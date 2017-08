Phát hiện dấu hiệu có ma túy, tổ công tác đuổi theo xe của các đối tượng. Bị đối tượng ép xe khiến xe CSGT gặp nạn, một số cán bộ bị thương.

Chiều ngày 2/8, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin chính thức vụ việc truy đuổi đối tượng nghi vận chuyển trái phép chất ma túy, xe của Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Quảng Ninh bị chèn ép dẫn đến tai nạn giao thông làm một số cán bộ CSGT bị thương.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình phát hiện, truy đuổi đối tượng nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy, do bị xe ô tô của đối tượng chèn ép dẫn đến xe của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt bị tai nạn, làm một số cán bộ bị thương.

Cụ thể, thông tin về vụ việc, vào hồi 18h20’ ngày 01/8/2017, tại km 177+900 quốc lộ 18A thuộc xã Cộng Hòa (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh gồm 4 cán bộ chiến sĩ của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông trung tâm – Dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông; phát hiện xe ôtô con loại 5 chỗ màu đen, nhãn hiệu Mazda biển kiểm soát 14A-248.56, chạy hướng từ Móng Cái về Hạ Long có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra giấy tờ, người lái xe Mazda trên là Nguyễn Đức Hải (sinh ngày 16/6/1992, trú tại thôn Cặp Tiên, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) và 1 nam thanh niên khoảng 20 tuổi ngồi ở ghế phụ.

Cán bộ Tổ công tác phát hiện và kiểm tra 1 chiếc gối ôm để tại hàng ghế phía sau có dấu hiệu bất thường. Khi đó, đối tượng Hải đã bất ngờ lên xe điều khiển bỏ chạy với tốc độ cao về phía TP Hạ Long, bỏ lại chiếc gối.

Qua kiểm tra nhanh, phát hiện trong ruột gối có 3 túi nilon chứa khoảng 3.000 viên nén hình trụ màu vàng nhạt, nghi là ma túy tổng hợp . Với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, Thượng úy Nguyễn Thành Trung – Tổ trưởng đã huy động Tổ công tác lên xe ô tô tuần tra biển kiểm soát 14A – 009.99 để truy đuổi đối tượng.

>>> Mời độc giả xem video Thanh niên say xỉn đánh ‘hội đồng’ CSGT - Nguồn VTC:

Khi truy đuổi đến khu vực km174, quốc lộ 18A thuộc tổ 4, thôn Cầu Trắng, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, do bị xe của đối tượng Hải điều khiển cố tình chèn ép, làm xe của Tổ công tác CSGT rê ngang, lao sang vệ đường, va đập vào cột điện bên phải đường; còn xe do đối tượng Hải điều khiển tiếp tục bỏ chạy.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm Thượng úy Nguyễn Thành Trung và Thiếu úy Phạm Văn Chính bị thương nặng; 2 cán bộ còn lại trên xe bị xây xát; người dân đã đưa các cán bộ vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an địa phương tổ chức các biện pháp điều tra, xác minh. Đến 20h cùng ngày đã phát hiện chiếc xe ô tô Mazda của đối tượng đỗ tại Nhà văn hóa thôn Cặp Tiên, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn; các đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố Cẩm Phả đã đến thăm hỏi, động viên các cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi những người đã có hành vi vi phạm pháp luật nêu trên ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...

Hải Ninh