Tại buổi lễ bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League được tổ chức ở Nyon (Thụy Sĩ) lúc 18h, lá thăm may rủi đưa Bayern gặp Real, trong khi đó Juve chạm trán Barca.

Kết quả bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League mùa này. Ảnh: UEFA.

Để thực hiện mục tiêu bảo vệ chức vô địch, Real Madrid sẽ phải vượt qua thử thách rất lớn khi đối đầu đội bóng số một nước Đức Bayern Munich. Trong 3 trận gặp nhau lần đây giữa hai câu lạc bộ, “Los Blancos” đều giành chiến thắng.

Ở bán kết mùa giải 2013/14, Real Madrid dưới thời huấn luyện viên Carlo Ancelotti loại Bayern Munich. “Los Blancos” vượt qua đội bóng xứ Bavaria với tỷ số 4-0 trong trận lượt về, và đây cũng là một trong những thất bại nặng nề nhất của Bayern tại cúp châu Âu.

Hiện Carlo Ancelotti dẫn dắt Bayern Munich, và ông sẽ gặp lại đội bóng cũ Real Madrid. Sau khi nhà cầm quân người Italy đảm nhận vai trò thuyền trưởng câu lạc bộ chủ sân Allianz Arena thay thế Pep Guardiola, đội bóng Đức thi đấu ấn tượng. Bằng chứng là họ vượt qua Arsenal với tổng tỷ số 10-2 ở vòng 1/8.

Sau 2 năm, Barca và Juventus lại tái đấu ở Champions League. Hai đội gặp nhau trong trận chung kết mùa giải 2014/15 với chiến thắng 3-1 nghiêng về đội bóng xứ Catalan. Những cầu thủ lập công cho câu lạc bộ của Tây Ban Nha là Ivan Rakitic (4’), Luis Suarez (68’) và Neymar (90+7’). Trong khi, Morata là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho Juventus, nhưng đã chia tay câu lạc bộ thành Turin trở về Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid.

Năm nay, các trận tứ kết lượt đi Champions League sẽ đá vào ngày 11/4 và ngày 12/4. Các trận lượt về diễn ra vào ngày 18 và ngày 19 cùng tháng.

Lúc 19h00 (theo giờ Việt Nam), UEFA tiến hành bốc thăm chia cặp ở tứ kết Europa League mùa này. 8 câu lạc bộ gồm Genk, Celta Vigo, Besiktas, Anderlecht, MU, Lyon, Schalke và Ajax. Trong số những đội vào tứ kết, MU của huấn luyện viên Jose Mourinho có lẽ ngán nhất Lyon.

Những ngôi sao hàng đầu của 8 câu lạc bộ vào tứ kết Champions League mùa này. Ảnh: UEFA.

• 2017-03-17 18:16

Kết quả bốc thăm tứ kết Champiosn League

Trận tứ kết 1: Atletico Madrid vs Leicester City

Trận tứ kết 2: Dortmund vs AS Monaco

Trận tứ kết 3: Bayern Munich vs Real Madrid

Trận tứ kết 4: Juventus vs Barcelona

• 2017-03-17 18:11

Tổng thư ký UEFA Giorgio Marchetti giới thiệu Ian Rush là đại sứ của trận chung kết Champions League mùa này.

• 2017-03-17 18:04

Giám đốc truyền thông UEFA Pedro Pinto giới thiệu trước khi tiến hành bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League. Những hình ảnh đẹp và ấn tượng nhất của 8 đội mạnh nhất mùa này được giới thiệu đến người hâm mộ.

• 2017-03-17 17:56

Chủ tịch BarcaJosep Maria Bartomeu ca ngợi cú lội ngược dòng của thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique: "Đó là thành tích lịch sử và sẽ được nhớ mãi". Đội bóng xứ Catalan ngược dòng kỳ diệu khi đánh bại PSG 6-5 dù thua 0-4 ở lượt đi. Barca là đội đầu tiên làm được điều này trong lịch sử Champions League.

