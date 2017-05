Liên quan đến vụ việc một nhóm côn đồ xông vào tiệm quần áo trên đường Lộ Tẻ (phường Tân Tạo), Công an quận Bình Tân hiện đang truy bắt 3 nghi can còn lại của vụ án.

Theo đó, ngày 16-5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM phát đi thông báo truy tìm đồng thời vận động Trần Văn Linh, 30 tuổi, ngụ Sóc Trăng, Nguyễn Văn Thắng (27 tuổi, ngụ Bến Tre) và Trần Hoàng Cương (31 tuổi, ngụ Cà Mau) ra đầu thú.

Công an hiện đang truy tìm 3 nghi can còn lại (từ trái qua Linh, Thắng và Cương). Ảnh Công an cung cấp.

Cảnh sát xác định, ba nghi can trên cùng nhóm thanh niên đã tham gia vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 7-5 tại khu phố 3 (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM).

Sau khi gây án, cả 3 nghi can trên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM thông báo đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Phòng Hồ sơ nghiệp vụ PC53, Công an TP.HCM và công an 23 quận, huyện tại TP.HCM, Công an tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang và công an 10 phường ở Bình Tân.

Nếu phát hiện 3 nghi can kể trên Công an quận Bình Tân đề nghị các đơn vị giữ người ngay lập tức và thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (Đội CSHS) biết để tiếp nhận và xử lý.

Trước đó, liên quan đến vụ việc nhóm côn đồ vào tiệm quần áo chém nhầm người và bị camera an ninh ghi hình, ngày 14-5, Công an quận Bình Tân đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Trong (30 tuổi, ngụ Bình Trị Đông A, Bình Tân); Nguyễn Phúc Nhân (28 tuổi), Phạm Thanh Vũ, 29 tuổi (cả hai đều ngụ tại phường Tân Tạo A, Bình Tân).

Tại cơ quan công an Nhân và Vũ khai nhận đã cầm theo hung khí đến shop quần áo Kiều Liên của Nguyễn Thành Trong, tại 91 Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A để đi tìm Trong chém trả thù (do Trong có xích mích và chém bị thương một đối tượng trong nhóm bạn của Nhân và Vũ trước đó).

Tuy nhiên khi đến shop Kiều Liên, Nhân và Vũ không gặp được Trong mà gặp anh Nguyễn Văn Chung, nhân viên shop và lầm tưởng Chung là Trong nên lao tới chém tới tấp rồi bỏ đi. Toàn bộ hành vi của Nhân và Vũ được camera của shop quần áo ghi nhận lại.

Kết quả giám định thương tật của anh Chung cho thấy anh bị chém bị thương nặng ở đầu, vai, cẳng tay. Tỉ lệ thương tật là 46%.