Đái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh mạn tính không lây đang ngày một gia tăng trên toàn thế giới. Hiện nay, cứ 11 người trưởng thành sẽ có 1 người bị ĐTĐ, và cứ mỗi 6 giây, trên thế giới sẽ có 1 người tử vong do bệnh ĐTĐ.

BS CKI. Trần Minh Triết – Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD) cho biết: hiện nay có 4 loại ĐTĐ, đó là ĐTĐ típ 1, ĐTĐ típ 2, ĐTĐ thai kỳ và ĐTĐ do nguyên nhân khác, trong đó ĐTĐ típ 2 chiếm đại đa số các trường hợp (hơn 90%).

Nguyên nhân chủ yếu của ĐTĐ típ 2 là do di truyền và các yếu tố từ môi trường. Do đó nguy cơ ĐTĐ típ 2 sẽ càng cao nếu trong gia đình có nhiều người thân bị ĐTĐ. Bên cạnh đó, sự thay đổi của môi trường sống, xã hội ngày càng phát triển, làm gia tăng tỉ lệ thừa cân béo phì (do lối sống ít vận động, sử dụng nhiều thức ăn nhanh, bánh ngọt, nước ngọt…), từ đó làm tỉ lệ bệnh nhân ĐTĐ típ 2 ngày càng gia tăng. ĐTĐ típ 2 được chẩn đoán bằng cách xét nghiệm máu định kỳ, dựa trên đánh giá các yếu tố nguy cơ.

