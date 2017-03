Tôi thật không ngờ trái đất này lại tròn đến thế, cũng có những sự việc ngẫu nhiên người ta không thể nào lường trước được. Và đó là cái giá cho kẻ bội tình.

Tôi hả hê khi nhìn thấy anh đứng chết lặng vì xấu hổ, không nói nên lời. Cái giá của kẻ phản bội thì không bao giờ là rẻ. Nhưng nghĩ đến những yêu thương đã từng có, bất giác tôi lại chạnh lòng rơi nước mắt.

Tôi và anh yêu nhau, mối tình đầu với những kỷ niệm ngọt ngào, những yêu thương trong sáng như biết bao đôi lứa yêu nhau khác. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc, cứ ngỡ tình cảm sẽ vẹn tròn cho đến ngày chúng tôi có một đám cưới viên mãn như hàng ngàn những kết thúc có hậu của biết bao cuộc tình khác.

Thế nhưng cuộc sống không lường trước được điều gì, “trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra” cho đến ngày cô ta xuất hiện, vô tình một cách hữu ý. Đó là một cô gái khá xinh xắn, làn da trắng mịn, gương mặt thanh thoát và đặc biệt là đôi mắt to, giọng nói ngọt ngào khiến người đối diện phải yêu ngay từ lần đầu gặp mặt.

Ban đầu tôi cứ nghĩ cô ta tiếp cận với người yêu tôi chỉ vì họ là đồng hương, cần quan tâm giúp đỡ nhau giữa đất Sài Gòn xô bồ, nhộn nhịp. Thế nhưng tôi đã lầm. Cô ta bắt đầu tán tỉnh người yêu tôi, ban đầu là những lời hỏi thăm xã giao, rồi những tin nhắn bủa vây trên khắp zalo, facebook. Khi thì cô ta than bệnh, khi thì than buồn chuyện gia đình, khi thì than chuẩn bị thi tiếng Anh, khi thì abc, xyz,... với những lời lẽ hết sức đong đưa, nũng nịu.

Tôi vốn là một cô gái nóng tính, biết chuyện người yêu mình hàng ngày nhắn tin trò chuyện với cô gái khác (lại còn khá thân mật), tôi đã khóc và nói rõ với anh rằng tôi không thích như thế. Tôi không muốn anh và cô ta thân thiết vì tôi cảm nhận rằng anh cũng thích cô ta qua những lời lẽ trong tin nhắn mà tôi vô tình đọc được. Trong mắt tôi, người đàn bà đẹp mà dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ người đàn ông đã có người yêu thì đó là loại đàn bà khốn nạn nhất trên đời.

Khi biết tôi đã phát hiện ra mối quan hệ “thân thiết” của hai người, cô ta bắt đầu đi nói xấu sau lưng tôi, làm mất mặt tôi với bạn bè. Nhưng đau lòng nhất có lẽ là người yêu tôi. Vì anh không những không giữ khoảng cách với cô ta mà còn thân thiết hơn nữa. Anh cho rằng đó chỉ là quan hệ xã giao bình thường. Và không thể tránh xa cô ta vì tôi ghen vô lý, không chỉ vì tôi không thích mà anh phải mất đi một người bạn.

Rồi điều gì đến cũng phải đến. Cuộc sống và nhất là trong tình yêu, vốn dĩ không dành cho những kẻ yếu đuối. Chúng tôi chia tay vào một chiều mưa buồn, ánh hoàng hôn yếu ớt nhạt nhòa trên từng con phố cũ. Anh nắm chặt tay tôi buông một lời xin lỗi rồi vội vàng bước đi không hề quay nhìn lại, không hề thấy dù là nửa giọt nước mặt của tôi đang lăn dài trên gương mặt. Lạnh lùng và tàn nhẫn.

Một tuần sau thì anh đã ngả vào vòng tay cô ta. Sự chung thủy của đàn ông thật khó lòng mà đánh giá được cho đến khi có một người đàn bà khác xinh đẹp xuất hiện. Anh cũng vậy, cũng tầm thường và dễ dàng rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào mà cô ta giăng sẵn. Tôi biết, cô ta chẳng hề yêu thương gì anh, cô ta chỉ quan tâm đến ví tiền anh và lợi dụng anh những khi cô ta cần. Nhưng anh thì không nhìn thấy điều đó.

Rồi 3 tháng sau, từ cái ngày mà anh rời bỏ tôi để đến với kẻ thứ ba đó, tôi vô tình gặp anh trong một quán cà phê cũ. Nhìn thấy tôi, anh chạy lại và ngỏ ý nói chuyện với tôi. Nhưng tôi từ chối và quay đi, lạnh lùng như cái ngày mà anh rời bỏ tôi vậy. Tối đó, anh nhắn tin cho tôi rằng anh nhớ tôi và anh không yêu cô ta, trước đây chỉ vì anh ham của lạ nên mới.... Tôi cười, và chỉ trả lời những lời lẽ ngắn gọn nhất có thể. Phải, tôi còn yêu anh, nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Chỉ cần nhớ lại những lúc anh gạt bỏ sự chân thành của tôi mà bao biện cho cô ta. Sự tức giận và lòng tự tôn khiến tôi không bao giờ có thể tha thứ cho hai kẻ đã làm tổn thương mình nhiều như vậy.

Sau đó anh vẫn tiếp tục liên lạc với tôi. Ban đầu tôi tỏ ra cứng rắn, nhưng trước thái độ chân thành của anh, tôi dần xiêu lòng. Rồi không biết ma xui quỷ khiến gì, nửa năm sau tôi quay lại với anh. Anh yêu tôi nhiều hơn, quan tâm tôi nhiều hơn để chuộc lỗi cho sự “lỡ dại” ngày nào. Anh cũng cắt đứt liên lạc với cô ta, vì cô ta sau khi “đá” anh lại tiếp tục dở “chiêu cũ” với nhiều chàng trai khác. Dù ôm mối nhục trong lòng, nhưng anh không dám hé răng với tôi nửa lời. Còn tôi thì im lặng, cười cho cái sự đời.

Rồi một bữa tối lãng mạn trong căn phòng đầy nến và hoa hồng, anh cầu hôn tôi với ánh nhìn âu yếm đầy trìu mến:

- Em làm vợ anh nhé?

Thế nhưng thay vì ngượng ngùng bối rối, đỏ mặt vì hạnh phúc, trong giây phút ấy, tôi bổng chốc biến thành một con người khác với những lời lẽ cay nghiệt, nhiếc móc:

- Làm vợ anh? Anh có bị điên không? Chẳng phải anh bỏ tôi theo người khác à, đi mà cầu hôn người ta nhé. Nói cho anh biết, tôi chấp nhận quay lại là vì cái ngày này. Ngày nhìn anh mất hết tất cả. Đó là cái giá phải trả cho sự phản bội. Chào anh, không bao giờ tôi muốn gặp lại anh lần nào nữa.

Tôi đứng dậy và ra về, lạnh lùng và tàn nhẫn y như cái cách ngày xưa anh rời bỏ tôi. Tôi hả hê khi nhìn thấy anh đứng chết lặng vì xấu hổ, không nói nên lời. Cái giá của kẻ phản bội thì không bao giờ là rẻ.