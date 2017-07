Trong khi nhiều người chật vật tìm cách tránh nóng, các báo cáo về người bị thương cũng gia tăng vì một số người dễ dàng "bốc hỏa", dẫn đến các vụ ẩu đả hay tai nạn giao thông.

Nắng nóng liên tục trong những tuần qua đã khiến người Trung Quốc tìm mọi cách để "giải nhiệt". Theo South China Moring Post, từ ga tàu điện đến các trung tâm thương mại đều có thể bắt gặp cảnh người dân ngồi, nằm lũ lượt để "tận dụng" điều hòa. Ảnh: VCG.

Tại Hàng Châu, miền Đông của Trung Quốc, hàng trăm người tụ tập tại một ga tàu điện khi nhiệt độ lên đến 41 độ C vào cuối tuần trước. Họ mang theo cả chiếu để trải nằm cũng như nước uống và quạt tay. Ảnh: VCG.

Các siêu thị, cửa hàng cũng xuất hiện cảnh tượng tương tự. Đầu tuần này, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc lần thứ 18 liên tiếp ban hành cảnh báo "cam", mức cảnh báo cao thứ hai, và dự báo nhiệt độ trong tuần sẽ lên đến 37 độ C và cao hơn. Ảnh: VCG.

Trong khi một số người chỉ trích việc tụ tập ở nơi công cộng như vậy là "kém văn minh", những người khác tỏ ra cảm thông. "Không phải ai cũng giàu có để có thể mua máy điều hòa", một người viết trên mạng xã hội Weibo. Ảnh: VCG.

"Thực ra họ còn giúp tiết kiệm năng lượng đấy chứ. Miễn là họ không chắn hết lối đi thì có gì to tát đâu?", một người khác bình luận. Nhiều người cũng chia sẻ hài hước về nỗi lo tiền điện tăng vọt vì sử dụng máy điều hòa 24/24. Ảnh: VCG.

Theo Tân Hoa xã, thứ Sáu tuần trước (21/7) là ngày nóng nhất tại Thượng Hải trong 145 năm qua, khi nhiệt độ lên đến 40,9 độ C. Trong khi đó, hai địa điểm nóng nhất Trung Quốc ngày 24/7 là huyện Lâm thuộc tỉnh Sơn Tây và huyện Toksun thuộc khu tự trị Tân Cương với cùng mức nhiệt 42 độ C. Ảnh: VCG.

Các bệnh viện trên toàn Trung Quốc được cho là đã ghi nhận sự gia tăng các ca nhập viện vì vấn đề liên quan đến nắng nóng. Chỉ riêng tại Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, 3 người tử vong vì say nắng sau nhiều ngày thành phố hứng chịu cái nóng hơn 40 độ C. Ảnh: China News.

Theo Shanghai Daily, nắng nóng cũng khiến nhiều người dễ trở nên khó chịu hơn. Thành phố đông dân nhất Trung Quốc chứng kiến "sự gia tăng các trường hợp bị thương do đánh nhau hay tai nạn giao thông vì người dân dễ dàng cáu gắt dưới cái nóng thiêu đốt đến nỗi không thể nhìn nhận đúng sai", tờ báo viết. Ảnh: China News.

Những dịch vụ giải trí trong không gian băng tuyết nhân tạo cũng là lựa chọn của nhiều người. Trong khi đó, những người làm việc ngoài trời đặt ra vấn đề về "trợ cấp nắng nóng". Theo luật Trung Quốc, các doanh nghiệp phải trả cho người lao động một khoản trợ cấp khi nhiệt độ tăng cao hơn 35 độ C.Ảnh: China News.

Đông Phong