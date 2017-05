Khi tự biến mình thành diễn viên phim cấp 3 để quay clip nóng làm kỷ niệm, chắc hẳn không ai ngờ đến một ngày cái clip đó khiến họ rước họa vào thân. Người thì thành bị hại bị tống tình, đoạt tiền, có người trở thành tội phạm vì cưỡng đoạt tài sản, thậm chí thành kẻ cướp chỉ vì muốn lấy lại kỷ vật đó.

Phạm tội cướp vì đòi lại chiếc điện thoại có clip sex

Ngày 2/5, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã tạm giữ hình sự đối với Đinh Thanh Liêm (44 tuổi), Đinh Công Thưởng (34 tuổi), Đinh Công Huấn (36 tuổi) là ba anh em ruột, Trần Thị Bích Thùy (32 tuổi, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền) và Nguyễn Thị Kim Anh (22 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng cướp điện thoại để lấy lại clip sex

Nạn nhân là anh Lý Minh T. (31 tuổi, ngụ quận Cái Răng), tài xế xe taxi. Anh T. đang trên đường chở khách trên đường thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe gắn máy chặn xe, xông vào đánh tài xế và lấy đi chiếc điện thoại iPhone 6S rồi tẩu thoát.

Tiến hành truy xét nhanh, Công an quận Bình Thủy đã xác định được đối tượng chính có liên quan. Đến tối 30/4, Trần Thị Bích Thùy và các đối tượng còn lại lần lượt ra Công an đầu thú. Bước đầu xác định nguyên nhân của vụ việc trên là do mâu thuẫn tình ái. Giữa tài xế xe và các đối tượng có sự quen biết từ trước.

Qua làm việc, hai người chặn taxi đánh tài xế là Liêm và Thưởng, cướp điện thoại di động bên trong có đoạn “clip nhạy cảm” của Thùy. Thùy có mâu thuẫn tình ái với anh Lý Minh T. tài xế taxi, nạn nhân trong vụ cướp. Sau đó, chồng của Thùy là Huấn đã bàn bạc với các anh em trong gia đình, dàn cảnh cướp tài sản nhằm mục đích cướp điện thoại iPhone 6, bên trong có đoạn clip “nhạy cảm” của Thùy. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Dùng clip nóng làm công cụ tống tiền

Trước đó, ngày 13/10/2016, Công an quận Phú Nhuận, TP HCM đang tạm giữ Trần Đức Toàn (25 tuổi, quê Bình Định) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, do quen biết với nhau từ trước, Toàn được chị Y (24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) nhờ cài đặt lại giúp mật khẩu thư điện tử. Toàn liền lục lọi trong hộp thư phát hiện đoạn clip quay lại cảnh nóng của Y với bạn trai bèn tải về và lưu trữ riêng.

Sau đó Toàn nhắn tin yêu cầu cô gái đưa 30 triệu đồng nếu không sẽ tung clip nóng lên mạng. Biết gặp phải lưu manh, chị Y đã đi báo cảnh sát. Đêm 11/10, Toàn đến điểm hẹn để nhận tiền thì bị bắt giữ và khai nhận hành vi của mình.

Trở thành nạn nhân bị đoạt tình

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Đức Đại (20 tuổi, quê TP Hà Nội) về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng cách dùng ảnh nóng để đe dọa, tống tiền. Theo điều tra, cuối tháng 1/2017, Đại đến tiệm cắt tóc ở xã Tam Phước, TP Biên Hòa để cắt tóc.

Đến nơi, gặp lúc chị chủ quán P.T.K (32 tuổi) đang tắm, Đại lén quay clip hình cô chủ quán khỏa thân rồi bỏ đi. Hôm sau Đại quay lại, mở điện thoại cho chị K xem những hình ảnh nhạy cảm và cho biết sẽ xóa hình ảnh nếu chị K chịu cho Đại làm “phi công trẻ” nhưng chị K không đồng ý.

Đòi “yêu” nhưng bị từ chối, Đại quay sang đòi tiền. Đến chiều 1/2, khi đang nhận 5 triệu đồng của nạn nhân, Đại bị Công an TP Biên Hòa bắt giữ.

Tống tình người yêu cũ

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã bắt giữ Kiều Quang Nguyên (SN 1997, quê tỉnh Quảng Ngãi, hiện là sinh viên tại TP Đà Nẵng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Nguyên từng có quan yêu đương với chị L.H. Trong khoảng thời gian mặn nồng, chị H có gửi cho Nguyên một số hình ảnh khỏa thân để làm kỷ niệm.

Đến đầu tháng 5/2016, tình yêu rạn vỡ, hai người chia tay. Do cay cú vì bị bồ đá nên Nguyên đe dọa sẽ tung ảnh nóng của chị H lên mạng nếu cô người yêu cũ không đưa cho anh ta tiền. Một ngày giữa tháng 5/2016, khi Nguyên nhận tiền từ tay người tình cũ tại một quán cà phê thì bị công an bắt quả tang…

Thanh Nam