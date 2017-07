Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Ocean Bank, đã có hành vi tham ô hơn 49 tỉ đồng của nhà nước. Hành vi tham ô của Sơn nhận được sự giúp đỡ đắc lực của Chủ tịch HĐQT Ocean Bank Hà Văn Thắm.

Bị can Nguyễn Xuân Sơn (trái) và Hà Văn Thắm

Ngày 26.7, nguồn tin Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 51 bị can trong vụ đại án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank). Trong số này, bị can Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank, bị truy tố về 4 tội danh: tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái; và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Ocean Bank, bị truy tố về 3 tội: tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái. Bị can Nguyễn Minh Thu, nguyên tổng giám đốc, bị truy tố về 2 tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái. Bị can Nguyễn Văn Hoàn, nguyên phó tổng giám đốc, bị truy tố về 2 tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị can Hoàng Thị Hồng Tứ, Phạm Hoàng Giang, nguyên là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty BSC, bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị can Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng; Hứa Thị Phấn, cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây Dựng) và Trần Văn Bình, Tổng giám đốc Công ty Trung Dung, bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị can còn lại bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiền của PVN là tiền của Nhà nước

Theo cáo trạng, cuối năm 2008, Tập đoàn dầu khí VN (PVN) ký thỏa thuận và trở thành cổ đông, đối tác chiến lược của Ocean Bank, đồng thời cử Nguyễn Xuân Sơn sang tham gia quản lý với chức vụ tổng giám đốc và là người đại diện phần vốn góp của PVN tại đây. Lợi dụng việc PVN là đối tác chiến lược, Nguyễn Xuân Sơn đã lạm dụng quyền hạn để yêu cầu Hà Văn Thắm phải chi nhiều khoản tiền gọi là “chăm sóc khách hàng” ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với tiền gửi của PVN và giao cho Sơn toàn quyền quyết định.

Từ đó dẫn đến chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới dạng thu phí của khách hàng thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ khống với Công ty BSC, thu khoản tiền hơn 69,3 tỉ đồng chuyển cho Sơn. Cơ quan tố tụng làm rõ hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn của Nguyễn Xuân Sơn có sự trợ giúp đắc lực của Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Hoàng Giang và Hoàng Thị Hồng Tứ.

Đầu năm 2011, Hà Văn Thắm ra chủ trương về việc chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng toàn quốc trong hệ thống Ocean Bank. Từ chủ trương này, Ban Giám đốc Ocean Bank đã chỉ đạo lãnh đạo các khối nghiệp vụ cùng 34 bị can nguyên là lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện việc chi lãi suất ngoài hợp đồng, là trái quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất. Kết quả điều tra làm rõ tổng số tiền Ocean Bank đã chi ngoài hợp đồng cho khách hàng gửi tiền là trên 1.576 tỉ đồng, đây là hậu quả của hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng do các bị can gây ra. Trong đó, Hà Văn Thắm được xác định là người giữ vai trò chính, các bị can còn lại giữ vai trò giúp sức.

Cơ quan tố tụng xác định trong khoản tiền 1.576 tỉ đồng chi lãi suất ngoài hợp đồng, Ocean Bank đã chi 246 tỉ đồng cho Nguyễn Xuân Sơn theo yêu cầu và đã bị bị can này chiếm đoạt. Theo tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu (PVN góp 20% vốn điều lệ của Ocean Bank) trong khoản hơn 246 tỉ đồng thì Nguyễn Xuân Sơn đã chiếm đoạt khoản tiền 49,3 tỉ đồng là tiền của nhà nước mà Sơn đại diện quản lý, cấu thành tội tham ô tài sản. Đối với hành vi này, Hà Văn Thắm giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Sơn chiếm đoạt khoản tiền này. Còn lại khoản tiền hơn 197 tỉ đồng xác định Nguyễn Xuân Sơn có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho các cổ đông của Ocean Bank.

Theo cáo trạng, trong tổng số tiền 1.576 tỉ đồng sau khi đã trừ đi 246 tỉ đồng chi cho Nguyễn Xuân Sơn thì các bị can khác có hành vi cố ý làm trái phải chịu trách nhiệm với khoản thiệt hại gây ra cho các cổ đông Ocean Bank là 1.329 tỉ đồng.

Vì sao Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn bị truy tố

Cũng theo cáo trạng, Hà Văn Thắm đã mua lại 84,9% cổ phần Ngân hàng Đại Tín từ nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn, nhưng phải trả nợ giúp nhóm này hơn 3.500 tỉ đồng. Sau đó, Thắm bán lại Ngân hàng Đại Tín cho Phạm Công Danh với giá 800 tỉ đồng.

Để Danh đồng ý, Thắm cho Phạm Công Danh vay 500 tỉ đồng thông qua Công ty Trung Dung của Danh. Trong khi đó, công ty này không đủ điều kiện để vay vốn, không có tài sản đảm bảo. Việc cho vay này đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho Ocean Bank hơn 540 tỉ đồng cả gốc và lãi. Bị can Hà Văn Thắm giữ vai trò chính, các bị can Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn, Trần Văn Bình có vai trò đồng phạm.

Trước đó, vụ án này đã được đưa ra xét xử nhưng sau đó TAND TP.Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ thêm một số tình tiết; từ quyết định của tòa, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 3 bị can, nâng tổng số các bị can trong vụ án lên 51.

Thái Sơn