• 2017-03-17 17:49

Huấn luyện viên AS MonacoLeonardo Jardim phát biểu: "Chúng tôi hạnh phúc vì giành quyền vào tứ kết. Chúng tôi vui vì cổ động viên và bóng đá Pháp". AS Monaco gây ấn tượng khi lội ngược dòng trước đối thủ rất mạnh là Man City do Pep Guardiola dẫn dắt.

• 2017-03-17 17:39

Leicester City dường như không bận tâm tới lễ bốc thăm tứ kết Champions League. Thầy trò huấn luyện viên Craig Shakespeare vẫn ra sân tập luyện để chuẩn bị cho trận cuối tuần gặp West Ham. Vị thuyền trưởng của Leicester chia sẻ: "Chúng tôi chẳng có gì phải lo lắng và sẽ biết kết quả sau khi trở về từ buổi tập".

• 2017-03-17 17:35

Barca và AS Monaco vượt qua rất nhiều khó khăn mới có thể đoạt vé vào tứ kết. Hai câu lạc bộ đều phải ngược dòng trước PSG (6-5, thua lượt đi 0-4) và Man City (5-5, thua lượt đi 2-3 trên sân đối phương).

• 2017-03-17 17:27

Hậu vệ Danny Simpson của Leicester City cho biết: "Thật khó nói nên lời khi vào tứ kết Champions League. Đó là cảm xúc thật đặc biệt". Leicester City trở thành đội bóng Anh duy nhất có mặt ở vòng 8 câu lạc bộ mạnh nhất Champions League mùa này sau khi vượt qua Sevilla.

• 2017-03-17 17:16

Huấn luyện viên Thomas Tuchel của Dortmund cho hay: "Tôi không muốn hai đội bóng Đức gặp nhau. Lý do không phải là Dortmund sợ Bayern. Chúng tôi muốn có những cuộc cạnh tranh mang tính chất quốc tế. Hơn nữa, chúng tôi thích du lịch và có thêm hiểu biết về nhiều địa điểm ở châu Âu".

• 2017-03-17 17:09

Theo La Gazzetta dello Sport, danh sách đội bóng mà Juventus muốn gặp ở tứ kết Champions League lần lượt là Leicester, Dortmund, AS Monaco, Atletico, Real Madrid, Bayern và cuối cùng là Barca. Sau khi gã khổng lồ xứ Catalan vượt qua PSG chung cuộc 6-5, tờ báo Italy lo ngại đội nhà sẽ không thể đi tiếp nếu đụng độ câu lạc bộ của huấn luyện viên Luis Enrique.

• 2017-03-17 17:03

Huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico Madrid phát biểu: "Tôi cảm thấy hạnh phúc vì nỗ lực của các cầu thủ. Thêm một lần nữa Atletico Madrid vào vòng 8 câu lạc bộ mạnh nhất Champions League. Đây là thành tích rất quan trọng đối với đội bóng". Mùa trước, thầy trò Diego Simeone đánh bại Barca 3-2 ở tứ kết.

• 2017-03-17 16:55

Chủ tịch Bayern MunichKarl-Heinz Rummenigge phát biểu: "Tất cả đội bóng vào tứ kết đều rất mạnh. Chúng tôi không mơ được gặp câu lạc bộ nào, bây giờ chỉ bình tĩnh và theo dõi buổi lễ bốc thăm".

• 2017-03-17 16:52

Pique thích lời ca ngợi của Ramos dành cho Barca

Sau khi Barca vượt qua PSG 6-1 để tạo nên cuộc lội ngược dòng chưa từng xảy ra ở Champions League, Sergio Ramos đã miêu tả chiến thắng của đại kình địch: “Dù sao đi nữa lịch sử cũng đã được tạo ra”. Đội bóng xứ Catalan trở thành câu lạc bộ đầu tiên giành quyền đi tiếp sau khi thua 4 bàn ở lượt đi.

