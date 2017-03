Kiều Quốc Huy bị tuyến án tử hình về các tội danh "Giết người", "Cưới tài sản", "Tàng trữ vũ khí quân dụng"

Bị cáo Kiều Quốc Huy tại phiên tòa.

Ngày 29/3, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Kiều Quốc Huy (29 tuổi, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tử hình về tội "Giết người", 20 năm tù tội "Cướp tài sản", 7 năm tù về tội "Tàng trữ vũ khí quân dụng". Tổng khung hình phạt cho bị cáo Huy là "Tử hình".

Theo cáo trạng, vào ngày 22/8/2015 Huy đã chuẩn bị 1 khẩu súng tự chế bắn đạn AR15 rồi thuê xe taxi do anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, tài xế taxi, ngụ ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển chở Huy từ TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đến Đắk Lắk. Khi xe chạy đến địa bàn huyện Tuy Đức (Đắk Nông), Huy dùng súng bắn vào đầu anh Vinh rồi kéo ra hàng ghế phía sau xe. Thấy nạn nhân còn thở, đối tượng Huy tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân cho đến chết. Giết anh Vinh xong, Huy lái ô tô đến khu vực đồi thông thuộc tổ 21 (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) rồi đào hố chôn nạn nhân. Đến chiều ngày 30/8/2015, người dân địa phương phát hiện xác người đàn ông bị vùi trên đồi thông. Vụ việc sau đó được người dân trình báo. Các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, đã phát hiện thân thể nạn nhân có 3 vết đâm, đỉnh đầu bị đóng đinh, không có giấy tờ tùy thân. Sau đó, một phụ nữ đã đến nhận dạng và xác định đó là chồng mình, người đã mất tích trước đó.

Đến ngày 1/9/2015, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt Kiều Quốc Huy khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên đường Tuệ Tĩnh (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc). Tại nhà trọ của Huy, lực lượng công an đã thu giữ 6 khẩu súng (1 khẩu AR15, 1 khẩu K54, 4 súng thể thao) và hơn 120 viên đạn các loại. Quá trình điều tra, công an còn phát hiện 3 năm trước Huy từng giết vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng 31 tuổi, ngụ ở tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, là bạn của Huy) rồi chôn trong hố sâu 4m phía sau nhà của các nạn nhân để cướp đất và tài sản.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Kiều Quốc Huy khai, vào ngày 4/3/2012, sau khi ăn cơm với vợ chồng anh Bình, chị Hạnh xong, lợi dụng lúc chị Hạnh xuống bếp rửa chén, còn anh Bình mang bó tre ra phía sau thì Huy đi theo lấy dao rựa đánh thẳng vào đầu khiến anh Bình ngã xuống đất. Ngay lúc này, chị Hạnh từ trong nhà chạy ra thì bị Huy dùng dao đánh vào đầu. Bị Huy đánh, chị Hạnh cố chạy vào nhà nhưng đến cửa bếp thì vấp ngã. Huy chạy đến dùng dao đánh vào gáy khiến chị Hạnh bất động. Huy đã bỏ xác các nạn nhân xuống giếng nước phía sau rồi dùng bạt, đất đá lấp lại. Sau đó, Huy đã chiếm đoạt 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, CMND, sổ hộ khẩu, hợp đồng chuyển nhượng đất của vợ chồng anh Bình. Ngày 27/9/2015, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khai quật, đưa hài cốt của các nạn nhân lên khỏi giếng nước để phục vụ công tác điều tra.

Ngọc Hùng