Ngày 26/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1990, trú tổ dân phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) về các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Dâm ô trẻ em”.

Nguyễn Văn Tiến bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình.

Theo cáo trạng, ngày 3/7/2016, chị Phạm Thị Oanh (sinh viên ĐHSP Huế), sau khi hết nhiệm vụ coi thi kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Tĩnh ở lại tại đây để giải quyết việc cá nhân.

Tối 3/7, chị Oanh lên xe taxi Mai Linh BKS 38A-11092 do Nguyễn Văn Tiến điều khiển, chở Oanh xuống đi lễ ở nhà thờ ở xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).

Sau khi lễ xong ở nhà thờ, chị Oanh nhờ Tiến chở đến nhà một học sinh chơi rồi quay về. Khi trở về, Tiến chở chị Oanh ra một cách đồng rồi bóp cổ nạn nhân đến chết, lấy túi xách cùng 250 nghìn đồng.

Sau khi nạn nhân chết, Tiến vẫn để trên xe và chở lên khu vực cầu Sú (Thạch Hà) vứt xác để phi tang. Sáng 5/7, Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ Nguyễn Văn Tiến. Qua lời khai của nghi can, Công an TP Hà Tĩnh tìm thấy xác của nữ giám thị Phạm Thị Oanh ở cầu Sú.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện ngày 2/6/2016, Tiến điều khiển xe taxi chở bé gái tên N. (11 tuổi), từ TP Hà Tĩnh về xã Thạch Khê (Thạch Hà). Trên đường đi, Tiến có hành vi dâm ô với cháu N.

Minh Thùy