“Tôi thưởng thức chiến thắng trước PSG với cảm xúc của một cậu bé. Giấc mơ đã trở thành hiện thực. Cảm xúc mãnh liệt hơn đoạt cúp Champions League. Thực sự đêm đối đầu PSG là lịch sử như cách Sergio Ramos nói. Điều quan trọng là phải giành chức vô địch”, Gerard Pique chia sẻ.

• 2017-03-17 16:50

Tiền đạo người Brazil Neymar chơi hay nhất trận Barca thắng PSG 6-1 trên sân Nou Camp. Anh góp công lớn giúp Barca ngược dòng vĩ đại với tổng tỷ số 6-5 ở vòng 1/8 Champions League.

• 2017-03-17 16:49

Phóng viên Joe Walker của trang AS viết: "Hat-trick cho Tây Ban Nha". Điều này có nghĩa là 3 câu lạc bộ của Tây Ban Nha vào tứ kết Champions League mùa này gồm đương kim vô địch Real Madrid, Barca và Atletico Madrid.

• 2017-03-17 16:42

Gây ấn tượng mạnh trong màu áo AS Monaco ở Champions League mùa này, tiền đạo Kylian MBappe được triệu tập vào đội tuyển Pháp. Anh là cầu thủ đầu tiên sinh ra sau khi đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998, có vinh dự được vào đội tuyển quốc gia.

• 2017-03-17 16:35

Trung vệ thép Juventus muốn trả thù Barca

Leonardo Bonucci mong sớm gặp lại Messi và đồng đội để trả món nợ đã vay ở chung kết Champions League 2014/15. Trung vệ sinh năm 1987 phát biểu trước lễ bốc thăm phân cặp tứ kết Champions League: “Leicester là bất ngờ lớn của vòng tứ kết năm nay, sẽ có nhiều đội muốn gặp họ nhưng tôi mong Juve tái ngộ Barcelona. Họ đánh bại chúng tôi ở chung kết mùa 2014/15, và đó là động lực để Juve phục thù. Sau cuộc ngược dòng thần kỳ, Barca chứng minh họ có niềm tin và động lực nhất so với 7 đội còn lại”.

• 2017-03-17 15:50

Ronaldo ghi 16 bàn ở Champions League mùa trước, tuy nhiên, anh hiện đứng ngoài nhóm dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới khi mới có 2 lần lập công cho Real sau vòng 1/8.

• 2017-03-17 15:49

Guardiola có mùa giải Champions League tệ nhất sự nghiệp

Man City của Pep Guardiola có lợi thế lớn trước lượt về vòng 1/8 Champions League dù làm khách trên sân của AS Monaco (Pháp). Đội bóng Anh dẫn đối thủ 5-3 sau lượt đi. Tuy nhiên, câu lạc bộ áo xanh thành Manchester gây thất vọng khi thua 1-3 trên sân Stade Louis II.

Với tổng tỷ số 6-6 sau 2 lượt trận, câu lạc bộ của Anh phải nhường vé vào tứ kết cho AS Monaco do thành tích ghi bàn trên sân khách kém đối thủ. Đây là mùa giải Champions League tệ nhất sự nghiệp cầm quân của Pep Guardiola, bởi lần đầu tiên một đội bóng do ông dẫn dắt không thể vào tứ kết.

• 2017-03-17 15:47

Diego Simeone giúp Atletico gây ấn tượng ở Champions League

Atletico thắng chung cuộc 4-2 trước Leverkusen ở vòng 1/8 Champions League. Đội bóng Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone lần thứ tư liên tiếp vượt qua vòng đấu này.

• 2017-03-17 15:44

Cầu thủ Juve muốn trả thù Barca ở Champions League

Juve vào tứ kết Champions League khi thắng Porto 3-0 sau 2 lượt trận. Đội bóng thành Turin thể hiện là ứng viên cho chức vô địch nhờ sở hữu hàng công và phòng ngự chất lượng.

