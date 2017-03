Sau thông tin về những sai sót trong đề khảo sát lớp 12 THPT môn Toán và môn Hóa của Hà Nội, lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và cán bộ quản lý của Sở GD-ĐT Hà Nội đã chia sẻ những kinh nghiệm về chuẩn hóa đề thi THPT quốc gia 2017 sắp tới.

Câu hỏi thi sẽ được thử nghiệm 2 lần

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết nhằm giảm thiểu những sai sót trong cách thức ra đề thi phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, Bộ GD-ĐT đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu thử nghiệm, thẩm định câu hỏi thi.

Ông Sái Công Hồng (Ảnh VOV)

Mỗi câu hỏi thi được thử nghiệm 2 lần trước khi đưa vào sử dụng trong ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa để phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Trả lời phỏng vấn Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam, ông Hồng chia sẻ việc ra đề thi phục vụ cho kì thi THPTQG năm 2107 được Bộ GD-ĐT thực hiện theo qui trình xây dựng đề thi chuẩn hóa. Ngoài việc mời các chuyên gia thực hiện viết câu hỏi thô, biên tập, lựa chọn, thẩm định các câu hỏi thì Bộ GD-ĐT còn tiến hành các bước thử nghiệm câu hỏi thi và đề thi.

“Việc thử nghiệm được thực hiện bằng cách chọn mẫu các học sinh lớp 12 ở một số địa phương làm thử câu hỏi thi và đề thi để định cỡ các câu hỏi thi cũng như phát hiện tính chính xác của các đáp án của câu hỏi thi. Sau đó, Bộ sẽ phân tích, độ khó, độ tin cậy của các câu hỏi thi, rà các phương án “nhiễu” của câu hỏi thi, độ tin cậy, độ giá trị… của đề thi để điều chỉnh một cách thống nhất, chuẩn xác.

Mỗi câu hỏi được chuẩn chỉnh sau khi thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng chính thức. Quy trình này không chỉ góp phần giảm thiểu những sai sót khi đưa đề thi vào áp dụng chính thức mà còn định cỡ và cân bẳng độ khó giữa các đề thi” – ông Hồng thông tin.

Về ngân hàng đề thi THPT Quốc gia năm 2017, theo ông Hồng, hiện nay Bộ GD-ĐT đang tiến hành thử nghiệm các câu hỏi thi và dự kiến tháng 3/2017 sẽ thực hiện xong. Sau đó, Bộ sẽ chỉnh sửa lại các câu hỏi thi trước khi tiến hành bước tiếp theo là thử nghiệm các đề thi. Các câu hỏi sau khi được thử nghiệm và chỉnh sửa này sẽ được lựa chọn để đưa vào ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.

Học sinh Hà Nội tham gia khảo sát các môn thi THPT quốc gia 2017

(Ảnh: An ninh Thủ đô)

Đề thi chính thức phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 sẽ được rút ra từ ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa nhờ vào phần mềm máy tính và được các chuyên gia trong hội đồng đề thi THPTQG 2107 thẩm định, rà soát kỹ trước khi chuyển cho các hội đồng thi để in sao phục vụ cho kỳ thi.

Dành nhiều thời gian, nhân sự có kinh nghiệm in sao đề thi

Trở lại câu chuyện có sai sót trong đề khảo sát vừa qua, theo ông Phạm Hữu Hoan, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT Hà Nội, quy trình làm đề thi khảo sát do Phòng Giáo dục phổ thông của Sở chủ trì, có mời thêm một số giáo viên giỏi ở một số trường phổ thông tham gia. Mỗi bộ môn có từ 3 - 4 giáo viên ra đề thi. Giai đoạn 1, tất cả các trường sẽ gửi đề thô về Sở.

Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Hoan cho biết ở giai đoạn 2 của việc làm đề, Sở thành lập Hội đồng thẩm định để chỉnh sửa toàn bộ câu hỏi của đề. Giai đoạn 3, sẽ xây dựng ma trận đề thi, chuẩn hóa từng đơn vị kiến thức trong đề và xác định cụ thể số câu hỏi với từng mức độ nhận biết, đọc hiểu và vận dụng ở mức độ cao… Sau đó, chọn lựa một số câu hỏi và làm đề dựa trên nguồn đó.

Từ những sai sót trong đề Toán và đề Hóa, ông Hoan cho biết Sở sẽ điều chỉnh quy trình làm đề, đọc rà soát lại đề cẩn thận hơn.

Ông Hoan cũng lưu ý tới việc đề thi THPT quốc gia có 24 mã đề với số lượng câu hỏi rất nhiều. “Năm 2017, Sở được giao nhiệm vụ in sao đề thi THPT quốc gia. Công tác in sao đề sẽ do Phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục chủ trì làm đầu mối triển khai. Chúng tôi sẽ tham mưu với Ban Giám đốc Sở có biện pháp bố trí cả về thời gian, nhân sự, đảm bảo chính xác nhất, không để xảy ra sai sót.

Năm nay, đề thi có tới 24 mã đề thi khác nhau để mỗi học sinh có một đề thi. Để làm được việc này, cần dành nhiều thời gian, bố trí cán bộ có kinh nghiệm tham gia in sao đề thi”.

