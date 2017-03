Trung tâm An ninh hàng không sân bay Nội Bài vừa xử phạt một nhân viên hàng không vì đã tự ý mở cửa lối đi nội bộ ra vào khu vực sân bay để đón người nhà.

Theo đó, khoảng 20h ngày 20/3, lực lượng an ninh phát hiện một người tự ý mở cửa kỹ thuật ở đầu Đông - tầng 1, nhà ga quốc tế T2 Nội Bài, sau đó đi vào khu băng chuyền trả hành lý chuyến bay đến.

Qua kiểm tra xác nhận người mở cửa đeo thẻ kiểm soát an ninh của sân bay, thẻ mang tên Lại Thanh Tuấn. Tuy nhiên, thời điểm bị phát hiện, người này đang mặc thường phục và không thuộc nhân sự thực hiện nhiệm vụ trong ca trực an ninh.

Khu vực băng chuyền vận chuyển hành lý tại sân bay quốc tế Nội Bài cấm người không có nhiệm vụ ra vào

Nhân viên Lại Thanh Tuấn bị lập biên bản và bàn giao cho nhà chức trách sân bay. Trong quá trình giải quyết vi phạm, ông Tuấn thừa nhận hành vi sai phạm và cho biết sử dụng khóa điện từ mở cửa xâm nhập trái phép vào khu vực khu băng chuyền trả hành lý quốc tế đến để đón người nhà.

Đại diện Trung tâm An ninh hàng không cho biết, theo quy định, tại các vị trí công tác trong dây chuyền hàng không, nhân viên đều phải đeo thẻ ngành, mặc đồng phục và chỉ được hoạt động tại vị trí công vụ quy định. Vì vậy, hành vi của ông Lại Thanh Tuấn đã vi phạm quy định về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Cũng theo đại diện Trung tâm An ninh, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không chỉ được phép sử dụng khi làm nhiệm vụ được giao, không được phép sử dụng cho mục đích cá nhân khác. Nếu sử dụng sai quy định hoặc có hành vi vi vi phạm sẽ bị tạm giữ, thu hồi.