Tiền đạo Paulo Dybala chia sẻ: “Tôi muốn gặp Real, Barca hay Bayern Munich? Tôi muốn để Barca cho chung kết. 2 năm trước, tôi không có mặt trong trận tranh chức vô địch”, cầu thủ tấn công người Argentina phát biểu trên Premium Sports. Ở chung kết Champions League mùa giải 2014/15, Juve của Dybala thua Barca 1-3.

• 2017-03-17 15:43

Leicester là đối thủ cần tránh ở Champions League

Gianluigi Buffon đã chỉ ra đội bóng không muốn đụng độ ở vòng đấu sắp tới. Thật bất ngờ khi thủ môn lão luyện người Italy muốn Juventus tránh gặp Leicester dù câu lạc bộ của Anh lần đầu dự Champions League.

“Đội bóng duy nhất tôi không muốn đối đầu là Leicester City, bởi họ có tinh thần chiến đấu máu lửa và biết làm thế nào để đánh bại những đội bóng mạnh nhất”, Buffon phát biểu trên Premium Sport.

• 2017-03-17 15:42

Morgan của Leicester đi vào lịch sử Champions League

Wes Morgan trở thành cầu thủ người Jamaica đầu tiên ghi bàn tại Champions League. Anh mở tỷ số trong trận Leicester đánh bại Sevilla 2-0 ở lượt về vòng 1/8 diễn ra trên sân King Power.

Trung vệ Wes Morgan và đồng đội xứng đáng nhận được lời khen ngợi khi giúp Leicester vào tứ kết ở ngay lần đầu dự Champions League. Sau khi thua 1-2 trên sân của Sevilla, Leicester chịu nhiều áp lực và khó khăn. Tuy nhiên, họ tạo nên cú lội ngược dòng ấn tượng trước đối thủ dày dặn kinh nghiệm thi đấu ở cúp châu Âu.

• 2017-03-17 15:40

Kỷ lục Champions League được lập ở trận Juve thắng Porto

Dybala ghi bàn thắng duy nhất ở lượt về vòng 1/8 Champions League giúp Juve đánh bại đội khách Porto 1-0. Đây là bàn thắng thứ 57 được ghi ở vòng đấu này tại Champions League. Lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, 57 bàn thắng được ghi ở vòng 1/8. Kỷ lục này được thiết lập sau khi Dybala sút penalty làm tung lưới Porto ở phút 42.

Sau đó, ở hai trận cuối thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League, người hâm mộ còn được chứng kiến thêm 4 bàn thắng khi Man City thua AS Monaco 1-3, còn trận Atletico Madrid hòa Leverkusen 0-0. Như vậy tổng số bàn thắng được ghi ở vòng 1/8 Champions League mùa này là 61.

• 2017-03-17 15:36

Thua thảm Bayern, Arsenal cúi đầu rời Champions League

Arsenal tiếp tục để thua Bayern với tỷ số 1-5 ở trận lượt về trên sân Emirates và chấp nhận chia tay Champions League ngay từ vòng 16 đội.

Lợi thế sân nhà không thể giúp Arsenal tạo nên điều thần kỳ trước Bayern Munich. Để thua 10-2 sau 2 lượt trận, "Pháo thủ" thêm một lần dừng bước ở vòng knock-out Champions League.

• 2017-03-17 15:35

Lập kỷ lục Champions League, Barca đoạt vé vào tứ kết

Tuyên bố “mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá” và khẳng định "nếu có đội bóng nào ghi được 4 bàn hoặc thậm chí nhiều hơn, đó chỉ có thể là Barca", các học trò của huấn luyện viên Luis Enrique cho thấy quyết tâm lập kỷ lục Champions League. Kết quả là Barca đã tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử cúp châu Âu.

Thắng PSG 6-1 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Barca vào tứ kết với tỷ số chung cuộc 6-5. Barca trở thành đội đầu tiên lập kỳ tích đi tiếp dù thua 4 bàn ở lượt đi.

Đức Mạnh