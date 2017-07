Ông Nguyễn Thành Nhân từ TP.HCM ra Thừa Thiên – Huế đòi nợ thì bị người trong nhóm của con nợ dùng súng bắn trọng thương ngay trên bàn nhậu.

Chiều 27/7, đại tá Phan Văn Minh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng công an đang điều tra làm rõ sự việc một người bị bắn trọng thương trong nhà hàng Táo Đỏ (19 Lê Quang Đạo, phường Xuân Phú, TP Huế).

Ông Nguyễn Thành Nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

Khoảng 20h30 ngày 26/7, nhiều người hốt hoảng khi nghe tiếng súng nổ tại nhà quán nhậu Táo Đỏ nên chạy đến xem. Trước đó, ông Trần Thành Nhân (SN 1979, ngụ phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) cùng người thân, bạn bè khoảng hơn 20 người đến nhà hàng này ăn nhậu tại tầng 2.

Tại đây, ông Nhân xảy ra mâu thuẫn với Mai Văn Lâm (41 tuổi, ngụ đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, TP Huế). Cùng đi với Lâm cũng có khoảng hơn 20 người khác. Hai bên lời qua tiếng lại thì một người đàn ông trong nhóm của Lâm rút khẩu súng nhắm vào người ông Nhân bắn một phát, trúng vào hông bên trái ông này.

Nạn nhân gục xuống nền, được mọi người đưa đi bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Ban đầu xác định, đối tượng lạ mặt dùng khẩu súng tự chế bắn đạn bi bắn ông Nhân.

Nhóm của Lâm cùng người đàn ông lạ liền lên 2 ô tô mang biển số tỉnh Thừa Thiên – Huế bỏ chạy ngay sau đó. Hàng chục người đang ăn uống trong nhà hàng Táo Đỏ hoảng loạn chạy ra ngoài.

Nhà hàng Táo Đỏ nơi xảy ra vụ việc

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế điều động lực lượng của công an tỉnh và Công an TP Huế khẩn trương đến điều tra, xác minh vụ việc. Cơ quan công an đã triệu tập một số người liên quan để đấu tranh làm rõ, trong đó có Mai Văn Lâm. Đối tượng này từng có tiền án tiền sự.

Ban đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân của vụ việc là do hai bên có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Ông Nhân vốn sinh sống ở TP.HCM, ngày 26/7 cùng bạn gái ra Huế rồi hẹn Mai Văn Lâm đến để yêu cầu trả nợ.

Theo Công an TP.HCM