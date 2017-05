Đường dây mại dâm của Kristin M. Davis có hơn 50 gái mại dâm, khách hàng phải trả từ 1.000 USD đến 5.500 USD cho một giờ “vui vẻ”.

Kristin M. Davis sinh ngày 7/7/1977 tại bang California, Mỹ. Người phụ nữ này điều hành đường dây mại dâm cao cấp phát triển nhất ở New York, mang tên Wicked Models, với danh sách khách hàng lên tới 10.000 người cho đến khi bị bắt vào năm 2008.

Con đường trở thành "má mì" khét tiếng

Kristin M. Davis tốt nghiệp trung học từ 15 tuổi. Không có điều kiện kinh tế, nữ sinh này phải bỏ học đại học để đi làm ở tiệm giặt là.

Năm 20 tuổi, Davis đi học vào buổi tối, đi làm vào ban ngày để trang trải cho cuộc sống. Davis nhận bằng cử nhân kinh doanh năm 26 tuổi.

Kristin M. Davis

làm giàu nhờ điều hành đường dây gái gọi "triệu đô". Ảnh: Getty.

Sau đó, Davis làm phó chủ tịch của một quỹ phòng hộ trị giá hơn 2 tỷ USD. Từ một nhân viên trợ lý kinh doanh, bà dấn thân vào đường dây mại dâm với vai trò "má mì" để có thể kiếm được nhiều tiền hơn cho gia đình vì mẹ ốm nặng.

Việc kinh doanh của bà kiếm về hơn 5 triệu USD chỉ trong vòng một năm. Đường dây này có hơn 50 gái mại dâm, khách hàng phải trả từ 1.000 USD đến 5.500 USD cho một giờ “vui vẻ”.

Với người mẫu hạng A, mức giá trung bình là 3.000 USD một giờ, phục vụ tối thiểu 4 giờ. Khách hàng của Davis hầu hết là những doanh nhân, vận động viên, ngôi sao thể thao… Các cô gái chân dài thích được ở bên cạnh họ.

Do khoản thu nhập cao đã khiến những nữ diễn viên và người mẫu xinh đẹp đang tìm kiếm cơ hội đổi đời tại New York hay Los Angeles dấn thân vào việc bán dâm. Một số sẵn sàng bỏ sự nghiệp bởi mức thu nhập quá béo bở so với mức lương của công việc hợp pháp.

Theo Davis, hầu hết gái mại dâm là người mẫu hàng đầu của Victoria's Secret, Ford Models… Nhiều cô gái từng tham gia vào các show diễn của Michael Kors và Gucci. Họ được trả 20.000 USD cho một quảng cáo của hãng mỹ phẩm L’Oreal. Những cô gái này không phải là những cô gái bình thường thích sắm đồ hiệu. Họ là những dân chơi trác táng. Với một số cô nghiện ma túy và tiệc tùng liên miên thì 20.000 USD có thể hết trong vòng một tuần.

Những khách hàng triệu đô

Davis khét tiếng với scandal cung cấp gái mại dâm cho Eliot Spitzer, cựu thống đốc New York. Ông là nhà chính trị, đảng viên đảng Dân chủ nổi tiếng với chiến dịch nhân đạo. Tuy nhiên ông đã phải từ chức khi bị cáo buộc sử dụng các cô gái trong đường dây mại dâm cao cấp.

Davis cũng tuyên bố từng cung cấp gái mại dâm cho Dominique Strauss-Kahn, giám đốc IMF tại New York vào năm 2006, khi ông chạy đua vào vị trí ứng cử viên tổng thống Pháp. Davis nói rằng ông Strauss-Kahn đã gọi cho bà ta và trả 1.200 USD cho 2 giờ “vui vẻ”.

Nhiều chính trị gia, ngôi sao nổi tiếng từng tìm tới Davis để giao dịch những cuộc gặp "thân mật". Ảnh: Filthy.

“Ông ấy muốn ‘thân mật’ với một cô người Mỹ 100% và phải còn trinh. Về sau, cô gái đó than thở với tôi rằng, ông ta thô lỗ, nóng nảy, và cô ấy không bao giờ muốn gặp lại con người này nữa”, Davis kể lại.

Ngoài ra bà ta cũng liên quan đến vụ bê bối của David Beckham gây chấn động dư luận. Irma Nici, cô gái đẹp nhất của Davis, tuyên bố với tạp chí In Touch rằng từng qua đêm với chàng cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Beckham và vợ đã bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc không đúng sự thật. Chàng cầu thủ nổi tiếng tuyên bố kiện tờ In Touch vì tội bôi nhọ danh dự cá nhân. Tuy nhiên, ban đầu, anh đã thất bại trong nỗ lực để chứng minh cô gái bán dâm bịa đặt.

Đường dây gái gọi bị triệt phá

Năm 2008, cảnh sát đã triệt phá đường dây mại dâm cao cấp của Davis và thu được cuốn sổ ghi toàn bộ thông tin của khách hàng. Số tiền mà má mì này phải trả để được tại ngoại là 2 triệu USD.

Davis phải chịu bốn tháng tù ở nhà tù trên đảo Riker, thành phố New York và 2 năm rưỡi bị quản thúc. Theo luật sư của Davis, danh sách khách hàng của bà dài nhất nước Mỹ và những cái tên còn lại trong cuốn sổ khách hàng vẫn là điều bí ẩn.

Sau khi ra tù, Davis ứng cử làm thống đốc bang New York năm 2010 trên nền tảng các chiến dịch hợp pháp hóa mại dâm, cần sa, hôn nhân cùng đồng tính và các quyền về súng. Tuy nhiên năm 2014, bà ta bị kết án 2 năm tù vì phân phối và sở dụng ma túy.

"Má mì" Davis được trả tự do vào tháng 5/2016.

Bảo Ngân