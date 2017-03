Có người thuận lợi cả sự nghiệp lẫn tình duyên, trong khi người khác thì lại khá lận đận.

Lâm Chí Dĩnh

Lâm Chí Dĩnh (sinh năm 1974) bước chân vào làng giải trí năm 1992 và nhanh chóng tạo tiếng vang lớn với album Not Every Long Song Have Sweet Memories được phát hành cùng năm.

Sau đó cho đến năm 2010, Lâm Chí Dĩnh khá đều đặn cho ra 18 album ca nhạc và đều rất được mọi người chú ý.

Lâm Chí Dĩnh – "cơn lốc nhỏ" một thời của Đài Loan.

Cùng năm 1992, Lâm Chí Dĩnh cũng "lấn sân" sang sự nghiệp diễn xuất, được biết đến nhiều qua các bộ phim như Tuyệt đại song kiều (1999), Thiên long bát bộ (2003), Sợi dây chuyền định mệnh (2007),…

Năm 2013, Lâm Chí Dĩnh cùng con trai Kimi tham gia chương trình truyền hình Bố ơi mình đi đâu thế và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Vài năm gần đây, Lâm Chí Dĩnh ít tham gia đóng phim, anh đa phần chỉ nhận những show truyền hình thực tế.

Ngoài ra, Lâm Chí Dĩnh cũng được biết đến là tay đua F1 nổi tiếng của Trung Quốc, từng dành được rất nhiều giải thưởng lớn.

Anh cũng có một đội đua của riêng mình, còn tham gia kinh doanh đa ngành nghề, hàng năm thu về lợi nhuận rất lớn.

Năm 2003, Lâm Chí Dĩnh được chính quyền bang San Francisco trao tặng giải International Outstanding Youth Award (Người trẻ tuổi xuất sắc nhất thế giới), là người Hoa đầu tiên trong lịch sử nhận được giải này.

Lâm Chí Dĩnh là một ngôi sao đa tài của showbiz.

Năm 2004, Lâm Chí Dĩnh quen biết và hẹn hò với Trần Nhược Nghi, cũng là vợ hiện tại của anh sau chuyện tình cảm không thành với Lâm Tâm Như.

Họ từng tan hợp và quyết định quay trở về với nhau năm 2007, 2 năm sau đó, Trần Nhược Nghi sinh cho Lâm Chí Dĩnh con trai đầu lòng Kimi.

Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2013 ở Thái Lan và cuối năm 2015, Lâm Chí Dĩnh cùng Trần Nhược Nghi tiếp tục đón cặp song sinh trai chào đời.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Lâm Chí Dĩnh được ngưỡng mộ nhất nhì showbiz.

Ngô Kỳ Long

Ngô Kỳ Long (sinh năm 1970) bắt đầu sự nghiệp năm 1988 với vai trò là thành viên của nhóm nhạc đình đám một thời Tiểu Hổ, cùng với Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng.

Sau 2 album Happy new year (1988) và Tiêu Dao Du (1989), Tiểu Hổ đã nhanh chóng trở thành nhóm nhạc thần tượng rất được yêu thích thời đó.

"Phích lịch hổ" Ngô Kỳ Long

Đến năm 1992, nhóm Tiểu Hổ bất ngờ tan rã, Ngô Kỳ Long vẫn tiếp tục sự nghiệp ca sĩ và đạt được nhiều thành công. Anh cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua bộ phim điện ảnhLương Sơn Bá Chúc Anh Đài.

Sau đó, Tiểu Hổ lại tái hợp lần nữa nhưng chính thức tan rã vào năm 1997, mỗi thành viên theo đuổi sự nghiệp của riêng mình.

Ngô Kỳ Long tuy vẫn ra album nhưng anh lại tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp đóng phim và trở thành ngôi sao đình đám của Đài Loan thập niên 90.

Anh được biết đến nhiều với Thử thách nghiệt ngã (1999), Hiệp nữ náo thiên quan (2000), Bộ bộ kinh tâm (2011), Thục sơn chiến kỷ (2015),...

Bên cạnh đó, Ngô Kỳ Long cũng tự mở một công ty giải trí riêng, tham gia đầu tư sản xuất nhiều bộ phim nổi tiếng.

Sự nghiệp của Ngô Kỳ Long giờ thành công rực rỡ dù trước đó anh gặp phải khá nhiều khó khăn.

Ngô Kỳ Long từng trải qua nhiều mối tình với những ngôi sao nổi tiếng như Từ Nhược Tuyên, Thái Thiếu Phân nhưng cuối cùng anh lại kết hôn với Mã Á Thư vào năm 2006.

Tuy nhiên đến năm 2009, Ngô Kỳ Long và Mã Á Thư đã chính thức ly hôn, cả hai cũng không có con chung.

Anh tiếp tục công khai hẹn hò với Lưu Thi Thi năm 2013, họ kết hôn vào năm 2015 và làm đám cưới 1 năm sau đó.

