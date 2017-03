Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1982, ở tại Khu đô thị Royal City, số 72 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 3, điểm a – Bộ luật Hình sự.

Vụ án được phát hiện vào cuối tháng 3/-2016, khi anh Vũ Đức Tâm (sinh năm 1971, trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) gửi đơn đến Công an phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tố cáo Nguyễn Thị Hằng đã nhận của anh 420 triệu đồng để hứa xin cho anh về công tác tại Ban Tổ chức Trung ương. Sau khi nhận tiền, Hằng không thực hiện như đã cam kết và không trả lại tiền cho anh Tâm.

Qua điều tra, đã xác định: Thông qua trao đổi trên mạng xã hội, anh Vũ Đức Tâm quen Nguyễn Thị Hằng. Quá trình quen biết, Hằng biết anh Tâm có nhu cầu theo học thạc sỹ và chuyển công tác từ Thanh tra huyện Lạc Thủy về công tác tại Hà Nội. Mặc dù Hằng không có nghề nghiệp ổn định, không có khả năng xin học cũng như xin chuyển công tác theo nguyện vọng của anh Tâm, nhưng Hằng vẫn tự giới thiệu Hằng là Tiến sỹ, Giảng viên Trường đại học Sư phạm I Hà Nội, có khả năng xin cho anh Tâm thi đỗ vào học Thạc sỹ tại Học viện Hành chính Quốc gia và yêu cầu anh Tâm đưa cho Hằng 100 triệu đồng. Do tin tưởng Hằng nên ngày 25/2/2016, anh Tâm đã vay tiền và chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hằng.

Đến đầu tháng 3/2016, anh Tâm có nguyện vọng xin chuyển công tác về Ban Tổ chức Trung ương làm việc nên đã nói chuyện với Hằng. Hằng nói có quan hệ rộng, có thể xin chuyển công tác cho anh Tâm được và yêu cầu anh Tâm đưa cho Hằng 20.000 USD tiền chi phí. Do chưa có tiền nên anh Tâm phải mang xe ô tô đi bán và đưa cho Hằng thêm 320 triệu đồng. Nhưng sau đó Hằng không lo được cho anh Tâm đi học và cũng không xin chuyển việc được cho anh Tâm. Anh Tâm đã nhiều lần đòi tiền, song Hằng không trả và bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Trường đại học Sư phạm I Hà Nội và xác định: Từ năm 2004 đến nay, Trường đại học Sư phạm I Hà Nội không có cán bộ, công nhân viên, giảng viên nào có tên là Nguyễn Thị Hằng.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an còn nhận được đơn của anh Nguyễn Quang Đạt (Giám đốc Công ty TNHH Việt Châu, ở Lâm Thao, Phú Thọ) tố cáo Hằng lừa đảo chiếm đoạt của anh số tiền 80 triệu đồng thông qua việc đầu tư và kinh doanh cung cấp lương thực, thực phẩm, giống cây trồng, rau an toàn, gia súc, gia cầm cho thị trường thành phố Hà Nội. Cơ quan Công an đã tiến hành điều tra làm rõ và xác định, đây chỉ là tranh chấp dân sự nên không đề cập xử lý về hình sự đối với Hằng về hành vi này.

Kim Anh (TTXVN/Tin Tức)