Sau chuyện không may của Trấn Thành, các cây hài khác cũng nên xem lại bản thân nếu không muốn là cái tên tiếp theo bị "điểm danh".

Sự việc Đài Vĩnh Long đề nghị loại Trấn Thành khỏi ghế huấn luyện viên chương trình dành cho trẻ em mang tên Tuyệt đỉnh song ca nhí gây ra nhiều tranh cãi những ngày qua.

Trong khi Trấn Thành lên tiếng xin lỗi khán giả vì có những phát ngôn chưa chuẩn mực và hứa tự thay đổi bản thân, giám đốc đài, ông Lê Thanh Nguyên cũng có những chia sẻ xung quanh quyết định của mình một cách hợp tình hợp lý.

Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, đây cũng là lời cảnh báo đến những ai đang mang trên người danh xưng nghệ sĩ. Tức nếu không tự ý thức kiểm soát bản thân, chọn cách diễn hời hợt khi đứng trên sân khấu, họ hoàn toàn có thể “mất cả chì lẫn chài”.

Bài học không chỉ dành riêng cho Trấn Thành

Trả lời phỏng vấn với Zing.vn, ông Lê Thanh Nguyên nhận xét về Trấn Thành là người có tài năng. Tuy nhiên, cây hài này có những phát ngôn chưa chín chắn và cũng tham gia những game show hài không có kịch bản. Điều này khiến ông đưa ra nhận định Trấn Thành không phù hợp để ngồi ghế nóng game show hướng đến đối tượng trẻ em.

Tuy nhiên, nếu xét trên những ý do này, Trấn Thành chắn chắn không là trường hợp duy nhất. Việc anh bị gọi tên có thể do một chút thiếu may mắn và dĩ nhiên, những cây hài còn lại cũng nên bắt đầu có những tính toán nếu không muốn là người bị điểm danh tiếp theo.

Một cảnh Việt Hương ép Chí Tài hôn Băng Di trên sân khấu.

Thời gian vừa qua, những màn tung hứng kém duyên, những bình luận thô, đùa giỡn “khiếm nhã” hay đem chuyện đời tư lên sân khấu không còn quá xa lạ với khán giả. Và tiếc thay, những người thường xuyên bị khán giả chê trách này lại không phải gương mặt mới chưa có kinh nghiệm trên sân khấu hay những người ngoại đạo mà lại là hàng loạt tên tuổi có vị trí trong làng hài.

Chẳng hạn, Trường Giang nhiều lần “cưỡng hôn” các bạn diễn nữ như Kim Tuyến, Angela Phương Trinh, Vân Trang hay Kathy Uyên trên sân khấu Ơn giời. Tự Long còn cắn cả đồng nghiệp xinh đẹp khi quá “hưng phấn” trong những tiết mục.

Việt Hương sau khi xem màn trình diễn lột dừa của thí sinh đã bình luận: “Nói về lột thì nam là số một, nữ dám lột không? Làm sao dám lột. Đứng yên cho người ta lột không hà”.

Cả MC kỳ cựu là một nghệ sĩ hài như Xuân Bắc khi bị đặt vào tình huống cũng “bị hớ”, với nhiều câu nói khá vô duyên. Chẳng hạn trong một tình huống anh nói với diễn viên hài Kiều Linh: “Xin chia buồn với cái buồng trứng của chị”.

Và còn rất nhiều những trường hợp khác mà nếu xét ra, họ cũng hoàn toàn có khả năng bị đưa ra phán xử như đồng nghiệp của mình. Sự việc lần này dĩ nhiên cũng không phải là lời cảnh báo riêng cho riêng Trấn Thành.

Cần hơn lời xin lỗi

Cách đây vài tháng, sự việc Việt Hương bị danh ca Hương Lan lên tiếng chỉ trích vì màn giễu cợt “quá sức thô tục” trên sân khấu một đám cưới tại hải ngoại, khiến bà và ông xã quyết định “xấu hổ đứng lên ra về”.

Thời điểm đó, cây hài hải ngoại nhanh chóng viết thư tay thay cho lời xin lỗi vì đã làm phiền khán giả. Sau lời giải thích ngắn gọn, Việt Hương cũng cho biết: “Mọi giải thích lúc này không phải để biện hộ, mà đã sai thì phải sửa".

Sau cùng, Việt Hương tự phạt bản thân 2 năm tới không được tham gia các buổi tiệc và sẽ kỹ lưỡng trong lời ăn tiếng nói. Chị cũng cảm ơn đàn chị đã dạy cho mình bài học trên bước đường đời.

Hay mới đây, sau tranh cãi giám đốc Đài truyền hình Vĩnh Long tuyên bố không cho Trấn Thành lên sóng, nam danh hài cũng chọn cách xin lỗi.

Anh nói: “Xin quý vị khán giả nào đã thương Trấn Thành thì hãy bỏ qua hết cho Trấn Thành về những phát ngôn, hành vi mà khiến mọi người không hài lòng trong thời gian vừa qua. Tôi khẳng định: 'Có mình ngày hôm nay là nhờ có quý vị khán giả'. Sau cùng, Trấn Thành cũng hứa sẽ mang đến hình ảnh mới mẻ, tích cực hơn trong mắt công chúng.

So với phát biểu đầy tính thách thức: "Nếu khán giả thấy hài nhảm, hãy tắt tivi” trước đây thì lần này, cây hài đã có thái độ xuống nước và được lòng hơn.

Với một ngôi sao có tài năng cùng cái tôi lớn như Trấn Thành, phải nói lời xin lỗi có lẽ không dễ dàng. Nhưng Thành đã nói, tức anh ý thức được những gì người khác đang nói về mình.

Cảnh hài của Thu Trang và Tiến Luật.

Sau những ồn ào liên quan đến “hài nhảm”, điều khán giả mong chờ tiếp theo không phải là những lời xin lỗi nữa mà là hành động cụ thể, ý thức sửa chữa thật lòng. Hài nhảm, hài không đầu tư tràn lan vì nghệ sĩ quá dễ dãi với nghiệp diễn của mình và không tôn trọng khán giả.

Trở lại với Việt Hương, sau lời hứa của mình, người ta ít thấy chị trên truyền hình hơn hẳn. Mới đây, cây hài mới nhận lời làm giám khảo chương trình Sinh ra để tỏa sang. Dù chưa phát sóng nhưng theo chia sẻ trong show này, chị cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói hơn bao giờ hết. Điều này cũng rất mong sẽ được Trấn Thành, Trường Giang và rất nhiều cây hài khác ý thức được vai trò của mình khi lên sân khấu.

Xét cho cùng, khán giả sau khi phải ăn quá nhiều món ăn không mấy ngon lành, họ xứng đáng được đối đãi tốt hơn.

Những người mang trên lưng danh xưng "nghệ sĩ", xin đừng vì cát-xê khủng, vì mải chạy show mà thiếu đầu tư cho vai diễn của mình để có ngày khán giả phải quay lưng.

Lam Khê