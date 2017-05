Chiều 12-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định truy nã toàn quốc đối với Bạch Hồng Quyền, sinh ngày 17-8-1989, quê Thôn Cói, xã An Đỗ, huyện Lục Bình, tỉnh Hà Nam về tội Gây rối trật tự công cộng tại UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, Ngày 3-4-2017, có khoảng 2.000 giáo dân ở xã Thạch Bằng và xã Thạch Kim huyện Lộc Hà do Bạch Hồng Quyền cầm đầu, kích động, mang theo băng rôn, khẩu hiệu, loa thùng kéo đến trụ sở UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh lợi dụng việc khiếu kiện đền bù sự cố môi trường biển đã gây rối ANTT làm cho cơ quan UBND huyện Lộc Hà bị đình trệ hoạt động 8h40 đến 15h15 cùng ngày.

Đồng thời đám đông đã tạo cớ đuổi đánh và bắt giữ đồng chí Nguyễn Bảo Trung, cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, bao vây không cho lực lượng y tế vào đưa đi cấp cứu.

Bạch Hồng Quyền, đối tượng đội mũ đen tham gia gây rối, bắt giữ người trái pháp luật tại UBND huyện Lộc hà ngày 3-4-2017.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh tin báo tố giác tội phạm về hành vi vi phạm pháp luật của một số đối tượng tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà vào ngày 3-4-2017, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm và nhận thấy đây là vụ việc rất nghiêm trọng, có sự tham gia đông người, tính chất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến ANTT, ngày 12-4, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự số 10/CSĐT-PC44 về các tội "gây rối trật tự công cộng” và “bắt giữ người trái pháp luật”, quy định tại Điều 245 và Điều 123 của Bộ luật Hình sự.

Lộc Hà.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18-4-2017, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Hồng Quyền, sinh ngày 17-8-1989, tại Thôn Cói, xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

Sau khi xác minh cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh kết luận, hiện nay không biết bị can Bạch Hồng Quyền đang ở đâu, căn cứ vào các điều 34, 161 Bộ luật Tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam và điều 7 Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT – BCA – BTP – VKSNDTC – TANDTC ngày 9/10/2012 của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự về truy nã, ngày 12-5-2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã số 02 đối với Bạch Hồng Quyền, sinh ngày 1-8-1989, quê Thôn Cói, xã An Đỗ, huyện Lục Bình, tỉnh Hà Nam về tội Gây rối trật tự công cộng; nghề nghiệp lao động tự do, quốc tịch: Việt Nam, dân tộc kinh. Số CMND 168301068, nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nam.

Bạch Hồng Quyền.

Quyết định truy nã.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Những cá nhân, tổ chức nào che giấu, giúp đỡ người bị truy nã bỏ trốn hoặc biết mà không tố giác thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin về đối tượng truy nã Bạch Hồng Quyền đề nghị mọi người cung cấp về địa chỉ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 268 đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Số điện thoại: 069. 292. 8312 hoặc 0914 383 973.

Lý Hùng Cường