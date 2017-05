Hiện tại, Khởi My đang là nữ ca sĩ có lượt theo dõi nhiều nhất trên facebook, đồng thời cũng là một trong những nữ ca sĩ đắt show của Vpop.

Đã nhiều lần trong các bài phỏng vấn, Khởi My không giấu diếm quá khứ khổ cực của mình và mẹ. Nữ ca sĩ chia sẻ, ngày nhỏ cô và mẹ đã phải chịu nhiều khổ cực, vất cả. Nữ ca sĩ được mẹ nuôi lớn bằng những bó củi nhặt nhạnh và đem bán ở chợ Long Thành, Đồng Nai. Khởi My từng kể, ngày đó, mỗi bó củi mẹ cô chỉ bán với giá 5 ngàn đồng.

Cho đến năm 2007, trải qua một biến cố gia đình, Khởi My và mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp, đó cũng là giai đoạn khó khăn nhất đối với Khởi My. Vì sợ những cám dỗ nơi đô thành, cô đã tránh làm các việc liên quan đến nghệ thuật.

Thế những, ngã rẽ cho con đường nghệ thuật của Khởi My là khi cô tham gia cuộc thi Tiếng ca học đường và đoạt giải.

Khởi My thủa mới vào nghề cùng Hoàng Rapper

Khi mới bước chân vào showbiz, Khởi My đã có những bản hit, đặc biệt là ca khúc Vì sao cùng với Hoàng Rapper. Cộng thêm với vai trò làm MC cho một số chương trình dành cho giới trẻ đã đưa Khởi My trở thành một nữ ca sĩ của cộng đồng mạng. Các ca khúc của Khởi My được bật ở nhiều nơi nhưng hình ảnh và mức độ nổi tiếng của cô vẫn thua xa nhiều đồng nghiệp khác.

Thế nên cho đến khi kỷ niệm 10 năm trong con đường ca hát của mình, Khởi My đã nghẹn ngào bật khóc khi cô vẫn còn bị xem là ca sĩ hội trợ trong mắt nhiều người. Các bài hát của cô bị đánh giá là nhạc thị trường và thường hát ở những sân khấu bình dân kiểu “chuồng gà”.

Nữ ca sĩ bên món quà đặc biệt mà các fan dành tặng cho mình

"Tuy nhiên tôi không quan tâm cách nhìn của người khác về mình. Bởi việc đi hát ở những sân khấu như vậy giúp tôi được đến gần hơn với nhiều đối tượng khán giả của mình", nữ ca sĩ nói.

Chính nhờ những sân khấu “chuồng gà” này, Khởi My là trở thành nữ ca sĩ “âm thầm” có lượng fan theo dõi nhiều nhất trên facebook. Tính đến thời điểm này, Khởi My đã có tới 11 triệu lượt yêu thích, bỏ xa những nữ ca sĩ nổi tiếng khác như Mỹ Tâm, Hà Hồ, Minh Hằng…

Khởi My thi "Gương mặt thân quen"

Không có ngoại hình nóng bỏng, Khởi My chinh phục khán giả bởi sự gần gũi, thân thiện, dễ thương và hoạt bát của mình. Điều này càng được chứng tỏ qua chương trình Gương mặt thân quen mùa đầu tiên, khi Khởi My đã trở thành quán quân. Sự lanh lợi trong diễn xuất của nữ ca sĩ cùng với giọng ca ngọt ngào của cô đã là một phần lớn giúp Khởi My ghi điểm.

Khởi My đã mua được nhà tại TP HCM sau nhiều năm đi hát

Ít xuất hiện trên báo chí, ít tham gia các chương trình rầm rộ, Khởi My cứ chăm chỉ “nhặt nhạnh” trong suốt 10 năm sự nghiệp của mình. Từ cát-sê 300 ngàn đồng, đến hiện tại, Khởi My và mẹ đã mua được nhà tiền tỷ, ổn định cuộc sống ở TP HCM.

Đám hỏi bất ngờ của Khởi My và Kelvin Khánh cũng khiến nhiều fan phải sốc. Bởi hai người rất thân thiết, luôn xuất hiện cùng nhau trong nhiều show truyền hình, nhiều sự kiện, nhưng mỗi lần hỏi đến, Khởi My luôn từ chối thừa nhận mối quan hệ giữa hai người và chỉ nói rằng cả hai là những người bạn thân thiết.

Khởi My và Kelvin Khánh sang Hàn Quốc chụp ảnh cưới khiến fan xôn xao

Đám cưới giữa Khởi My và Kelvin Khánh dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay. Cả hai đang lặn lội sang tận Hàn Quốc để chụp ảnh cưới. Những hình ảnh hậu trường buổi chụp ảnh cũng khiến các fan của nữ ca sĩ xôn xao. Cho đến hiện tại, dù đã chuẩn bị kết hôn, nhưng Khởi My vẫn giữ hình tượng nữ ca sĩ hát nhạc teen nổi tiếng nhất.