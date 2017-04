Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Kim Tuyến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.”

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Kim Tuyến (sinh năm 1975, trú tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 267, khoản 2, điểm b - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Trịnh Thị Kim Tuyến nguyên là cán bộ y tế Cơ sở giáo dục Thanh Hà - Tổng cục VIII, Bộ Công an từ tháng 10/1998 đến tháng 2/2009, cấp bậc Trung úy. Sau khi xuất ngũ, Tuyến đi làm thuê tại các Phòng khám bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vào cuối năm 2013, trong quá trình làm thuê tại Phòng khám đa khoa Mễ Trì (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Tuyến quen biết chị Nguyễn Thị Phương Hoa (sinh năm 1961, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) là bác sỹ Bệnh viện Mắt Hà Nội cùng làm ngoài giờ tại Phòng khám trên với Tuyến.

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Tuyến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Hoa và các bị hại, bằng cách nói dối chị Hoa và các bị hại là Tuyến có nhiều mối quan hệ quen biết, có khả năng xin được việc cho những người có nhu cầu vào công tác tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) với chi phí từ 200-300 triệu đồng/trường hợp.

Mặc dù không có khả năng xin việc, nhưng với mục đích lừa đảo, Tuyến thường xuyên mặc trang phục Cảnh sát nhân dân và giới thiệu với chị Hoa và các bị hại là Tuyến có chị họ làm Phó Phòng Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an nên có khả năng xin được việc vào công tác tại Bệnh viện 19-8. Để chị Hoa và các bị hại tin tưởng giao tiền cho Tuyến, Tuyến đã làm giả 3 giấy thông báo và 6 quyết định của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an về việc tuyển dụng các trường hợp xin việc để chiếm đoạt của chị Hoa và các bị hại.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tuyến đã không xin được việc làm cho các bị hại như đã hứa hẹn. Tổng cộng, Tuyến đã chiếm đoạt của chị Hoa và 6 bị hại số tiền 1,26 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên Tuyến đã sử dụng để chi tiêu cá nhân hết, đến nay mới khắc phục, trả được cho các bị hại 284 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tuyến khai đã tự đánh máy làm giả 3 giấy thông báo và 6 quyết định của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an về việc tuyển dụng của 6 trường hợp xin việc trên. Đồng thời, Tuyến đến cửa hàng photocopy trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) để scan mẫu con dấu của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân từ Quyết định tuyển dụng trước đó của Tuyến vào các giấy tờ trên và giả mạo chữ ký của lãnh đạo Tổng cục Chính trị.

Đối với một giấy thông báo và ba thẻ điều dưỡng viên của Bệnh viện 19-8 là do Tuyến tự đánh máy rồi lên mạng Internet tìm mẫu dấu của Bệnh viện 19-8 scan lên những giấy tờ này để đưa cho các bị hại. Hành vi này của Tuyến bị Viện kiểm sát xác định là đã cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”./.