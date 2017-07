Giá như mẹ cậu bé chơi đàn bình tĩnh hơn một chút, giá như những người chia sẻ, bình luận có trách nhiệm hơn thì … mọi việc đã khác.

Mạng xã hội đã thực sự có sức ảnh hưởng vô cùng lớn và sâu rộng trong đời sống xã hội hiện nay. Chính vì thế, mỗi câu chuyện, bức ảnh, dòng trạng thái... được chia sẻ trên các trang cá nhân nếu “có vấn đề” một chút (dù tốt hay xấu) thường được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Câu chuyện cậu bé chơi đàn trên phố đi bộ “bị công an quát nạt” được mẹ cháu chia sẻ trên facebook đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và tạo ra một cuộc tranh luận giữa nhiều luồng ý kiến. Sự việc vãn hồi khi cuối cùng chính mẹ cậu bé lên tiếng xin lỗi lực lượng công an phường vì thương con một cách “mù quáng” nên mới nóng vội chia sẻ những thông tin phản ứng thái quá trên Facebook.

Dù sao, câu chuyện này cũng đã kết thúc với sự giải toả về tâm lý của cả hai phía - lực lượng công an và gia đình cháu bé. Đặc biệt là người mẹ đã nhận ra cái sai của mình và công khai xin lỗi các anh công an như khi chị đã từng công khai bênh vực con mình và "tố" công an phường.

Phố đi bộ Hà Nội- nơi xảy câu chuyện gây tranh cãi về cậu bé chơi đàn phải được cấp phép.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện đáng buồn thời gian qua xuất phát từ việc chia sẻ, bình luận khi chưa kiểm chứng thấu đáo của những người dùng mạng xã hội. Sau hàng loạt vụ việc đáng tiếc vừa qua, có cả những vụ khiến người trong cuộc không chịu nổi búa rìu dư luận đã tìm đến cái chết, mới thấy, mạng xã hội “lợi- hại” cỡ nào và càng đòi hỏi những người sử dụng nó phải biết tôn trọng người xung quanh, có trách nhiệm với bất cứ hành động nào trên mạng "ảo".

Có một qui luật khi sử dụng mạng xã hội là những gì được nói “quá” lên cũng có sức lan nhanh ghê gớm, dù đó là việc tốt hay xấu, và thường thì cái xấu, cái tiêu cực có sức lan truyền mạnh mẽ hơn cả.

Là người thông minh, có trách nhiệm, trước khi like hay share bất kỳ thông tin nào trên mạng xã hội, bạn cũng cần tìm hiểu kỹ càng, tham khảo các luồng ý kiến để đưa ra hành động đúng đắn. Nhiều kẻ chỉ "like dạo", comment vô trách nhiệm, nói cho thoả một cơn thịnh nộ nào đó của cá nhân mà không cần biết người trong cuộc đang phải hứng chịu “gạch – đá” kia nghĩ gì.

Còn nhớ câu nói của Khổng Tử: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (nghĩa là điều gì ta không muốn thì đừng làm cho người khác) để tự răn bản thân khi quyết định làm gì đó, gặp những chuyện dù tốt đẹp hay chướng tai gai mắt trên mạng xã hội... hãy bỏ thời gian tìm hiểu một chút nếu đó là vấn đề bạn quan tâm, rồi mới có các hành động tiếp theo.

Trên xã hội hiện nay, nhiều khi cái xấu lại lấn át cái tốt nên rất cần những con người, những suy nghĩ, những hành động có trách nhiệm. Đừng nhìn cuộc sống lúc nào cũng màu xám, để rồi than trách, kéo tinh thần của bản thân và những người xung quanh mình đi xuống, khiến mọi người hư hao niềm tin vào cuộc sống./.

Vũ Hạnh/VOV.VN