Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Tĩnh đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng trên phố khiến 2 người bị thương.

Danh tính hai đối tượng bị truy nã là Trần Lê Vinh Quang (32 tuổi, quê Đà Nẵng, hiện tạm trú tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) và Phạm Văn Thành (22 tuổi, trú tại thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị, ai bắt được 2 đối tượng trên phải nhanh chóng áp giải đến trụ sở Công an, Viện kiểm sát Nhân dân hoặc trụ sở UBND gần nhất, đồng thời báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Tĩnh (số 173, đường Xuân Diệu, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh), theo số điện thoại: 0692.928.258.

Đối tượng Thành (bìa trái) và Quang bị CQĐT Công an TP Hà Tĩnh truy nã toàn quốc (ảnh CAHT)

Bên cạnh đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Tĩnh cũng kêu gọi 2 đối tượng trên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật .

Liên quan đến vụ nổ súng trên phố, trước đó vào ngày 19/4, Công an Thành phố Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng: Võ Viết Siêu (Siêu Anh), Dương Ngọc Tú (Tú nhậu), Phan Bình An, Lê Xuân Thìn (Thìn kều) và Nguyễn Xuân Dũng (Dũng đại), cùng trú tại thành phố Hà Tĩnh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Như đã đưa tin, vào đêm 5/4/2017, tại ngã 4 đường Hàm Nghi và Lê Duẩn (TP.Hà Tĩnh), từ mâu thuẫn trước đó tại một quán hát, nhóm của Trần Lê Vinh Quang (biệt danh Tuấn Beo) và Phạm Văn Thành (còn gọi Thành Lộc) đã dùng súng bắn nhiều phát vào nhóm của đối tượng Võ Viết Siêu khiến Võ Khắc Phương (Phương Tòng) và Dương Mạnh Cường (Cường Bọng) trúng đạn.

Hậu quả khiến Phương bị bắn 3 phát vào chân, Cường bị bắn 2 phát vào xương chậu, hiện đang điều trị tại Hà Nội. Xe taxi trúng nhiều phát đạn bị vỡ kính hậu và kính cửa sau bên trái.

Sau khi gây án, 2 đối tượng Trần Lê Vinh Quang và Phạm Văn Thành đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Bá Mạnh