Ngô Kỳ Long có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Lưu Thi Thi, nữ diễn viên nổi tiếng kém anh 17 tuổi. Fan hâm mộ đang háo hức chờ từng ngày cặp đôi sẽ mau chóng có tin vui về chuyện con cái.

Tô Hữu Bằng

Tô Hữu Bằng (sinh năm 1973) cũng là thành viên của nhóm Tiểu Hổ bên cạnh Ngô Kỳ Long, chính thức ra mắt khán giả vào năm 1988.

Sau khi nhóm Tiểu Hổ chính thức tan rã, Tô Hữu Bằng không hoạt động nhiều bên mảng âm nhạc, từ đó tập trung cho đóng phim.

"Quái quái hổ" Tô Hữu Bằng

Năm 1997, Tô Hữu Bằng chuyển hướng sang Trung Quốc đóng phim và anh đã xuất hiện trong bộ phim đình đám Hoàn Châu cách cách, tên tuổi cũng trở nên cực kỳ nổi tiếng.

Sau đó, Tô Hữu Bằng tiếp tục đóng phần 2 của phim ra mắt năm 1998, xuất hiện trong nhiều phim nổi tiếng khác như Tuyệt đại song kiều (1999), Tân dòng sông ly biệt (2000), Ỷ thiên đồ long ký (2002), Công chúa bướng bỉnh (2005),…

Từ năm 2012, Tô Hữu Bằng không tham gia đóng phim nhiều như trước, tập trung sản xuất phim, bộ phim đầu tiên là Phi thành vật nhiễu.

Năm 2014, anh chuyển sang làm đạo diễn với bộ phim đầu tay Tai trái và 3 năm sau lại cho ra mắt bộ phim thứ 2 là Nghi can X.

Giờ Tô Hữu Bằng không đóng nhiều phim, anh tập trung sản xuất và đạo diễn phim.

Tuy việc hoạt động trong showbiz vẫn ổn định nhưng Tô Hữu Bằng không may mắn lắm về đường tình duyên khi người anh em Ngô Kỳ Long đã kết hôn còn anh vẫn cô đơn một mình.

Tô Hữu Bằng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, anh từng cùng Lâm Tâm Như "hẹn ước" đến năm 40 tuổi mà còn độc thân thì sẽ kết hôn với nhau.

Nào ngờ Lâm Tâm Như khi 40 tuổi đã kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, Tô Hữu Bằng lại tiếp tục lẻ bóng một mình.

Đồng nghiệp, bạn bè đều đã thành gia lập thất, còn Tô Hữu Bằng vẫn độc thân.

Kim Thành Vũ

Kim Thành Vũ (sinh năm 1973) có mẹ là người Đài Loan còn bố là người Nhật Bản, từ nhỏ anh đã sống chủ yếu ở Đài Loan.

Năm 1992, anh cho ra mắt album đầu tay Chia tay trong đêm và nhận được sự chú ý lớn của khán giả. Anh đều đặn cho ra album nhưng bất ngờ tạm dừng sau album Kaneshiro Takeshi Best collections vào năm 1998.

Kim Thành Vũ, ngôi sao "lai" đình đám nhất thập niên 90.

So với việc theo đuổi sự nghiệp ca sĩ, Kim Thành Vũ lại tập trung nhiều hơn trong con đường trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Bộ phim đầu tay của anh là Đông phương tam hiệp (1993), đóng cùng Mai Diễm Phương, Trương Mạn Ngọc và Dương Tử Quỳnh.

Kim Thành Vũ trở thành diễn viên nổi tiếng sau khi đóng Trùng Khánh Sâm Lâm (1994), Đọa lạc thiên sứ (1995).

So với Lâm Chí Dĩnh, Ngô Kỳ Long và Tô Hữu Bằng thì Kim Thành Vũ lại hoạt động mạnh bên mảng điện ảnh hơn là truyền hình.

Những bộ phim đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Kim Thành Vũ có thể kể đến là Thập diện mai phục (2004), Nếu như yêu (2005), Xích Bích (2008),…

Mấy năm trở lại đây, Kim Thành Vũ không còn đóng nhiều phim nữa, sự nghiệp phim ảnh của anh cũng đã qua thời hoàng kim.

Hiện nay, Kim Thành Vũ không còn hoạt động nhiều trong showbiz.

Kim Thành Vũ là một ngôi sao kín tiếng, anh rất ít khi nói về chuyện đời tư, cũng không tạo scandal để gây chú ý.

Chính vì là một người kín tiếng như vậy nên đến nay mọi người cũng không rõ Kim Thành Vũ đã kết hôn hay chưa.

Đầu năm 2016, những tin đồn ngôi sao 44 tuổi đã kết hôn với người quản lý rộ lên nhưng anh tuyệt nhiên không lên tiếng về vấn đề này.

Vì quá kín tiếng nên mọi người đều không rõ rốt cuộc Kim Thành Vũ bây giờ đã kết hôn hay chưa.

Theo Trithuctre