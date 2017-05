Thông qua thương vụ mua bán 10.000 container với một công ty nước ngoài, Nguyễn Hồng Anh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CASCon đã chỉ đạo Trưởng phòng kinh doanh lập hồ sơ giả chiếm đoạt tiền...

Ngày 5-5, được biết, Viện KSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố Nguyễn Hồng Anh, trú tại tòa nhà Keang Nam, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Container Quốc tế CAS (Công ty CASCon) và Nguyễn Thị Ngà, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CASCon về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Công ty CASCon được thành lập từ liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) với Công ty Toong Goen Đài Loan. Sau 3 lần thay đổi tên và chủ trương thoái vốn của Tập đoàn Vinashin, Công ty có tên gọi là CASCon. Trong đó, Vinashin có tỷ lệ góp vốn từ 55% xuống 8,89% vốn; còn lại, là vốn của một công ty thuộc Vương quốc Anh và một công ty của Hoa Kỳ.

Ngày 27-4-2010, Công ty UASC của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất có đặt mua của Công ty VTC (tên gọi trước của CASCon) 10.000 container. Hai bên thống nhất giá bán là 4.038 USD/container, với phương thức Công ty VTC bán trực tiếp cho Công ty UASC 1.000 container và bán gián tiếp qua Công ty TNHH container VTC ở nước ngoài 9.000 container.

Đơn hàng Công ty VTC bán trực tiếp 1.000 container cho Công ty UASC đã giao dịch thành công, bên mua đã trả đủ tiền về tài khoản của Công ty VTC mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng VCB) và Ngân hàng Agribank.

Với mục đích thông qua thương vụ mua bán này để lập hồ sơ giả chiếm đoạt tiền của Ngân hàng VCB, Nguyễn Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà soạn thảo 2 hợp đồng và các phụ lục hợp đồng.

Trong đó, hợp đồng thứ nhất số 1005/SNI-VTC và các phụ lục hợp đồng liên quan, Nguyễn Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà giả là đại diện Công ty Sunny Investment (Công ty SNI), ký với tên Mairia Tsai. Theo đó, Công ty VTC sản xuất 9.000 container bán cho Công ty SNI.

Nguyễn Hồng Anh trong phiên tòa sơ thẩm tại Hà Nội ở một vụ án khác. Ảnh CTV.

Công ty UASC là bên nhận hàng sẽ thanh toán cho bên thi công, tiền được chuyển đến tài khoản Ngân hàng VCB quản lý để Nguyễn Hồng Anh sử dụng hợp đồng giả này vay tiền Ngân hàng VCB theo chủ trương của Nhà nước cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu vay tiền.

Hợp đồng thứ hai, số 100611-2/SNI-UASC và các phụ lục liên quan, Nguyễn Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà giả đại diện Công ty SNI ký với tên Jennifer Nguyen với nội dung: Công ty VTC sản xuất, bán 9.000 container cho Công ty UASC thông qua trung gian Công ty SNI.

Trong đó, Công ty VTC là bên thi công, Công ty SNI là bên bán hàng, Công ty UASC là bên mua hàng. Các khoản thanh toán cho bên thi công sẽ được bên mua trả cho bên bán hàng vào tài khoản của Công ty SNI tại Ngân hàng Hồng Kông.

Thực chất, Công ty SNI là "sân sau" của Nguyễn Hồng Anh, vì trước đó Nguyễn Hồng Anh và một người Đài Loan thành lập công ty này tại quần đảo Virgin thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh. Công ty SNI không hoạt động sản xuất kinh doanh gì; sau khi sử dụng xong vào mục đích chuyển tiền nêu trên, nó đã được bán cho một người Đài Loan khác.

Về phía Ngân hàng VCB, do tin tưởng Công ty VTC là khách hàng truyền thống, thực tế, việc Công ty CASCon sản xuất hàng container cho Công ty UASC là có thực nên, không phát hiện được việc làm gian dối của Nguyễn Hồng Anh. Căn cứ vào bộ hồ sơ giả, bao gồm Hợp đồng số 1005/SNI-VTC và các giấy tờ liên quan, Ngân hàng VCB đã đề xuất cấp tín dụng và giải ngân cho Nguyễn Hoàng Anh vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container cho khách hàng.

Tuy nhiên, mặc dù phía Công ty UASC đã chuyển trả đủ hơn 39 triệu USD tiền mua 9.000 container theo hợp đồng số 100611-2/SNI-UASC vào tài khoản của Công ty SNI mở tại Hồng Kông, nhưng Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho Ngân hàng VCB một phần tiền, hiện còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng Việt Nam.

Khi Ngân hàng VCB đòi nợ, Nguyễn Hồng Anh lại chỉ đạo Nguyễn Thị Nga tiếp tục gian dối, tạo dựng thư xác nhận Công ty SNI nợ tiền Công ty CASCon dẫn tới Công ty do Nguyễn Hồng Anh làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc không có tiền thanh toán với ngân hàng…

Trong vụ án này, Nguyễn Hồng Anh là chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Thị Ngà là đồng phạm giúp sức cùng Nguyễn Hồng Anh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng VCB. Sở dĩ Nguyễn Thị Ngà "trung thành" với Nguyễn Hồng Anh là do ngoài tiền lương được Công ty VTC trả hằng tháng, Nguyễn Hồng Anh còn thỏa thuận miệng trả trực tiếp cho Nguyễn Thị Ngà 1.000 USD/tháng.

Đối với 2 cán bộ Ngân hàng VCB trực tiếp xét duyệt cho Nguyễn Hồng Anh vay tiền, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng". Song, quá trình điều tra xác định 2 người này vi phạm với lỗi vô ý, không có động cơ vụ lợi, nên cơ quan Công an xét thấy không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự.

Được biết, nhằm xử lý triệt để những sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin (cũ), Nguyễn Hồng Anh với tư cách người đứng đầu một công ty "con" của Vinashin còn liên quan đến một số vi phạm khác đang được cơ quan tố tụng xử lý.

