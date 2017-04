Chiều 6/4, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó trưởng Trạm CSGT huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, đang truy tìm chiếc xe và lái xe vận chuyển gỗ lậu.

Vào khoảng 21h ngày 5/4, khi đang làm đang nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Hương An, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Cảnh sát giao thông huyện Thăng Bình phát hiện xe ben biển kiểm soát 92C-07352 chạy hướng Nam - Bắc có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Số gỗ lậu trộn lẫn đất bị đổ tràn ra quốc lộ, gây khó khăn cho giao thông đi lại. (Ảnh: Zing).

Khi lực lượng chức năng đang kiểm tra, lái xe đã nâng thùng xe trút gỗ xuống đường rồi bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát giao thông đã đuổi theo bắt được phụ xe Huỳnh Công Tùng, 24 tuổi trú tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã lập biên bản bàn giao đối tượng và 3,8 khối gỗ xoan đào thu giữ được cho Công an huyện Quế Sơn tiếp tục điều tra làm rõ: “Khi 2 cán bộ lên kiểm tra thì lái xe dùng thủ đoạn đổ đất và gỗ xuống giữa đường, anh em đã nhanh chóng lập biên bản ghi nhận tình hình, giải phóng giao thông và bàn giao cho Công an huyện Quế Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an đang truy tìm chiếc xe và lái xe”./.

PV/VOV-miền Trung