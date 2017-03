Ngày 31/3, các đơn vị đầu mối kinh doanh, phân phối mặt hàng gas tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam đã công bố giá gas tháng 4/2017 sẽ giảm 2.083 đồng/kg, tương đương 25.000 đồng/bình 12kg so với tháng 3/2017.

Lý giải nguyên nhân giá gas tháng 4/2017 giảm so với tháng 3/2017, ông Trần Văn Phúc, Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) cho biết, do giá gas thế giới bình quân tháng 4/2017 vừa công bố ở mức 460 USD/tấn, giảm 80 USD/tấn so với tháng 3/2017 nên giá gas trong nước được điều chỉnh giảm theo, nhằm đảm bảo thủ quy luật thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng.

Hiện tại, mức giá gas mới đã được thông báo đến các đại lý, cửa hàng kinh doanh cũng như người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Mức giá giảm sẽ được áp dụng kể từ 7 giờ 30 ngày 1/4/2017, đồng thời mức giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tại khu vực phía Nam sẽ ở mức trung bình khoảng 310.000 - 320.000 đồng/bình 12 kg.

Mỹ Phương/TTXVN