồng/kg và chưa có dấu hiệu dừng lại khi trong những tháng tới.

Bộ NN&TNT khẳng định đây là mức giá thấp nhất từ trước tới nay ở Việt Nam và cũng là mức giá thấp nhất trên thế giới hiện nay. Với mức giá hiện nay, người chăn nuôi đã đang lỗ trung bình 1,5 triệu đồng/con xuất chuồng.

Tình trạng này kéo dài dẫn đến nhiều trang trại chăn nuôi không trụ được và ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động kinh doanh khác là thức ăn chăn nuôi, thú y, giết mổ, buôn bán…

Mỗi con heo trên 1 tạ, người chăn nuôi lỗ 1,5 triệu đồng. Ảnh: CTV

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường thông tin, tổng khối lượng thịt heo khoảng 5,2 triệu tấn/năm nên áp lực dư thịt heo càng lớn, trong khi việc tổ chức ngành hàng thịt heo chưa tốt.

Chỉ 45% chăn nuôi quy mô trang trại, còn lại vẫn quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, khiến giá cao, khó kiểm soát, dễ bị ép giá, dễ bị tổn thương, tổ chức thị trường chưa tốt…

Lực lượng công an, quân đội… ủng hộ mua thịt heo

Tai hội nghị, Thiếu tướng Phan Bá Dân, đại diện Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng), cho biết lực lượng vũ trang chia sẻ những khó khăn với bà con nông dân. Lực lượng quân đội hứa sẽ tiêu thụ thịt heo cho bà con nông dân. Tuy nhiên, đề nghị Bộ NN&PTNT có văn bản cụ thể để chúng tôi có những giải pháp cụ thể.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành cho biết ngành công an đã triệu tập hội nghị giao ban trực tuyến để giải cứu, tháo gỡ, tiêu thụ các sản phẩm gia súc cho nông dân. Bộ Công an sẽ chung tay, hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ để tiêu thụ thịt heo cho nông dân.

“Chúng tôi sẽ có kế hoạch chi tiết để gửi cho Bộ NN&PTNT, trong đó phấn đấu một quý tiêu thụ 70.000 tấn thịt heo” - Thứ trưởng Thành khẳng định.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Trung ương đoàn cho hay, Hội doanh nghiệp trẻ hứa sẽ tiêu thụ 60 tấn thịt heo/ ngày cho người chăn nuôi.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ông Bùi Văn Cường cũng hứa sẽ kêu gọi 17 triệu đoàn viên công đoàn, cán bộ, công nhân viên chức cả nước chia sẻ với người chăn nuôi heo.

Ông Cường đề nghị các cấp, các ngành, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đặc biệt là thịt heo trong nước để giúp nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Công an, Quốc phòng họp bàn giải cứu thịt heo chiều nay 28-4. Ảnh: Đ.TRUNG

Con đường chính ngạch cho thịt heo

Tránh nguy cơ đổ vỡ đối với ngành chăn nuôi heo, giúp hàng triệu hộ chăn nuôi vượt qua thời điểm khó khăn này. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: “Hiện Bộ NN&PTNT đã có các văn bản yêu cầu các tỉnh giảm sản lượng. Tuy nhiên, về lâu dài là rà soát lại quy mô sản xuất, quy hoạch phù hợp với khả năng tiêu thụ của thị trường, đặc biệt là trong cơ cấu với các ngành hàng khác. Quy mô tổng đàn heo nái hiện là 4,2 triệu con, phải loại bớt để giữ lại 3 triệu con. Đặc biệt là những con nái sản xuất kém, chất lượng thấp.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, giải pháp tiếp theo là tổ chức lại sản xuất, 55% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải được tổ chức lại theo hợp tác xã, nhóm sản xuất theo chuỗi sản xuất, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất với chế biến, đồng thời chuyển một số hộ chăn nuôi heo sang chăn nuôi gia súc, nuôi các loại đặc sản, hữu cơ… để giảm nguồn cung thịt heo.

Cuối cùng là Bộ NN&PTNT sẽ cùng với Bộ Công Thương tìm thị trường cho thịt heo. Xúc tiến thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và các nước ASEAN.

Tại hội nghị, ông Cường cũng cho biết Chính phủ cũng đồng ý tạm dừng tạm nhập tái xuất thịt heo, có giải pháp tín dụng phù hợp với các hộ chăn nuôi. Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kêu gọi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Trung ương đoàn, Hội Nông dân… cùng giúp nông dân chăn nuôi heo vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Mở rộng thị trường thịt heo

Để mở rộng thị trường thịt heo ra thế giới, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết chúng tôi đang đàm phán với Trung Quốc để mở rộng xuất khẩu chính ngạch. Ngoài ra, các siêu thị như: Big C, SaiGon Corp… đã giảm giá thịt heo 15%-20%.

Chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp bỏ vốn thu mua. Đồng thời, xem xét chặt chẽ việc nhập khẩu thịt heo, mặc dù số lượng này chỉ chiếm 1%. Tạm nhập tái xuất thịt heo không lớn, có thể tạm dừng nhập nhưng phải dựa trên các quy định quốc tế.